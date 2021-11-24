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Nazigul Jusupova

Skyeng купил 25% онлайн-сервиса для обучения маркетингу и дизайну Qmarketing Academy Статьи редакции

Всю компанию могли составить в 200-250 млн рублей.

  • В течение года Skyeng планирует увеличить долю до 100%, но точные сроки пока не определены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сооснователя компании Харитона Матвеева.
  • По его словам, покупка Qmarketing Academy позволит Skyeng развиваться в сегменте дополнительного профессионального образования. Витрина и бренд Qmarketing Academy сохранятся, но курсы будут встроены в программу онлайн-университета цифровых профессий Skypro.
  • Стороны не раскрывают сумму сделки и распределение доли. Источник «Ъ», знакомый с деталями сделки, полагает, что оценка 100% Qmarketing Academy могла составить 1-1,3 выручки — около 200–250 млн рублей.
  • Qmarketing Academy основали в 2019 году бывший совладелец Qlean Роман Кумар Виас, Игорь Винидиктов и Александр Соловьёв. По собственным данным «Ъ», на платформе обучаются 2,5 тысяч человек. По итогам 2020 года, выручка ООО «Кью» составила 112 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей.

#новости #skyeng

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30 комментариев
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Сергей Кашин

Странная тема. Я проходил их курс - это был чат в телеге и вебинары в zoom.
По сути все активы этой компании - это ее фаундер и пара говорящих голов в команде.
Сценарии:
1. Допустим я фаундер и продаю эту компанию за 250 лямов и выхожу.
Внимание вопрос сколко становится цена этой компании?
2. Допустим я продал компанию и остался. Нахера мне дальше тут работать и делить выручку, если я могу открыть ZmarKumar и продолжить.делать тоже самое?

Ответить
14
Евгений Ткач

Беспощадный российский бизнес, непросчитываемый, непредсказуемый)

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4
Shamil Zarbali

тоже об этом думал, читая новость

Ответить
0
Arman Kurmanbay

Условия выхода учредителей и ключевых лиц могут быть закреплены в сделке во избежание подобных сценариев

Ответить
0
Николай Истомин

В данном случае не произошло пока ни первое, ни второе. Продали всего четверть компании.

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0
?????? ??????

1. Я не маркетолог
2. Я никогда не хотел и не захочу стать маркетологом
3. Я никогда не интересовался маркетингом
4. У меня нет своего бизнеса и я всего навсего рядовой кодер
5. Я постоянно вижу инфоциганскую контекстную рекламу на ютубе с этим Романом о том как стать эффективным маркетологом с его курсом видеолекций за 150 т.р.

Это я что-то не понимаю в маркетинге или это кумаркетинг не понимает?

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9
Damir Shakirov

Это вы прсто один раз все-таки кликнули на рекламку:))

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5
?????? ??????

Ну реклама в первый раз фокусирует внимание, необычная внешность чувака ещё цепляет. Красивый лендинг. Но забавно, что вот этот рядовый креатив стоит 250 млн.

Ответить
2
Alex A

Хочется конечно спросить- фигли ты тут делаешь
Но вообще ты прав
Инфоцыганство

Ответить
0
Alexei Dobrovolski

На мой взгляд, поправьте если ошибаюсь, это такой порожняковый шаг покупать подобный сервис на падающих рынках. Всех рынках.

Ответить
7
Николай Истомин

А какой тут рынок падает? РБК "За год с начала пандемии российский рынок EdTech вырос вдвое".

Ответить
0
Чит Чат

Какие-то одни цыгане...

Ответить
4
Maksim Shcheglov

Кумар красава!

Ответить
2
Чит Чат

умеет чувак впаривать

Ответить
3
Martin Prestone

а могла составить и миллиард долларов!

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Единорожка. И тут бы ФНС подсуетилась и пересчитала налог... ;)

Ответить
1
На Связи

Может кто-то мне объяснить - как сумма сделки может быть 200-250 миллионов при доходе 112 миллионов рублей в год? А чистой прибыли и того меньше?

Ответить
0
Павел Гросс-Днепров

Все видимо хотят заработать просто)

Ответить
2
Alexei Dobrovolski

Обычно считают чистую прогнозируемую прибыль за 10 лет в будущем. От этой цены всегда пляшут при оценке компании.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

О, подняли планку. Всегда делили на 7. В реалиях я бы делил на 2-3

Ответить
1
Aleksey Bobkov

десять иксов это на нормальных рынках обычно

Ответить
0
Павел Гросс-Днепров

В России?) Очень смешно. В Америке да.

Ответить
0
Arman Kurmanbay

Существует несколько методик оценки стоимости компаний, но в конечном итоге чаще всего отталкиваются от спроса и предложения, таким образом, если обе стороны (продавец и покупатель) согласны с какой-либо стоимость, то это и я является рыночной "справедливой" стоимостью.

Ответить
0
Николай Истомин

Да, удивила небольшая оценка в 2 выручки. С другой стороны, это при продаже четверти компании. Уверен, что оставшуюся часть будут продавать дороже.

Ответить
0
Филипп Балтич

Крупные компании борются за долю в рынке. А там уж и на своей аудитории подзаработают благодаря новым продуктам.

Ответить
0
Arman Kurmanbay

Добрый день! По тексту расхождения:
Пишете: "Источник «Ъ», знакомый с деталями сделки, полагает, что оценка 100% Qmarketing Academy могла составить 1-1,3 выручки — около 200–250 млн рублей",
далее пишете: "По итогам 2020 года, выручка ООО «Кью» составила 112 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей"
Таким образом, если отталкиваться от выручки за 2020 год, стоимость должна быть в интервале от 112 до 145.6 (112 * 1.3) млн. руб.
Либо имеется в виду ожидаемая выручка за 2021 год (тогда желательно так и указать в тексте), либо указаны неправильные мультипликаторы

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0
Alex A

Наверно все же понимают , что залог успеха в обучении как минимум состоит из 3-х составляющих
А) возможности обучаться обучаемого
Б) экспертизы / опыта учителя
С) умения учителя (или кого-то , кто умеет снимать информацию ) правильно преподать

Но без Б) чемпионом не стать !
В каком бреду кто-то решил что в этой сделке у «продукта» есть Б??

Есть , респект Qбанде , правильно запаковать и продать - правда молодцы !

Хорошо хоть директологов тут нет

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0
Михаил Игоревич Вагайцев

Директологи на месте

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0
Alex A

Ага
Они же видимо m&n сделку сопровождали

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0
Alex A

А кто-то тут умеет читать вообще , прежде чем комментировать
( может я и ошибаюсь)
Только
А) см скрин - прикупит !!!
Никто ничего не купил
Б) да и не купит ( Парни решили что чего-то стоят )

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0
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