Смена повестки от технологий к политике

Доверие, устойчивое развитие и ответственность. Никогда раньше я не слышала эти слова так часто, как сейчас в выступлениях финтеха, банков, регуляторов и технологических компаний. Люди не доверяют свои данные интернет-бизнесам, но не могут без них жить. Правительства не доверяют интернет-бизнесам из-за их растущей власти, но не могут вернуться в…