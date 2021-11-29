«Яндекс 360» добавил сканер документов в приложения «Почты» и «Диска» Статьи редакции
Такая функция также есть в «умной» камере «Яндекса» и в «Заметках» на iPhone.
- С помощью него можно сделать цифровую копию любого документа — например, чтобы отправить партнёрам подписанный договор, объявила компания. Найти сканер можно в нижнем меню в разделе «Ещё».
- Инструмент сделает фотографию, обрежет по контуру и уберёт на снимке тени. Получившийся файл можно сохранить на телефоне или в «Документах». Он будет доступен в мобильной и десктопной версии сервиса, а также на «Яндекс.Диске».
- Сканер работает на основе нейросетей, обученных на множестве примеров. При этом нейросеть отличает тени от картинок и может скопировать даже сложный рисунок — например, гербовую печать.
- Сделать копию можно также с помощью «умной» камеры в приложении «Яндекса». Похожие функции есть и в других приложениях, например, в «Заметках» на iPhone.
Важное исследование, которое должно заставить все компании пересмотреть свои офисы.
Появление варианта омикрон позволит вновь проверить работоспособность стратегии покупки на спадах, которая в этом году пока сбоев не давала.
За четыре года стартап хочет подготовиться к серийному производству и получить разрешения на движение по дорогам общего пользования.
Пока доставка стоит 1 рубль, но в ближайшее время цена будет динамической — в зависимости от погоды и нагрузки курьеров.
Себастьян Рамирез — энтузиаст open source, создатель таких популярных инструментов, как FastAPI, Typer и SQLModel. В интервью он поделился мнением о собственных проектах, образовании для разработчиков и собственной популярности в Twitter. Полный текст доступен по ссылке.
Регулятор не смог возбудить дело, потому что нашёл нарушения только на территории одной страны, и передал материалы в ФАС.
Рабочее решение для экспертов по защите своих продуктов. Рассказываем на основе кейсов эксперта по продажам и ее продуктов. Концепцию может взять на вооружение любой эксперт, не только специалист по продажам.
Майк Мэтьюс бросил работу в IBM, чтобы дарить гитарам звучание, как у Хендрикса и The Rolling Stones, и придумал «золотой стандарт» педалей с искажением: её в своих записях использовали Pink Floyd, The White Stripes и Depeche Mode.
Одним из плюсов жизни цифрового кочевника (digital nomad) является возможность попасть в страны, закрытые для всех туристов во время пандемии. Ещё digital nomad виза, которую иногда также называют визой удаленного работника, дает право проживать и работать в определенной стране на протяжении большого периода времени. В статье мы расскажем о ее…