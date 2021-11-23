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Nazigul Jusupova

«Яндекс» запустил сервис рассылки писем для бизнеса Статьи редакции

Платформа доступна компаниям, подключившимся к тарифам «Яндекс 360».

  • «Рассылки» работают в режиме бета-тестирования, сообщили vc.ru в компании. Компании могут пользоваться сервисом для оповещения своих клиентов о новых предложениях и акциях.
  • Платформа доступна компаниям, подключившим один из тарифов «Яндекса 360» для бизнеса с расширенными возможностями корпоративной «Яндекс.Почты», «Диска», «Телемоста» и других сервисов. Для подключения нужен аккаунт администратора организации в «Яндексе 360» и подтверждённый почтовый домен.
  • Количество рассылок также зависит от тарифа организации в «Яндекс 360». По бесплатному и базовому тарифу (153 рубля) можно отправить 1500 писем в месяц, по стандартному (311 рублей) и профессиональному (824 рубля) — 50 тысяч.
  • Сейчас через платформу можно отправить разовые рассылки, использовать готовый список адресатов, создать письмо с помощью конструктора или загрузить готовое.
  • Читатель vc.ru Александр Дьяченко опробовал сервис и поделился впечатлениями. По его словам, конструктор имеет проблемы, а также сложен для понимания без базовых познаний в web-вёрстке.

#новости #яндекс

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Andrey Kulakov

Копия письма для майора - бесплатно!)

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2
Roman Off

Яндекс.Всё

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2
Юлиан Юрьевич

В чем отличие от Unisender?

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1
Ruslan Yunusov

В названии

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2
БАБКА В ЗАСАДЕ

А нафига? Если есть мэйлчимпы и прочие мэйлганы, для особо упоротых AWS SES

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0
Mike K

чтоб проходило спам-фильтр))

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1
Constantine Kiselev

но только яндекса

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0
Сергей Макеев

Судя по цене - дешевле других.

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0
Andrey Smalkov

Ну могли бы что-то новое придумать. Название сервиса бизнес подписки напоминает всем известного американского вендора )

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0
Badoo Badoo

Достаточно дешево, в отличие от заморских аналогов.
Интересно, почему яндекс вообще решили именно в эту степь? Увидели, что mailchimp за 12млрд продали и побежали делать?)

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0
Дмитрий Филиппов

Делают, потому-что могут! Если Google создает новый сервис для бизнеса или разработчика, ни у кого же вопросов зачем не возникает?

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0
Bolong Ganteng

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