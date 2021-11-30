В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.

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«VK Музыка» объединит приложение «VK Музыка», музыкальные разделы «ВКонтакте» и «Одноклассников», общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций, объявила компания.

VK решила обновить приложение и его дизайн, чтобы оно соответствовало общему стилю компании.

Обновлено в 11:56. Изначально в заголовке говорилось о закрытии Boom и запуске «VK Музыки». В VK уточнили, что сервис не закрывали — речь идёт о ребрендинге.

«VK Музыка» VK

В ближайшее время в приложении появится алгоритм, показывающий музыкальную совместимость с другими пользователями. В ближайшее время сервис сможет подобрать плейлисты на основе совпадения вкусов. Технологию тестировали в алгоритмических плейлистах — количество их прослушиваний за год выросло на 54%.

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В приложении также есть бесконечный плейлист VK mix, который подстраивается под предпочтения и поведение пользователя. Для подписчиков VK Combo ничего не изменится, «VK Музыка» останется в подписке. Слушать музыку можно в приложении и музыкальных разделах «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Также с 30 ноября станет доступна для всех авторов «VK Студия» — кабинет для музыкантов с историей прослушиваний и портретом аудитории.