Минцифры предложило ввести платеж за рост трафика для YouTube, иностранных онлайн-кинотеатров и других видеосервисов Статьи редакции
По плану, платежи будут получать российские операторы связи.
- Деньги от иностранных компаний планируется потратить на инфраструктуру связи в России, сообщает «Ъ» со ссылкой на план Минцифры по развитию отрасли.
- Операторы находятся в тяжёлых условиях из-за роста трафика, потому что число новых платящих абонентов не увеличивается, заявил в ноябре 2021 года глава министерства Максут Шадаев. В предложения первого пакета мер поддержки вошло также снижение платы за радиочастотный спектр, инвестиционный налоговый вычет и оптимизация требований по хранению трафика по «закону Яровой».
- В Минцифры отказались от комментариев, в Минэконмразвития сказали, что поддерживают стимулирование отраслей.
- С 2016 года общий трафик интернета в России вырос в шесть раз, заявили изданию в «Ростелекоме», остальные операторы отказались от комментариев.
- Плата за трафик поднимет цены на подписки и может вызвать ответные меры от компаний, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Например, Google может потребовать плату за сервис Google Global Cache, который ускоряет загрузку видео. Им пользуются бесплатно все крупные мобильные операторы.
Не выступаю защитником идеи заставить у сервисы платить, но пример с ТЦ как раз поддерживает такой подход. Нормальные торговые центры сами это продумывают и пускают свои бесплатные автобусы, если транспортная инфраструктура не справится с расчетным числом покупателей. Также, перед строительством ТЦ проходят переговоры с местными муниципальными службами, где, кроме выделения мощностей, подведения городской/областной инфраструктуры, обсуждается транспортная доступность, увеличение автобусов на маршруте, строительство съездов и прочие вещи. ТЦ как раз озабочены тем, чтобы потоки клиентов попадали без проблем и в полном объеме к ним. Крупные тратят деньги на улучшения, мелкие изначально строят там, где проблем не будет.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Google_Global_Cache
Особенно стоит посмотреть на пункт «… в России».
Стоп, что? На примере Ютуба, или ТЦ, если он на столько хорош, что люди посещают его толпой, то не логичнее просто поднять тариф на интернет/проезд? А если провайдер/перевозчик сам не справляется, но деньги бизнес приносит, то сразу появится конкурент. Это рынок. Потребитель от конкуренции только в плюсе.
Ютуб и ТЦ и так неплохие налоги платят, на которые без проблем можно и инфраструктуру развить, и дотации на соблюдение закона Яровой выделить. ред.
Да, верно, если инфраструктура не справляется с потоком клиентов, бизнес работает над улучшением инфраструктуры. Разными способами, а то клиенты уйдут туда, где удобнее. Продолжая пример ТЦ - бесплатные автобусы Икеа, бесплатные автобусы других моллов, расположенных в отдалении. Я не про Россию, а про мировой опыт. Другой вопрос, что это можно делать не за счет ТЦ, а за счет бюджета - в некоторых развитых странах бизнес лоббирует решение о выделении им дополнительного муниципального транспорта. Тогда улучшение инфраструктуры оплачивается из карманов граждан, т.е. с налогов. Получается расходы сильно размазать и выходит не так много на человека, но при таком раскладе платят и те, кто в этот ТЦ не ездит. ред.
Налоговая система вообще не причем. Нужно просто меньше воровать и выставить прожиточный минимум и следом минимальную зарплату в 25К.
70% населения получает свой доход от государства, гос компаний или квази гос компаний. В малом бизнесе вообще работают смехотворное количество людей (по сравнению с США и Европой)
Производительность труда повышается ТОЛЬКО путем инвестиция в основной капитал. Инвестиции зависят от политической и экономической системы. Никто не будет вкладываться миллиардами в завод, если каждые пол года фюрер гоняет войска к границе с Украиной и угрожает напасть.
О чём и речь. Налоговая система есть следствие политики. А Россия - страна госкапитализма. У нас рулят госкорпорации и монополии (за редким исключением). Эти управленцы по-другому не умеют. Потому что независимый бизнес - это независимые ресурсы, которые нельзя контролировать и распределять между нужными людьми. Вы забываете, что этим занимаются люди, а не роботы. А люди склонны быть эгоистичными, бороться за ресурсы и жить сегодняшним днём. Чем больше получу я здесь и сейчас, тем меньше достанется остальным. А значит, они придут ко мне, что даёт мне власть над ситуацией.
Авторитарные методы всё же могут привести к росту (как в Китае или Сингапуре). Но это, скорее, исключение. Там всё сильно завязано на личность руководителя. В России приоритеты в другом - удержании власти и контроле над ресурсами. Благополучие людей в этот список не входит.
Она не изменилась, но всё равно в разы меньше, чем на Западе при довольно высоком качестве (скорость и площадь покрытия - одни из самых высоких в мире). Учитывайте затраты на инфраструктуру. Спасает только конкуренция.
А повышения производительности труда невозможно без инноваций, повышения квалификации, роста конкурентоспособности. С этим всем в России ой как фигово. Поэтому и зарплаты больше 100000 рублей имеет только 2% всего работоспособного населения. Для остальных - "средний класс" в 20000 рублей. Я уж не говорю про огромный разрыв в доходах начальства и исполнителей. Он составляет десятки раз.
Так что реалии таковы, что зарплат как на Западе нам не видать. А вот цены подчиняются другой логике, поэтому их рост ничем не ограничен.
Так они не безлимитные в основном)
Либо скорость подрезают, либо вообще выделяют определенный объем трафика на месяц (говорю по опыту с Билайн и безлимитным тарифом за 900₽/мес. Там выделялось 300гб на самом деле, а я довольный, по незнанию потратил их за неделю и сидел с 100кбит/с остаток месяца. От тех. поддержки добиться чего-либо было бесполезно, испробовал всё) ред.
А там нет в описании этого мелкого шрифта. Только есть упоминание, что скорость зависит от технической возможности и бла бла бла. После 100гб, когда со скоростью все печально - оператор в поддержке отмазываются, что погода плохая, авария на вышке, да и вообще телефон перезагружайте каждые 5 минут и будет вам счастье. Красиво сделано
Все мы будем ржать и смотреть годовалые ролики с Рутуба, тщательно отобранные и отфильтрованные трищем маёром и всеми возможными ведомствами. Правда улыбка на лице будет слегка неестественной (но это только первое время).
Но будут и те, кому действительно повезёт - они будут под одеялом смотреть месячные свежачки с тайно переданной флешки от зарубежного товарища. Элита, мажоры, интеллигенция.
Нет вы не понимаете это другое
Скорее станут частью более крупного и богатого игрока на рынке. Абонентов больше не станет как и желающих платить, а вот сервисов достаточно много и каждый хочет денег.
Условный кинопоиск имея бесконечные деньги яндекса может годами раздавать подписку за рубль, чтобы в итоге стать монополистом и на этом рынке.
Даже банальный пример ваканим с его подпиской только на аниме и против него стоят вк комбо и яндекс плюс, которые предоставляют куда больше за меньшие деньги. А ведь там ещё у каждого оператора есть по кинотеатру и тд
пугают ежа голой ж...
> Google может потребовать плату за сервис Google Global Cache
Google может просто отключить GGC и весь траф в объёме x100 пойдёт через зарубеж, вызывая либо гиганские счета у операторов либо недоступность ютуба и всей зарубежки заодно.
И будет как в 2008ом. Канал на зарубеж покупается отдельно, россия отдельно (или "по соотношениям 1-к-4")
По плану, платежи будут получать российские операторы связи.
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