Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8499,"title":"vc.ru \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u044e\u0441\u0435\u0440\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=8499&url=https:\/\/vc.ru\/team\/314459-vypuskayushchiy-prodyuser-kreativnogo-otdela&placeBit=1&hash=34698330acc58f51615fd71105e84a558eebd5a4f60d32de70f3a794ef4ca846","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Евгения Евсеева

VK обновила Boom: теперь сервис называется «VK Музыка» и объединяет все музыкальные продукты группы Статьи редакции

В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.

55 55 комментариев
2549 просмотров

«VK Музыка» объединит приложение «VK Музыка», музыкальные разделы «ВКонтакте» и «Одноклассников», общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций, объявила компания.

VK решила обновить приложение и его дизайн, чтобы оно соответствовало общему стилю компании.

Обновлено в 11:56. Изначально в заголовке говорилось о закрытии Boom и запуске «VK Музыки». В VK уточнили, что сервис не закрывали — речь идёт о ребрендинге.
«VK Музыка» VK

В ближайшее время в приложении появится алгоритм, показывающий музыкальную совместимость с другими пользователями. В ближайшее время сервис сможет подобрать плейлисты на основе совпадения вкусов. Технологию тестировали в алгоритмических плейлистах — количество их прослушиваний за год выросло на 54%.

В приложении также есть бесконечный плейлист VK mix, который подстраивается под предпочтения и поведение пользователя. Для подписчиков VK Combo ничего не изменится, «VK Музыка» останется в подписке. Слушать музыку можно в приложении и музыкальных разделах «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Также с 30 ноября станет доступна для всех авторов «VK Студия» — кабинет для музыкантов с историей прослушиваний и портретом аудитории.

  • Boom запустили в 2016 году, до этого оно называлось «Музыка ВКонтакте».

#новость #вконтакте

55 55 комментариев
13
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Фрост Тобин

VK умер 3 года назад. Каждая новая функция - плагиат других сервисов. Как только добавили функцию «клипы», то практически перестал пользоваться приложением. Отдельное внимание стоит уделить рекомендациям. Не знаю по какому принципу их подбирают, но ним разу не попали в цель. Не удалил профиль только из-за старых фотографий. ред.

Ответить
24
Лукас Лойс

Для вас VK умер 3 года назад. Для меня и миллионов других людей он живее всех живых. Блин, недели не проходит, чтобы на VC не похоронили VK

Ответить
4
JayK

вк очень хорошая рекламная площадка для определенной ца, что там еще делать можно я с трудом представляю, засветить свою рожу для разводил или оставить всю инфу о связях для тов майора, а, можно сесть за репост!

Ответить
10
Максим Мишин

очень хорошая, ага. Я два года назад на пару дней слетал в Новосиб и теперь контактик считает, что я там живу и все эти два года рекламодатели сливают на меня бюджет. Хотя я совсем в другом регионе и у меня даже в профиле город заполнен.

Ответить
1
Ruslan Gilyazev

Думаю, что умер он идеологически для большого количество тех, для кого раньше это была основная социальная сеть. У меня лично все знакомые перестали им пользоваться, а когда за год у меня обновлялись только переписки с ботами - то удалился и я. Но скорее из-за других репостных причин. Лично для меня и тех с кем я общаюсь вк какой-то моветон.

Ответить
2
Артём К

Обожаю эти рекомендации: решил посмотреть новости про Армению и парочку сообществ. Поле этого в рекомендации начали приходить азербайджанские националистические группы и их фольклор. "ВК: Мы всё наоборот"

Ответить
6
Принятый супер_стар

Надо почитать и альтернативное мнение)

Ответить
0
El'murza Alchakov

Прям как зелёный банк, ожидаю СберЗнакомства
Яндекс.Телки

Ответить
3
JayK

если в сберзнакомства будут звездочки показывающие сколько у чувака на сберсчету - то популярность 146%

Ответить
3
Vasya Aksyonov

Каждая новая функция - плагиат других сервисов

Вот и выросло поколение, которое не знает, что вк — клон фейсбука и плагиат там абсолютно всё :)))

Ответить
2
Zhenya Ptichnikov

Может в самой концепции и плагиат(хотя и фейсбук не был первой соц сетью), но в реализации ВК сильно отличается от FB. У него банально хотя бы интерфейс "легче", FB сильно перегруженный, там очень тяжело разобраться, если сам не знаешь где-что лежит.

Ответить
3
Aleksandr A

интерфейс ФБ придумали в аду

Ответить
6
Pavel Klimov

А это уже такой вектор развития у фб. Изначально они весьма похожи были.

Ответить
1
Artyom Manokhin

Тоже думал, что вк умер. Но видимо нет. Читаю в телеграм mash, там лям подписчиков, недавно узнал, что mash в вк, есть. Так оказалось, что y mash в вк больше подписок и просмотров на 50-70%. Удивительно, хотя mash первоначально СМИ из телеграм.

