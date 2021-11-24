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Nazigul Jusupova

«ВКонтакте» сняла ограничение на количество участников в групповых звонках Статьи редакции

В мае соцсеть увеличивала лимит до 2048 человек.

  • Функция доступна в разделе «Звонки‎» веб-версии и мобильном приложении «ВКонтакте», в приложении «VK Звонки», а также во всех сервисах VK и партнёрских платформах, подключивших технологию через SDK «VK Звонки» после обновления.
  • В компании считают, что такая платформа позволит проводить масштабные онлайн-мероприятия.
  • Организаторы видеозвонков для модерации могут использовать функцию «Зал ожидания» и подключать пользователей только после одобрения, выключать микрофоны у участников и включать им, когда они используют функцию «Поднять руку». Также независимо от качества интернет-соединения будет работать технология шумоподавления.
  • «ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков в августе 2021 года. В мае сервис расширил количество участников, чтобы объединять без ограничения по времени до 2048 человек.
«VK Звонки» «ВКонтакте»

#новости #вконтакте

916 просмотров
27 27 комментариев
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27 комментариев
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evilnw

Похвально. Теперь в одном созвоне могут участвовать все пользователи соц.сети. Все 2049 человек.

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15
Alex Moren

2048 и майор

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2
Mike K
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13
Mike K

будто кому-то реально может понадобиться звонок хотя бы на 1000 человек) они явно не будут все разговаривать => уместнее использовать стрим, а не звонок

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3
ТЕКСТУРА

Оставим едкие комментарии. Если они снимают ограничения, ЗНАЧИТ КТО-ТО РЕАЛЬНО участвует в таких звонках.... Иначе смысл убирать ограничение.

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0
Научно-Технический космос

Ровно обратная причинно-следственная связь: сервис особо не пользуется спросом, поэтому можно и ограничение снять, один фиг ничего не изменится. Обычно если что-то популярно и нагрузка на канал/серваки растет - гайки закручивают: ценник повышают, вводят лимит по времени и пр. Ну а тут просто очередной повод напомнить об умирающей соцсетке.

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12
Андрей Иванов

да да, иначе бы врубили рекламу во время звонков

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0
Dark Falcon

А может быть, они снимают ограничения как раз из-за того, что ими никто не пользуется. Какой смысл ставить ограничение на то, что даже невозможно проверить. -) Как пример забытая уже компания HTC, которая представила ещё в 2015 году, телефон с поддержкой карт памяти до 2Тб. Если не раньше. Ну HTC One M9 точно был с этой фишкой. Вроде звучит круто. 2ТБ и это 2015 год. Только вот проверить это утверждение про их поддержку было невозможно. Причем до сих пор. Первые карты MicroSd на 1Тб появились в 2019 году, а продаваться наверное и вовсе начали в 2020. А на 2Тб не существует до сих пор. -))
Так же и здесь. Можно написать, что ограничений нет, так как это все равно никак не проверить. -)

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1
Genio Genio

Объясните мне пожалуйста самому тупейшему человеку на свете, как можно общаться с 2048 людьми одновременно? Спасибо

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4
Syzygy

Никак.

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2
Жанна Корнилова

с мамой только созваниваюсь, благо она у меня одна)

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3
Азиатский Таксист
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3
Борис Фролов

Наконец свою идею до конца допилили. Теперь осталось узнать кто этим пользуется)))

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2
Дмитрий Акимов

Наверное те же, кто знал о Lovina и пользовался им

Ответить
0
Igor Kachura

Теперь товарищей майоров в двое больше.

Ответить
1
Genio Genio

2046 на одну линию

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2
Арсен Аникян

Кто нибудь звонил?

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1
Oleg Sukhoveev

Ага. Кремлеботы. Согласовывают тактику комментариев перед предстоящим постом

Ответить
1
Иван Шеметов

В вк самая помойная связь видеозвонка, на втором месте телеграм, сколько бы люди не хвалили телегу, но если у вас не 5g,то просто желаю удачи

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1
Евгений Демюк

Что то я не припомню что бы групповые звонки в контакте были какой нибудь пушкой пушечной . Ну была какая то функция которую использовали раз в пять лет какие то пользователи ну и что ?

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1
Руслан Танасевич

Я уверен что на эту функцию совершенно случайно пользователи натыкались. А потом пользовались при самом крайнем случае когда больше вариантов никаких не было.

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0
Alex Shevchenko

Фигасе групповушка на 2к чел!! 😄🙈

Ответить
0
Алексей Кашпировский

Ахаха)) и зачем?)

Ответить
0
Влад

Нет спасибо

Ответить
0
Nicolay Lipnevich

Круть, все россияне смогут зайти разом. Референдум онлайн?

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0
Trubin 🐜

Ну наконец-то! Хорошая новость! Мир ждал эту фичу.

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0
Матяс

Можете минусить, но считаю ВК самой удобной и функциональной соцсетью, без шуток

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0
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