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Сервисы
Маша Цепелева

Минцифры предложило ввести платеж за рост трафика для YouTube, иностранных онлайн-кинотеатров и других видеосервисов Статьи редакции

По плану, платежи будут получать российские операторы связи.

  • Деньги от иностранных компаний планируется потратить на инфраструктуру связи в России, сообщает «Ъ» со ссылкой на план Минцифры по развитию отрасли.
  • Операторы находятся в тяжёлых условиях из-за роста трафика, потому что число новых платящих абонентов не увеличивается, заявил в ноябре 2021 года глава министерства Максут Шадаев. В предложения первого пакета мер поддержки вошло также снижение платы за радиочастотный спектр, инвестиционный налоговый вычет и оптимизация требований по хранению трафика по «закону Яровой».
  • В Минцифры отказались от комментариев, в Минэконмразвития сказали, что поддерживают стимулирование отраслей.
  • С 2016 года общий трафик интернета в России вырос в шесть раз, заявили изданию в «Ростелекоме», остальные операторы отказались от комментариев.
  • Плата за трафик поднимет цены на подписки и может вызвать ответные меры от компаний, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Например, Google может потребовать плату за сервис Google Global Cache, который ускоряет загрузку видео. Им пользуются бесплатно все крупные мобильные операторы.

#новость #законы

2063 просмотров
81 81 комментарий
9
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81 комментарий
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Александр У

- Здравствуйте, это "Торговый Центр"?
- Да
- К вам тут слишком много посетителей/пассажиров на общественном транспорте по проездным ездят, перевозчик не справляется, теперь вы должны платить ему деньги!
- Но как же?
- Никаких возражений, мы так решили.

Ответить
55
Андрей Прокофьев

Забыли упомянуть что перевозчик "в тяжёлых условиях"

Ответить
8
Sergei Timofeyev

Повышенный спрос

Ответить
1
Andrey Zykov

Не выступаю защитником идеи заставить у сервисы платить, но пример с ТЦ как раз поддерживает такой подход. Нормальные торговые центры сами это продумывают и пускают свои бесплатные автобусы, если транспортная инфраструктура не справится с расчетным числом покупателей. Также, перед строительством ТЦ проходят переговоры с местными муниципальными службами, где, кроме выделения мощностей, подведения городской/областной инфраструктуры, обсуждается транспортная доступность, увеличение автобусов на маршруте, строительство съездов и прочие вещи. ТЦ как раз озабочены тем, чтобы потоки клиентов попадали без проблем и в полном объеме к ним. Крупные тратят деньги на улучшения, мелкие изначально строят там, где проблем не будет.

Ответить
1
Павел

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Google_Global_Cache

Особенно стоит посмотреть на пункт «… в России».

Google Global Cache
Google Global Cache — программно-аппаратный комплекс компании Google, предназначенный для…
ru.m.wikipedia.org
Ответить
5
Andrey Zykov

Я не спорю. Я лишь сказал, что пример с ТЦ скорее поддерживает решение минцифры

Ответить
0
Александр У

Стоп, что? На примере Ютуба, или ТЦ, если он на столько хорош, что люди посещают его толпой, то не логичнее просто поднять тариф на интернет/проезд? А если провайдер/перевозчик сам не справляется, но деньги бизнес приносит, то сразу появится конкурент. Это рынок. Потребитель от конкуренции только в плюсе.
Ютуб и ТЦ и так неплохие налоги платят, на которые без проблем можно и инфраструктуру развить, и дотации на соблюдение закона Яровой выделить. ред.