Ответить
1
Тимур Петров

Господа погромисты, идея для нового сервиса: по 1 клику, выкачиваем все личные фото из ВК, а затем удаляем аккаунт. Пока пользователь качает фото, смотрит рекламу. Профит.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Давно уже есть такие скрипты\сервисы.

Ответить
0
Семен Смирнов

Каждая новая функция - плагиат других сервисов.

По такой логике vk и не рождался никогда

Ответить
0
Sergey Freedman

Просто ты постарел, братанчик... Да, именно так приходит старость, когда тебя уже ничего не удивляет :)

Ответить
0
Гера Митрофанов

Я не знаю, как может умереть что-то, у чего, по сути, нет конкурентов. Не спорю, переписываться в телеграм приятнее, а фоточки уже давно уехали в инсту. Но такого удобного комбайна, как ВК, пока нет. С рекомендациями у меня всё отлично, люблю иногда посидеть позалипать на ленту алгоритмическую, хорошо под меня подстраивается. В плане музыки в ВК уже слишком много эндемиков, сидеть искать которые по всему внешнему интернету ну просто слишком лень. ВК начнёт умирать, когда в телеграме сделают хоть какую-то систему рекомендаций, а до тех пор ВК будет жить. А, ну и, конечно, ВК это всё ещё вполне себе дефолтная сеть, в которой есть примерно все и в которой практически кого угодно при желании можно найти по имени-фамилии, а не по никнейму, это тупо удобно.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Для меня он умер после уголовных дел о репостах.

Ответить
0
Влад Борщ

VK Музыка by VK Group feat Mail.ru Group

Ответить
14
Роман Аванесов

С новым треком: Boom biddy bye-bye!

Ответить
2
Какой-то чувак

что мертво, умереть не может

Ответить
7
KINCH

Я одного не понимаю, за что VK музыка берет деньги, она ведь не предоставляет никакого сервиса. У меня, так уж повелось, AppleMusic и Spotify, решил исследовать, что мне даст подписка на VK музыку, принял предложение о бесплатном пробном месяце (вроде, уже не помню), так вот не поменялось ничего, просто ничего, мы, мол, просто дадим вам слушать музыку в фоновом режиме. Ну, ребята, на таких продуктах вы очень скоро действительно загнетесь.

Ответить
3
Георгий Пришкин

Проблема в том, что много людей кто привык пользоваться и одноклассниками и ВКонтакте, это не умрет и будет живее всех живых

Ответить
0
KINCH

Дети — все для старшего поколения. Я как-то отца приучил (это было реально не просто) к интернету, так он везде лазит, тик-токи даже смотрит, ему весело и по кайфу, стариков своего возраста не понимает, они для него дюпеля старые 😂

Ответить
1
Максим Кайгородов

Наивные пользователи хавают что даёт ВК. Конечно, по началу будет хай по поводу функций, но потом то всем уже всё равно. Привыкнут

Ответить
0
Arthur Mikheev

Вернули то, что не вернуть

Ответить
2
Andrey Kulakov

Стену?!

Ответить
3
Артём К

Стену.

Ответить
1
Johnny Vorony

Баклажан

Ответить
1
33_rublya

Прямо именно закрыли-открыли, не просто переименовали?

Ответить
2
Vasya Aksyonov

По факту просто перименовали в апссторе, щас вот проверил

Ответить
0
Руслан Абрамов

А Милиция в полицию

Ответить
2
Олег Коржанов

Верните стену

Ответить
1
ViRT1ST

- Владимир Владирович, народ требует вернуть стену!
- Ну, раз требует, пора активировать протокол "Чебурашка"! ред.

Ответить
1
Олег Коржанов

Ну всё, думаю пришло время для стартапа Стена

Ответить
0
Артём К

Я думал Boom ещё в 2018 закрылся...

Ответить
1
Принятый супер_стар

А со стеной-то что?

Ответить
0
Семен Переделкин

Стена в порядке.

Ответить
1
Андрей Браиловский

Как сервис был 5 лет назад убогим, так им и остался. Раньше это была крупнейшая пиратская стриминговая платформа, сделали попытку обелиться и получилось ни рыба, ни мясо. Как полноценный стриминг сервис так и не удался, оставаясь далеко позади конкурентов по качеству и аудитории. Но с точки зрения пиратского уголка всего рунета, закрылось отличное окно возможностей для независимой музыки, дававшее жизнь ВК музыке в свое время, саундклауд конца нулевых.
Теперь опустевшее детище Дурова оставляет только лёгкий налет ностальгии, не более ред.

Ответить
0
Zhenya Ptichnikov

Вы слишком сильно сгущаете краски. ВК до сих пор остаётся одной из лучших площадок для продвижения независимой русской музыки, той что без бюджетов и особого опыта, так как там очень просто создать свою группу и выкладывать туда свои песенки, записанные у себя же в комнате просто на телефон. Там до сих пор очень много людей сидит.

Ответить
1
Данила Кропоткин

Про аудиторию: https://vc.ru/media/285902-top-10-populyarnyh-muzykalnyh-servisov-v-socmedia

Топ-10 популярных музыкальных сервисов в…
Рейтинг популярных развлечений в соцмедиа. Часть 3.
vc.ru
Ответить
0
Артём К

Это всё, конечно, очень (не)интересно. Но что там насчёт стены?

