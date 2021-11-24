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Валерия Козлова

«Авто.ру» подключил идентификацию пользователей через Госуслуги Статьи редакции

У авторизованных через Госуслуги пользователей появится специальная отметка.

  • «Авто.ру» подключился к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), объявила компания.
  • У продавцов и пользователей, авторизованных через Госуслуги, появится специальная отметка. Сейчас она отображается только в веб-версии, позже появится и на других платформах.
  • Такие аккаунты смогут публиковать объявления без дополнительных проверок, говорят в компании. А отметка будет вызывать больше доверия у покупателей, так как доказывает, что продавец — реальный человек.
  • Минцифры предложило сайтам объявлений подключить идентификацию пользователей через Госуслуги в июле 2020 года.

#новость #автору #госуслуги

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11 комментариев
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Anton Frolov

Кстати, и Авито могло бы такое сделать. Тогда не было бы такого потока левых регистраций и странных идентификаций по видео с паспортом.

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8
Администратор Аккаунта

ну да, ну да, и чтобы потом за продажу налог взяли) Всё же честно и открыто.

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2
Anton Frolov

Ну включи налог в стоимость товара. Зато покупатель будет уверен, что ты нормальный продавец, а не мошенник.

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2
Администратор Аккаунта

"у нас так не принято".
И еще не факт, что покупатели выберут "честно, но дороже".

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2
Anton Frolov

Что не принято? В обычных магазинах покупатель без вопросов оплачивает НДС, налог с продаж и любые прочие налоги.

Не, ну понятно, что какие-то будут все равно гнаться за дешевизной и покупать кота в мешке. Но многим интересна надежность сделки, особенно если вещь не копеечная.

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0
Алексей Попков

Я только благодаря заголовку понял почему "АВиТО".
Домен авто.ру был занят.

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2
Mann Ivanov
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0
Люц Шнайдер

Так недавно де писали, что Яндекс тестирует авторизацию через ЕМИАС и такая, же авторизация будет и в сервисах объявлений в том числе Авито

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0
Victor Hyde

когда уже сайт госуслуг превратится в соцсеть? чтобы можно было смотреть профайлы людей, подписываться на обновления

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3
Люц Шнайдер

Почему бы и нет. Сейчас в ГИС ЖКХ есть форумы домов с возможностью голосовать за инициативы, но они фактически не работают, а было бы неплохо.

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1
StepanCapusta

И доставку пиццы можно заказывать. Было бы неплохо )))

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