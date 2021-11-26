5 причин, почему не стоит развивать личный бренд

Кажется только ленивый не советовал: «Развивай личный бренд!» Кажется, что это ключ к успеху: будешь получать больше денег, от заказчиков не будет отбоя. Но у медали есть и обратная сторона. Генеральный директор МАЭР Юлия Трус рассказывает, почему специалистам не стоит спешить с личным брендом, и когда он может даже помешать в работе.