VK обновила Boom: теперь сервис называется «VK Музыка» и объединяет все музыкальные продукты группы Статьи редакции
В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.
«VK Музыка» объединит приложение «VK Музыка», музыкальные разделы «ВКонтакте» и «Одноклассников», общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций, объявила компания.
VK решила обновить приложение и его дизайн, чтобы оно соответствовало общему стилю компании.
В ближайшее время в приложении появится алгоритм, показывающий музыкальную совместимость с другими пользователями. В ближайшее время сервис сможет подобрать плейлисты на основе совпадения вкусов. Технологию тестировали в алгоритмических плейлистах — количество их прослушиваний за год выросло на 54%.
В приложении также есть бесконечный плейлист VK mix, который подстраивается под предпочтения и поведение пользователя. Для подписчиков VK Combo ничего не изменится, «VK Музыка» останется в подписке. Слушать музыку можно в приложении и музыкальных разделах «ВКонтакте» и «Одноклассников».
Также с 30 ноября станет доступна для всех авторов «VK Студия» — кабинет для музыкантов с историей прослушиваний и портретом аудитории.
- Boom запустили в 2016 году, до этого оно называлось «Музыка ВКонтакте».
VK умер 3 года назад. Каждая новая функция - плагиат других сервисов. Как только добавили функцию «клипы», то практически перестал пользоваться приложением. Отдельное внимание стоит уделить рекомендациям. Не знаю по какому принципу их подбирают, но ним разу не попали в цель. Не удалил профиль только из-за старых фотографий. ред.
Думаю, что умер он идеологически для большого количество тех, для кого раньше это была основная социальная сеть. У меня лично все знакомые перестали им пользоваться, а когда за год у меня обновлялись только переписки с ботами - то удалился и я. Но скорее из-за других репостных причин. Лично для меня и тех с кем я общаюсь вк какой-то моветон.
Я не знаю, как может умереть что-то, у чего, по сути, нет конкурентов. Не спорю, переписываться в телеграм приятнее, а фоточки уже давно уехали в инсту. Но такого удобного комбайна, как ВК, пока нет. С рекомендациями у меня всё отлично, люблю иногда посидеть позалипать на ленту алгоритмическую, хорошо под меня подстраивается. В плане музыки в ВК уже слишком много эндемиков, сидеть искать которые по всему внешнему интернету ну просто слишком лень. ВК начнёт умирать, когда в телеграме сделают хоть какую-то систему рекомендаций, а до тех пор ВК будет жить. А, ну и, конечно, ВК это всё ещё вполне себе дефолтная сеть, в которой есть примерно все и в которой практически кого угодно при желании можно найти по имени-фамилии, а не по никнейму, это тупо удобно.
Я одного не понимаю, за что VK музыка берет деньги, она ведь не предоставляет никакого сервиса. У меня, так уж повелось, AppleMusic и Spotify, решил исследовать, что мне даст подписка на VK музыку, принял предложение о бесплатном пробном месяце (вроде, уже не помню), так вот не поменялось ничего, просто ничего, мы, мол, просто дадим вам слушать музыку в фоновом режиме. Ну, ребята, на таких продуктах вы очень скоро действительно загнетесь.
Как сервис был 5 лет назад убогим, так им и остался. Раньше это была крупнейшая пиратская стриминговая платформа, сделали попытку обелиться и получилось ни рыба, ни мясо. Как полноценный стриминг сервис так и не удался, оставаясь далеко позади конкурентов по качеству и аудитории. Но с точки зрения пиратского уголка всего рунета, закрылось отличное окно возможностей для независимой музыки, дававшее жизнь ВК музыке в свое время, саундклауд конца нулевых.
Теперь опустевшее детище Дурова оставляет только лёгкий налет ностальгии, не более ред.
Вы слишком сильно сгущаете краски. ВК до сих пор остаётся одной из лучших площадок для продвижения независимой русской музыки, той что без бюджетов и особого опыта, так как там очень просто создать свою группу и выкладывать туда свои песенки, записанные у себя же в комнате просто на телефон. Там до сих пор очень много людей сидит.
Даже в какой-то мере жалко менеджеров ВК, ребята работают, с мозгами, делают "интересные" продукты, но почему-то это не находит отклика у аудитории. Как вариант перестать копировать и сделать что-нибудь новое, смешав разные приложения. Либо копировать то, что работает, но плохо. Например, сервис блаблакар или ютуб. Есть же средства и возможности.
Спотифай действительно хорош. Я пользовался им до момента, когда узнал, что в эплмюзик к каждой песне прилагается текст (люблю я так с английским знакомиться), а с недавнего времени текста к песням появились и в спотифай. С точки зрения UX спотифай очень приятный, поэтому сейчас пользуюсь только им.
Есть еще одно преимущество у спотифай и эплмюзик — у них отсутствует заинтересованность в продвижении русских песен.
Создавали мерч для представителей компании на мероприятиях, а получился «универсальный продукт», нашедший почитателей на всех континентах.
Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.
В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.
Программа может получить доступ к информации клиентов «Сбера», «Тинькоффа», ВТБ и других банков.
«Важно найти свою нишу и быть готовым к тому, что ничего не получится».
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