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Сервисы
Маша Цепелева

HeadHunter и «Циан» подключили авторизацию аккаунтов через Госуслуги Статьи редакции

В ближайшее время функция станет доступна и на Avito.

  • Пилотный проект продлится до 1 июля 2022 года. В ближайшее время авторизация через Госуслуги будет доступна на Avito, на сайте «Петербургской сбытовой компании» и сервиса поиска недвижимости «Этажи», объявило Минцифры.
  • Всего к проекту присоединились 10 компаний, которые развивают 12 сайтов и приложений. Это поможет сократить количество мошенников на платформах и создать условия для безопасных сделок и других юридических действий в интернете, заявили в ведомстве.
  • HeadHunter планирует добавить подтверждение через Госуслуги не только для соискателей, но и для компаний-работодателей. А «Циан» с помощью верификации аккаунтов хочет развивать сервисы «Циан.Ипотека» и «Циан.Сделка».
  • Первым о подключении идентификации через Госуслуги объявил сервис «Авто.ру», входящий в экосистему «Яндекса».
  • В июле 2020 года Минцифры впервые предложило сервисам подключить идентификацию пользователей через Госуслуги.

#новость #госуслуги

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Павел Скиннер

Кажется, еще не так давно много шутили про интернет и авторизацию по паспорту?

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12
Научно-Технический космос

Ну как только доходит до потерь своих денег, тут же другая пластинка достается: "а чего это Авито не проверяет аккаунты"?

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8
Андрей Прокофьев

еще немного и на vc.ru будет куча постов как на Авито обманул мошенник с многолетней историей, с хорошими оценками и авторизованный через ГосУслуги

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2
Научно-Технический космос

Один раз. Такое можно сделать только один раз. Даже в лазер можно посмотреть на один раз больше :)

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0
Семен Переделкин

Сперва подключат авторизацию как один из вариантов. А потом только через неё и сможешь входить.

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8
Семен Переделкин

Так родился Чебурнет.

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2
Для закладок

Берешь и не входишь

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2
Алексей Зиборов

А шапочка из фольги не такая уж и бесполезная вещь в 2021 году. Колпак то опускается.

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7
Ezra

Когда ожидать авторизацию на vc через госуслуги? 🗿

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4
Сергей Ермилов

Скоро! СССР 2.0! Смотрите на всех телеутюгах страны

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2
Джон Картошкин

ага, шлите телеграммы

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0
ilia

ГОСУСЛУГИ, услышьте меня:

сделайте авторизацию на сайтах (да хотя бы на вашем же) по сканированию QR!

Ибо задолбало: пароль к вам нужно придумывать со всеми этими "обязательно заглавная, строчная, цифра, знак, достаточно длинный...", пользуешься вами редко - пароль забывается, а вот ПИН для входа в приложение ваше помнишь - 4 цифры как-то полегче в голове держать. И вместо восстановления пароля и придумывания нового со всеми вашими требованиями круто было бы по ПИН войти в приложение, отсканировать через него код на вашем сайте и войти получив уведомление о входе по смс/пушем/почте.

Короче, как Сбер ID ред.

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1
Язан Мухеймер

С пополнением данных вас, госуслуги))))

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1
MEGAtraXXXer666

Ну что, пора собирать больше нологов

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0
Научно-Технический космос

ну Авито и Циан я понимаю. а как HH.RU то с налогами увязать?

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0
Pishi Veselej

Как как… нанимают сотрудников за 200, а по документам в налоговой все 15 получают

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2
Григорий Кисель

Компании, принадлежащие Горячо любимым «партнерам», тоже хотят доступ к персданным россиян.

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0
Александр У

Не советую проверять. Последний раз, когда после статьи про Кредиты на ЦИАНе, решил проверить - получил заявку на 50 000 000, которая уже месяц висит НА РАССМОТРЕНИИ. Хорошо, что в БКИ адекватные сотрудники работают.

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0
Алиса Назарова

Главное чтоб Госуслуги нормально работали)))

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0
Сергей Ермилов
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–1
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