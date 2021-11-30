Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» добавил в «Браузер» автоматический закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком Статьи редакции

Доступен на YouTube, Vimeo и других платформах.

  • Для перевода с французского, немецкого и испанского используется та же технология, что и для английского, объявила компания. Она распознает речь, превращает её в текст, переводит его, а после синтезирует голос и совмещает его с видео.
  • Перевод стал быстрее и лучше совпадает с картинкой, рассказали в компании. Он доступен в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux, iOS и Android и в приложении «Яндекса» для Android и iOS. Запустить опцию в мобильном приложении можно через голосового помощника «Алису».
  • Количество доступных для перевода языков будет увеличиваться, добавил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.
  • «Яндекс» добавил автоматический перевод видео на английском в «Браузере» в сентябре 2021 года. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт. Есть два голоса — женский и мужской.
Закадровый перевод в «Яндекс.Браузере»

#новость #яндекс #яндексбраузер

659 просмотров
9 9 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Pavel Mityagin

Вот тут команда Яндекса молодцы. Переводит с англ доволен сносно. Есть косяки, но смотрибельно

Ответить
14
Deplstee

На самом деле очень крутая технология и я действительно рад что Яндекс её активно развивает

Ответить
9
Юрий Терещенко

Рад, что бесплатно! Разработка таких инструментов стоит дорого.

Ответить
4
Radna

Ребята а почему в браузере на iPad нету этой функций? Только через приложение «Яндекс» или браузер на Mac.

Ответить
1
Принятый супер_стар

Прошу добавить возможность выбора перевода: озвучка или субтитры которые автоматически формируются. :)

Ответить
1
Олег Коржанов

Это лучшее, что сделали в Яндексе за последние годы для русскоговорящих людей. Готов даже забыть многие неприятные моменты в отношениях с брендом.

Ответить
1
Иван Орлов

Отличная новость! Периодически смотрю с авто-переводом, забавно получается.

Ответить
0
Artem Simonenkov

Открываю яндекс браузер только если нужно какой-то видос с переводом посмотреть. Раз в пару недель примерно...Лучше бы расширение в хром добавили :)

Ответить
0
Max Kuznetsov

Такое ощущение, что вавилонская рыбка из "Автостопом по галактике" уже на подходе или уже здесь. Т.е. необходимость учить язык скоро исчезнет, а останется хобби или как средство для профилактики деменции. Пора продавать акции SkyEng?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
Исследователи нашли в Google Play сканер QR-кодов с вирусом, крадущим данные банковских приложений Статьи редакции

Программа может получить доступ к информации клиентов «Сбера», «Тинькоффа», ВТБ и других банков.

117 117 комментариев
36
Сервисы
Евгения Евсеева
VK обновила Boom: теперь сервис называется «VK Музыка» и объединяет все музыкальные продукты группы Статьи редакции

В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.

«VK Музыка» VK
55 55 комментариев
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
MobileUp
Как мы сделали POS-систему для рынка Канады
Не только лишь смартфоны в нашем парке тестовых устройств Александра Красножен
0 Обсудить
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» добавил в «Браузер» автоматический закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком Статьи редакции

Доступен на YouTube, Vimeo и других платформах.

9 9 комментариев
12
Маркетинг
Andrey Monakov
Как с помощью WhatsApp увеличили выручку сервиса онлайн-бронирования на 133 млн рублей: кейс Агент.ру

Расскажем, как мы упростили путь покупателей и автоматизировали работу менеджеров с помощью чат-бота в WhatsApp и amoCRM для сервиса онлайн-продажи билетов. В результате увеличили прибыль компании на 33,5%.

11 11 комментариев
16
NTA
Использование YOLOv5 для задачи детекции

Ликбез по нейронным сетям

0 Обсудить
3
Маркетинг
Vladimir Davydov
Как российский корпоративный мерч путешествует по компаниям и выставкам по всей Европе, покоряет Эльбрус и Камчатку

Создавали мерч для представителей компании на мероприятиях, а получился «универсальный продукт», нашедший почитателей на всех континентах.

1 1 комментарий
6
Авито
Бизнес онлайн: Авито запускает школу для предпринимателей

Компания будет обучать начинающих и опытных предпринимателей основам привлечения клиентов, поиска сотрудников и подрядчиков на онлайн-платформах. Сегодня платформу Авито используют 48% компаний малого и среднего бизнеса в стране — эксперты компании помогут новичкам и опытным предпринимателям сделать решение бизнес-задач еще более эффективным. Все…

0
Московский акселератор
Участники трека AI Factory – вы лучшие!

Десятый, юбилейный, трек AI Factory проекта «Московский акселератор» успешно завершен!

0 Обсудить
0
Что почитать
Таня Боброва
Самые популярные книги в России 2021 года о бизнесе, инвестициях и маркетинге Статьи редакции

От Кийосаки до Ильяхова.

Cresco Finance
6 6 комментариев
7
Сервисы
Маша Цепелева
Операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным мобильным интернетом новым абонентам Статьи редакции

Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.

167 167 комментариев
40
Больше статей
null