Ответить
0
Andrey Zykov

Да, верно, если инфраструктура не справляется с потоком клиентов, бизнес работает над улучшением инфраструктуры. Разными способами, а то клиенты уйдут туда, где удобнее. Продолжая пример ТЦ - бесплатные автобусы Икеа, бесплатные автобусы других моллов, расположенных в отдалении. Я не про Россию, а про мировой опыт. Другой вопрос, что это можно делать не за счет ТЦ, а за счет бюджета - в некоторых развитых странах бизнес лоббирует решение о выделении им дополнительного муниципального транспорта. Тогда улучшение инфраструктуры оплачивается из карманов граждан, т.е. с налогов. Получается расходы сильно размазать и выходит не так много на человека, но при таком раскладе платят и те, кто в этот ТЦ не ездит. ред.

Ответить
0
Roman Trifonov

Операторы находятся в тяжёлых условиях из-за роста трафика

Ути бозе мой, какие бедненькие.

Ответить
15
Alexander Bobylev

Так дело ещё и в том, что услуги связи в России в разы дешевле, чем в мире. Не хотите ли 60 долларов (в месяц) за домашний интернет и 45 - за мобильную связь? То-то и оно.

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

Хотим зарплаты как там.

Ответить
10
Alexander Bobylev

Россия находится в ловушке среднего дохода. Такие зарплаты невозможны без реформы налоговой системы и повышения производительности труда (которая у нас довольно низкая).

Ответить
0
Mesye Sharl-Maximilyen

Налоговая система вообще не причем. Нужно просто меньше воровать и выставить прожиточный минимум и следом минимальную зарплату в 25К.
70% населения получает свой доход от государства, гос компаний или квази гос компаний. В малом бизнесе вообще работают смехотворное количество людей (по сравнению с США и Европой)

Производительность труда повышается ТОЛЬКО путем инвестиция в основной капитал. Инвестиции зависят от политической и экономической системы. Никто не будет вкладываться миллиардами в завод, если каждые пол года фюрер гоняет войска к границе с Украиной и угрожает напасть.

Ответить
5
Alexander Bobylev

О чём и речь. Налоговая система есть следствие политики. А Россия - страна госкапитализма. У нас рулят госкорпорации и монополии (за редким исключением). Эти управленцы по-другому не умеют. Потому что независимый бизнес - это независимые ресурсы, которые нельзя контролировать и распределять между нужными людьми. Вы забываете, что этим занимаются люди, а не роботы. А люди склонны быть эгоистичными, бороться за ресурсы и жить сегодняшним днём. Чем больше получу я здесь и сейчас, тем меньше достанется остальным. А значит, они придут ко мне, что даёт мне власть над ситуацией.
Авторитарные методы всё же могут привести к росту (как в Китае или Сингапуре). Но это, скорее, исключение. Там всё сильно завязано на личность руководителя. В России приоритеты в другом - удержании власти и контроле над ресурсами. Благополучие людей в этот список не входит.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Я хочу напомнить, что средняя цена доступа в интернет в долларовом эквиваленте не изменилась в России.
Производительность труда достигается за счёт вложения в производственные мощности.

Ответить
1
Alexander Bobylev

Она не изменилась, но всё равно в разы меньше, чем на Западе при довольно высоком качестве (скорость и площадь покрытия - одни из самых высоких в мире). Учитывайте затраты на инфраструктуру. Спасает только конкуренция.
А повышения производительности труда невозможно без инноваций, повышения квалификации, роста конкурентоспособности. С этим всем в России ой как фигово. Поэтому и зарплаты больше 100000 рублей имеет только 2% всего работоспособного населения. Для остальных - "средний класс" в 20000 рублей. Я уж не говорю про огромный разрыв в доходах начальства и исполнителей. Он составляет десятки раз.
Так что реалии таковы, что зарплат как на Западе нам не видать. А вот цены подчиняются другой логике, поэтому их рост ничем не ограничен.

Ответить
0
Dennis Gooddeni

Предложил им, а заплатим мы 👏

Ответить
1
Научно-Технический космос

Не переживайте, всё будет справедливо — и с Гугла возьмут, и с нас.

Ответить
0
Алексей Зиборов

руки ноги есть, заработаем еще. Пояса подтянем. Видимо так они рассуждают. А вы помогайте средствами конфискованными ввиду борьбы с коррупцией. Хотя какое там.

