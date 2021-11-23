«Яндекс» запустил сервис рассылки писем для бизнеса Статьи редакции
Платформа доступна компаниям, подключившимся к тарифам «Яндекс 360».
- «Рассылки» работают в режиме бета-тестирования, сообщили vc.ru в компании. Компании могут пользоваться сервисом для оповещения своих клиентов о новых предложениях и акциях.
- Платформа доступна компаниям, подключившим один из тарифов «Яндекса 360» для бизнеса с расширенными возможностями корпоративной «Яндекс.Почты», «Диска», «Телемоста» и других сервисов. Для подключения нужен аккаунт администратора организации в «Яндексе 360» и подтверждённый почтовый домен.
- Количество рассылок также зависит от тарифа организации в «Яндекс 360». По бесплатному и базовому тарифу (153 рубля) можно отправить 1500 писем в месяц, по стандартному (311 рублей) и профессиональному (824 рубля) — 50 тысяч.
- Сейчас через платформу можно отправить разовые рассылки, использовать готовый список адресатов, создать письмо с помощью конструктора или загрузить готовое.
- Читатель vc.ru Александр Дьяченко опробовал сервис и поделился впечатлениями. По его словам, конструктор имеет проблемы, а также сложен для понимания без базовых познаний в web-вёрстке.
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