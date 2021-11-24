«Авто.ру» подключил идентификацию пользователей через Госуслуги Статьи редакции
У авторизованных через Госуслуги пользователей появится специальная отметка.
- «Авто.ру» подключился к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), объявила компания.
- У продавцов и пользователей, авторизованных через Госуслуги, появится специальная отметка. Сейчас она отображается только в веб-версии, позже появится и на других платформах.
- Такие аккаунты смогут публиковать объявления без дополнительных проверок, говорят в компании. А отметка будет вызывать больше доверия у покупателей, так как доказывает, что продавец — реальный человек.
- Минцифры предложило сайтам объявлений подключить идентификацию пользователей через Госуслуги в июле 2020 года.
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