Ответить
0
Андрей Прокофьев

Операторы находятся в тяжёлых условиях из-за роста трафика

Так выглядит российские операторы, по мнению Минцифры:

Ответить
12
Jerricho

О, родные просторы

Ответить
1
Andrey Zykov

Ммм… Тоскана…

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Эстетика ебеней!

Ответить
3
Виктор Якунин

Одно ведомство 24/7 пишет жалобы на гугл и попутно вымогает с него деньги. Другое планирует за его счёт *развивать* суверенный интернет в России.

Может гуглу проще оформить подписку на Россию? Заплатил и работай целый месяц без штрафов и тд

Ответить
10
ЯжПрограммист

Так они и так по подписке, просто не оформили расширенную, так как только там есть опция "без штрафов".

Ответить
1
Yarro S

Заплатил и работай целый месяц без штрафов

Вы только что придумали налоги

Ответить
0
Виктор Якунин

Но ведь после налога можно и штраф заплатить. Ведь можно, да?

Ответить
0
ЯжПрограммист

Операторы находятся в тяжёлых условиях из-за роста трафика

А это не они наперегонки впаривали безлимитные тарифы разве? Но кто бы мог подумать, что безлимит это когда лимита нет 🤔

Ответить
8
Roman Trifonov
Ответить
6
Oleg Dmitriev

Так они не безлимитные в основном)
Либо скорость подрезают, либо вообще выделяют определенный объем трафика на месяц (говорю по опыту с Билайн и безлимитным тарифом за 900₽/мес. Там выделялось 300гб на самом деле, а я довольный, по незнанию потратил их за неделю и сидел с 100кбит/с остаток месяца. От тех. поддержки добиться чего-либо было бесполезно, испробовал всё) ред.

Ответить
1
Дмитрий

Ну 300 ещё неплохо. Я во внутренней документации для партнёров читал параметры безлимита: 50гб на полной, вторые 50гб на скорости 1мбит и дальше 128кб, но написано безлимит.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Поэтому используем корпоративную сим )

Ответить
0
Дмитрий

Для корпоративной линейки тоже самое. Вышки то одни и те же. Полный безлимит по какой то совсем не адекватной цене

Ответить
0
Виктор Якунин

Ну так-то правы :) качай безлимитно сколько хочешь, но только скорость мы тебе подрежем. Почему? Все равно никто не читает мелкий шрифт.

Ответить
0
Дмитрий

А там нет в описании этого мелкого шрифта. Только есть упоминание, что скорость зависит от технической возможности и бла бла бла. После 100гб, когда со скоростью все печально - оператор в поддержке отмазываются, что погода плохая, авария на вышке, да и вообще телефон перезагружайте каждые 5 минут и будет вам счастье. Красиво сделано

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Это на телефоне? Вас накололи... у меня куда больше трафика за месяц на безлимите за 500 рэ. ))

Ответить
0
Oleg Dmitriev

Да, телефон. А что у вас за оператор/тариф?

Ответить
0
Roman Trifonov

По плану, платежи будут получать российские операторы связи.

Оговорка "по плану" как никогда лучше описывает российский режим.

Ответить
6
colorless

Да понятное дело, страна нищает, упыри хотят сохранить прежний уровень жизни (дорогие рестораны, пара домиков на риге) вот и тянут свои потные вонючие ручки к зарубежной валюте.

Ответить
0
Aleksey

Сперва нагнуть операторов требованиями сорма и яровой. Потом удивиться, что им поплохело, и предложить какую-то не конкурентную хрень. Казалось, что может ещё пойти не так? А, наверное, качество. Если операторам будут платить не за услуги и их кач-во, то и их приоритеты поменяются. ред.

Ответить
6
Павел

Более того, решение этой проблемы от гугла в частности global cache блокирует РКН. Вообще логика отошла - приходите позже.

