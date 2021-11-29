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Евгения Евсеева

«Яндекс 360» добавил сканер документов в приложения «Почты» и «Диска» Статьи редакции

Такая функция также есть в «умной» камере «Яндекса» и в «Заметках» на iPhone.

  • С помощью него можно сделать цифровую копию любого документа — например, чтобы отправить партнёрам подписанный договор, объявила компания. Найти сканер можно в нижнем меню в разделе «Ещё».
  • Инструмент сделает фотографию, обрежет по контуру и уберёт на снимке тени. Получившийся файл можно сохранить на телефоне или в «Документах». Он будет доступен в мобильной и десктопной версии сервиса, а также на «Яндекс.Диске».
  • Сканер работает на основе нейросетей, обученных на множестве примеров. При этом нейросеть отличает тени от картинок и может скопировать даже сложный рисунок — например, гербовую печать.
  • Сделать копию можно также с помощью «умной» камеры в приложении «Яндекса». Похожие функции есть и в других приложениях, например, в «Заметках» на iPhone.
«Яндекс»

#новость #яндекс #яндексдиск #яндекспочта

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4 комментария
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John Fima

А что на счёт безопасности?

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Рузаль Абдуллин

Всё безопасно, быстрее сканируй паспорт и снилс

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Сидор

Если вы доверяете свои файлы, переписку и сканы, то не стоит задаваться вопросом "А что на счёт безопасности?"

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0
Anton Lachkov

все эти приложения хороши до тех пор пока нужно сканировать 1-2 старицы, но когда нужно отсканировать полностью паспорт или 20-30 страниц записей с мероприятия, начинаются всякие проблемки.

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