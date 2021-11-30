Исследователи нашли в Google Play сканер QR-кодов с вирусом, крадущим данные банковских приложений Статьи редакции
Программа может получить доступ к информации клиентов «Сбера», «Тинькоффа», ВТБ и других банков.
- Эксперты компании по кибербезопасности ThreatFactor опубликовали отчёт о вирусах, которые распространяются через приложения в Google Play для кражи банковской информации.
- В России распространяется банковский троян Anatsa через приложение Free QR Сode Scanner от издателя QrBarBode LDC, выяснили исследователи. У приложения высокий рейтинг в Google Play и больше 50 тысяч скачиваний, есть положительные отзывы.
- После установки пользователю предлагают загрузить обновление. Вместе с ним программа оценивает устройство по идентификатору, модели, региону, стране и версии Android и определяет, стоит ли загружать вирус на телефон.
- Даже после загрузки вируса сканер QR-кода работает нормально, поэтому владелец заражённого устройства может ничего об этом не знать. Из-за того, что опасный код загружается отдельно от приложения, оно проходит проверки в Google Play.
- Среди российских банков, чьи данные могла украсть программа, исследователи перечислили «Сбер», «Тинькофф», «Уралсиб», «Почта-банк», ВТБ, «Райффайзен» и «ОТП-банк».
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