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Проблема в том, что абонентов не становится больше. То есть проблема в нас, в людях, которые не хотят подключаться 2-3 раз.

Ответить
0
Aleksey

Да, точно. Ещё у бизнес-модели операторов ущербные - ну так пусть пострадают. Тем паче они и тарифы могут менять, и не стесняются этого делать.
Охх, у власти такие дебилы, что у них все - гвозди. Когда они себе этим молотком лоб расшибут?

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Охх, у власти такие дебилы

Но деньги в карман капают. И тут думаешь: а кто дебил-то?
Ещё один момент, который всплывает из всего этого: интернет-провайдеров на каких условиях будут дотировать? Не Белтелеком у нас получится в конечном счёте?

Ответить
0
Aleksey

Распилить завод на металлолом - тоже прибыль. Но то, как они все механизмы ломают ради лишней копейки, демонстрирует их умственную ущербность. То есть: раскурочить часы - много ума не надо. Даже, если потом продать на запчасти.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Пфф...
Перечитал новость и теперь вообще запутался. Закон будет регулировать отношения между Youtube и провайдером. Это какой-то сюр и микроменеджмент.

Ответить
0
Виктор Якунин

Проблема ещё в том, что население России уменьшается с каждым годом. А в будущем нас ждёт огромная демографическая яма.

Там уже не только абонентов не будет так ещё и налоги платить будет некому.

Ответить
0
Анатолий Оглоблин

У нас х...ня по имени федеральные каналы, субсидии тратим примерно по 150 миллиардов, слава богу что в рублях. То есть каналы выпускают хуйню и людям в хер не упёрлись. Решение закрыть? Не мы Гугл будем доить а в итоге граждан, а хрен ли нет !!

Ответить
4
colorless

Чтоо ты такое говоришь, а куда эти тысячи членососов пойдут с госканалов? Они же только в рот брать и умеют, на остальное не годятся.

Ответить
0
MILITARY GURU

Аж жалко стало операторов)))

Ответить
3
Антон Большаков

Получается что они ввели закон Яровой который поставил раком провайдеров и увеличил трафик, а теперь якобы из за возросшего трафика, должен платить ютуб ?)
Л - логика

Ответить
2
xxx xxx

Трафик растёт, всё надо записать, хранить, систематизировать и анализировать, а платить за это должен теперь гугль)

Ответить
1
Руслан Марк

Ну так не мы же😆🤔😭

Ответить
1
xxx xxx

Если пошли сразу к гуглю, значит знают, что у нас на это денег не хватит - нищебродов сколько не дои, выхлоп нулевой.

Ответить
3
Yarro S

Ну Гугл, как и другие компании, точно в минус работать не будут, и снижения выручки не допустят

Ответить
0
Виктор Якунин

Когда в первый раз озвучивали затраты на хотелки Яровой, то чёрным по белому было сказано, что деньги так или иначе возьмут с абонентов.

В России все и всегда ведёт к повышению цен, налогов и тд даже если это вроде никак не связанно.

Ответить
1
Руслан Марк

Ну кто по вашему сам себя что-то брать будет))

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Я буду ржать, когда Youtube просто перестанет работать на Россию и всё. Только VPN, только хардкор. То, что у Максута в голове тараканы - это было понятно ещё до назначения.

Ответить
1
Семен Переделкин

Все мы будем ржать и смотреть годовалые ролики с Рутуба, тщательно отобранные и отфильтрованные трищем маёром и всеми возможными ведомствами. Правда улыбка на лице будет слегка неестественной (но это только первое время).

Но будут и те, кому действительно повезёт - они будут под одеялом смотреть месячные свежачки с тайно переданной флешки от зарубежного товарища. Элита, мажоры, интеллигенция.

Ответить
1
Jerricho

Слыш, утуб , плоти !

