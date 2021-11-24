«ВКонтакте» сняла ограничение на количество участников в групповых звонках Статьи редакции
В мае соцсеть увеличивала лимит до 2048 человек.
- Функция доступна в разделе «Звонки» веб-версии и мобильном приложении «ВКонтакте», в приложении «VK Звонки», а также во всех сервисах VK и партнёрских платформах, подключивших технологию через SDK «VK Звонки» после обновления.
- В компании считают, что такая платформа позволит проводить масштабные онлайн-мероприятия.
- Организаторы видеозвонков для модерации могут использовать функцию «Зал ожидания» и подключать пользователей только после одобрения, выключать микрофоны у участников и включать им, когда они используют функцию «Поднять руку». Также независимо от качества интернет-соединения будет работать технология шумоподавления.
- «ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков в августе 2021 года. В мае сервис расширил количество участников, чтобы объединять без ограничения по времени до 2048 человек.
Ровно обратная причинно-следственная связь: сервис особо не пользуется спросом, поэтому можно и ограничение снять, один фиг ничего не изменится. Обычно если что-то популярно и нагрузка на канал/серваки растет - гайки закручивают: ценник повышают, вводят лимит по времени и пр. Ну а тут просто очередной повод напомнить об умирающей соцсетке.
А может быть, они снимают ограничения как раз из-за того, что ими никто не пользуется. Какой смысл ставить ограничение на то, что даже невозможно проверить. -) Как пример забытая уже компания HTC, которая представила ещё в 2015 году, телефон с поддержкой карт памяти до 2Тб. Если не раньше. Ну HTC One M9 точно был с этой фишкой. Вроде звучит круто. 2ТБ и это 2015 год. Только вот проверить это утверждение про их поддержку было невозможно. Причем до сих пор. Первые карты MicroSd на 1Тб появились в 2019 году, а продаваться наверное и вовсе начали в 2020. А на 2Тб не существует до сих пор. -))
Так же и здесь. Можно написать, что ограничений нет, так как это все равно никак не проверить. -)
Так компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.
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