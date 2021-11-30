«Яндекс» добавил в «Браузер» автоматический закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком Статьи редакции
Доступен на YouTube, Vimeo и других платформах.
- Для перевода с французского, немецкого и испанского используется та же технология, что и для английского, объявила компания. Она распознает речь, превращает её в текст, переводит его, а после синтезирует голос и совмещает его с видео.
- Перевод стал быстрее и лучше совпадает с картинкой, рассказали в компании. Он доступен в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux, iOS и Android и в приложении «Яндекса» для Android и iOS. Запустить опцию в мобильном приложении можно через голосового помощника «Алису».
- Количество доступных для перевода языков будет увеличиваться, добавил руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.
- «Яндекс» добавил автоматический перевод видео на английском в «Браузере» в сентябре 2021 года. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт. Есть два голоса — женский и мужской.
Программа может получить доступ к информации клиентов «Сбера», «Тинькоффа», ВТБ и других банков.
В приложении можно будет сравнить свой музыкальный вкус с другими пользователями.
Доступен на YouTube, Vimeo и других платформах.
Расскажем, как мы упростили путь покупателей и автоматизировали работу менеджеров с помощью чат-бота в WhatsApp и amoCRM для сервиса онлайн-продажи билетов. В результате увеличили прибыль компании на 33,5%.
Создавали мерч для представителей компании на мероприятиях, а получился «универсальный продукт», нашедший почитателей на всех континентах.
Компания будет обучать начинающих и опытных предпринимателей основам привлечения клиентов, поиска сотрудников и подрядчиков на онлайн-платформах. Сегодня платформу Авито используют 48% компаний малого и среднего бизнеса в стране — эксперты компании помогут новичкам и опытным предпринимателям сделать решение бизнес-задач еще более эффективным. Все…
Десятый, юбилейный, трек AI Factory проекта «Московский акселератор» успешно завершен!
От Кийосаки до Ильяхова.
Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.