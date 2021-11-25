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Сервисы
Маша Цепелева

Власти обязали Tencent согласовывать все обновления её приложений c госорганами Китая Статьи редакции

Регулятор обнаружил, что сервисы несколько раз в 2021 году нарушали правила защиты данных.

  • Обновление приложений Tencent приостановлено до одобрения Министерством промышленности и информационных технологий Китая. Принятие каждого решения может занять до семи дней, сообщает CNBC со ссылкой на китайскую гостелекомпанию CCTV.
  • В Tencent прокомментировали изданию, что продолжают сотрудничество с регулятором и работают над защитой данных пользователей в приложениях.
  • Tencent — разработчик одного из самых популярных сервисов в Китае WeChat, который объединяет функции мессенджера и платёжной системы. В августе 2021 года власти обвинили WeChat и ещё 42 сервиса в незаконной передаче данных пользователей.
  • 20 августа в Китае приняли закон о защите персональных данных. По нему сбор должен быть минимальным и только с согласия владельцев. После этого акции Tencent, Alibaba и других крупнейших компаний выросли на 9-15%.

#новость #tencent

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Что ж, RIP Tencent)

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