Ответить
0
Kirill Kurtov

В смысле просто поменяли иконку и название в апп стор ?))

Ответить
0
Дяченко Александр

А что на счёт подкастов? Они когда-то появятся в разделе музыки? Найти подкасты в ВК - отдельный вид извращений...

Ответить
0
Митя Мурасов

Да закройте уже этот вк

Ответить
0
Тимур Петров

Даже в какой-то мере жалко менеджеров ВК, ребята работают, с мозгами, делают "интересные" продукты, но почему-то это не находит отклика у аудитории. Как вариант перестать копировать и сделать что-нибудь новое, смешав разные приложения. Либо копировать то, что работает, но плохо. Например, сервис блаблакар или ютуб. Есть же средства и возможности.

Ответить
0
Aleksandr A

Не понимаю, для чего кому-то может быть интересен "алгоритм, показывающий музыкальную совместимость с другими пользователями". Фича ради фичи. Или ресурсы больше жечь не на что.

Ответить
0
Юрий Терещенко

Но есть же спотифай. Зачем что-то ещё?

Ответить
0
KINCH

Спотифай действительно хорош. Я пользовался им до момента, когда узнал, что в эплмюзик к каждой песне прилагается текст (люблю я так с английским знакомиться), а с недавнего времени текста к песням появились и в спотифай. С точки зрения UX спотифай очень приятный, поэтому сейчас пользуюсь только им.

Есть еще одно преимущество у спотифай и эплмюзик — у них отсутствует заинтересованность в продвижении русских песен.

Ответить
0
Юрий Терещенко

О да, русские песни... Не смог пользоваться Яндекс.Музыкой по этой причине

Ответить
0
Знатный Тролль

В Аппле все равно множество подборок, куда суют русские песни. Открываешь новогодние песни, думаешь, сейчас будет настроение — а там зима-холода, холодная луна и т.п.
Но по дизайну он все равно выигрывает у всех, слушаю и на iOS и на Андрюше.

Ответить
0
Johnny Vorony

Стало лучше!

Ответить
0
Абырвалг Абырвалг

Балтика 7 ?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 55 комментариев
Маркетинг
Vladimir Davydov
Как российский корпоративный мерч путешествует по компаниям и выставкам по всей Европе, покоряет Эльбрус и Камчатку

Создавали мерч для представителей компании на мероприятиях, а получился «универсальный продукт», нашедший почитателей на всех континентах.

1 1 комментарий
6
Сервисы
Маша Цепелева
Операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным мобильным интернетом новым абонентам Статьи редакции

Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.

167 167 комментариев
40
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Евгения Евсеева
VK обновила Boom: теперь сервис называется «VK Музыка» и объединяет все музыкальные продукты группы Статьи редакции

В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.

«VK Музыка» VK
55 55 комментариев
13
Сервисы
Маша Цепелева
Исследователи нашли в Google Play сканер QR-кодов с вирусом, крадущим данные банковских приложений Статьи редакции

Программа может получить доступ к информации клиентов «Сбера», «Тинькоффа», ВТБ и других банков.

117 117 комментариев
36
Почта России
Как канадские любители снегоходов и квадроциклов открыли для себя Россию

«Важно найти свою нишу и быть готовым к тому, что ничего не получится».

13 13 комментариев
16
MobileUp
Как мы сделали POS-систему для рынка Канады
Не только лишь смартфоны в нашем парке тестовых устройств Александра Красножен
0 Обсудить
Что почитать
Таня Боброва
Самые популярные книги в России 2021 года о бизнесе, инвестициях и маркетинге Статьи редакции

От Кийосаки до Ильяхова.

Cresco Finance
6 6 комментариев
7
Авито
Бизнес онлайн: Авито запускает школу для предпринимателей

Компания будет обучать начинающих и опытных предпринимателей основам привлечения клиентов, поиска сотрудников и подрядчиков на онлайн-платформах. Сегодня платформу Авито используют 48% компаний малого и среднего бизнеса в стране — эксперты компании помогут новичкам и опытным предпринимателям сделать решение бизнес-задач еще более эффективным. Все…

0
Московский акселератор
Участники трека AI Factory – вы лучшие!

Десятый, юбилейный, трек AI Factory проекта «Московский акселератор» успешно завершен!

0 Обсудить
0
Маркетинг
Andrey Monakov
Как с помощью WhatsApp увеличили выручку сервиса онлайн-бронирования на 133 млн рублей: кейс Агент.ру

Расскажем, как мы упростили путь покупателей и автоматизировали работу менеджеров с помощью чат-бота в WhatsApp и amoCRM для сервиса онлайн-продажи билетов. В результате увеличили прибыль компании на 33,5%.

11 11 комментариев
16
NTA
Использование YOLOv5 для задачи детекции

Ликбез по нейронным сетям

0 Обсудить
3
Больше статей
null