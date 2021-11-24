HeadHunter и «Циан» подключили авторизацию аккаунтов через Госуслуги Статьи редакции
В ближайшее время функция станет доступна и на Avito.
- Пилотный проект продлится до 1 июля 2022 года. В ближайшее время авторизация через Госуслуги будет доступна на Avito, на сайте «Петербургской сбытовой компании» и сервиса поиска недвижимости «Этажи», объявило Минцифры.
- Всего к проекту присоединились 10 компаний, которые развивают 12 сайтов и приложений. Это поможет сократить количество мошенников на платформах и создать условия для безопасных сделок и других юридических действий в интернете, заявили в ведомстве.
- HeadHunter планирует добавить подтверждение через Госуслуги не только для соискателей, но и для компаний-работодателей. А «Циан» с помощью верификации аккаунтов хочет развивать сервисы «Циан.Ипотека» и «Циан.Сделка».
- Первым о подключении идентификации через Госуслуги объявил сервис «Авто.ру», входящий в экосистему «Яндекса».
- В июле 2020 года Минцифры впервые предложило сервисам подключить идентификацию пользователей через Госуслуги.
ГОСУСЛУГИ, услышьте меня:
сделайте авторизацию на сайтах (да хотя бы на вашем же) по сканированию QR!
Ибо задолбало: пароль к вам нужно придумывать со всеми этими "обязательно заглавная, строчная, цифра, знак, достаточно длинный...", пользуешься вами редко - пароль забывается, а вот ПИН для входа в приложение ваше помнишь - 4 цифры как-то полегче в голове держать. И вместо восстановления пароля и придумывания нового со всеми вашими требованиями круто было бы по ПИН войти в приложение, отсканировать через него код на вашем сайте и войти получив уведомление о входе по смс/пушем/почте.
Короче, как Сбер ID ред.
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