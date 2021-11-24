Из транспорта для отдыха до полноценного жилья с интернетом и туалетом: как автофургон меняет привычное понятие

Желающих приобрести автодом в основном волнует наличие туалета, интернета и электричества. О том, как решают эти проблемы владельцы жилья на колёсах и какие инновации в индустрии уже есть, — в пересказе The New York Times.