Ответить
1
Pavell

Нет вы не понимаете это другое

Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix…
Провайдер требует возместить расходы, связанные с увеличением трафика.
esquire.ru
Ответить
0
Aleksey

Это не другое, это тоже. Только там!_частная_ компания губу раскатала, а тут власти занимаются восходом солнца вручную.

Ответить
2
Mesye Sharl-Maximilyen

Как связана новость по ссылке с новостью в статье?

Ответить
0
Marat Biktashev

Почему это так смешно)

Ответить
0
Jack Hammer

Правильно. 👍

Ответить
0
Семен Переделкин

Это кто там из операторов обеднел?

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

Хм, теперь все выглядит логично

Ответить
0
Виктор Якунин

Скорее станут частью более крупного и богатого игрока на рынке. Абонентов больше не станет как и желающих платить, а вот сервисов достаточно много и каждый хочет денег.

Условный кинопоиск имея бесконечные деньги яндекса может годами раздавать подписку за рубль, чтобы в итоге стать монополистом и на этом рынке.

Даже банальный пример ваканим с его подпиской только на аниме и против него стоят вк комбо и яндекс плюс, которые предоставляют куда больше за меньшие деньги. А ведь там ещё у каждого оператора есть по кинотеатру и тд

Ответить
0
Путачок

А обосновать почему только иностранные площадки будут облагаться налогом уже не надо?

Ответить
0
Виктор Якунин

Потому что 2/3 трафика в мире это порно и ютуб. Если даже не больше.

Вообще больше ничего в мире не генерирует столько трафика. Не думаю, что Россия генерирует хоть какой-то заметный процент трафика в мире.

Ответить
0
Бестофща

Не понимаю, вот умирает компания, так похороните её. Очередная попытка операторов полакомиться куском от интернет компаний. Я помню пару лет назад они хотели трафик для соц сетей сделать дороже. Пхах омг хм

Ответить
0
Андрей Татаринов

Опять хотят ничего не делать (не создавать) и рубить бабло, как с нефтью...

Ответить
0
Александр Трофимов

А то что подобные ютубу и другим онлайн кинотеатрам сервисы пользуются cdn, который внутри страны развёрнут - это фигня, да?

Ответить
0
L A

пугают ежа голой ж...

> Google может потребовать плату за сервис Google Global Cache

Google может просто отключить GGC и весь траф в объёме x100 пойдёт через зарубеж, вызывая либо гиганские счета у операторов либо недоступность ютуба и всей зарубежки заодно.
И будет как в 2008ом. Канал на зарубеж покупается отдельно, россия отдельно (или "по соотношениям 1-к-4")

Ответить
0
user user

Коротко о том, как у нас делают деньги из воздуха.

Ответить
0
Evgeniy Olkov

Странная постановка вопроса. А операторы учитывают тот факт, что у них покупают более дорогие тарифы с бОльшим кол-вом гигабайт (для мобильного интернета) или с бОльшей пропускной способностью, как раз для просмотра того же ютуба или кино-сервисов?

Ответить
0
Марат Даниелян

То-то я смотрю сколько операторов обанкротилось. Бедные...

Ответить
0
Евгений Казанцев

можно я эти деньги инвестирую в комплект старлинк, и перестану уже перенагружать их каналы)

Ответить
0
Constantine Kiselev

и все понимают о каком проблемном и "несчастном" реципиенте идет речь...

Ответить
0
Евгений Кузнецов

Когда люди обретут свободу, все будет по другому. Но, возможно, это не в этой жизни.

Ответить
–1
Jerricho

Как раз наоборот , вы получили свободу - вы свободны. И вот что происходит. Свобода это утопия. Решать всегда будет рынок. Только при коммунизме возможно равенство , если не для всех, то для большинства.

Ответить
–1
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Читать все 81 комментарий
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Минцифры предложило ввести платеж за рост трафика для YouTube, иностранных онлайн-кинотеатров и других видеосервисов Статьи редакции

По плану, платежи будут получать российские операторы связи.

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