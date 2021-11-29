Что юридически создают эксперты — маркетологи, коучи, спецы по продажам, и как им защитить авторские права на продукты

Рабочее решение для экспертов по защите своих продуктов. Рассказываем на основе кейсов эксперта по продажам и ее продуктов. Концепцию может взять на вооружение любой эксперт, не только специалист по продажам.