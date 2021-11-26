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Маша Цепелева

Positive Technologies запустит в России агрегатор программ по поиску уязвимостей за деньги Статьи редакции

Платформу с программами Bug Bounty планируют запустить в мае 2022 года.

  • Агрегатор будет посредником между исследователями и заказчиками, сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей Positive Technologies. Пока отдельные предложения от российских компаний размещаются на международной HackerOne.

  • Positive Technologies хочет изменить формат Bug Bounty. В традиционных программах заказчики платят за найденные уязвимости и получают большой поток заявок, которые надо подтверждать. В новом формате предлагается сформировать реестр недопустимых событий и выплачивать вознаграждение за цепочку атак, которая точно приведет к «неприемлемому ущербу». Так компании смогут сэкономить на верификации.
  • В сентябре 2021 года «Ростелеком» заявил о планах создать аналог HackerOne. В компании пояснили, что запрос пришёл от ЦБ и банковского сообщества.
  • Программа по поиску уязвимостей есть у VK, исследователям платят от $150 до $55 тысяч. В июне 2021 года «Яндекс» увеличил плату за найденные ошибки до 750 тысяч рублей. В июле 2020 года Ozon начал платить до 120 тысяч рублей за найденные уязвимости на сайте. За найденные ошибки платит Microsoft, Google и другие компании.

#новость #positivetechnologies #bugbounty

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