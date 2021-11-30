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Сервисы
Маша Цепелева

Британский регулятор обязал Meta продать сервис для поиска и хранения GIF-файлов Giphy Статьи редакции

Facebook купила компанию в мае 2020 года за $400 млн.

12 12 комментариев
1201 просмотров

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) закончило второй этап расследования, сообщает CNBC.

Благодаря сделке, Meta избавилась от Giphy, как от потенциального конкурента на рынке рекламы. Из-за контроля над GIF-файлами выросло и её влияние на другие соцсети, прокомментировал решение глава независимой исследовательской группы управления Стюарт Макинтош.

«Требуя продажи Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и способствуем конкуренции и инновациям в цифровой рекламе», — добавил представитель регулятора.

Директор по по политическим коммуникациям Meta Робин Кох заявил, что компания рассматривает разные варианты решения в ответ на требование CMA, в том числе апелляцию.

Вместе Meta и Giphy улучшат продукт Giphy для миллионов людей, предприятий, разработчиков и партнёров по API в Великобритании и по всему миру, которые используют Giphy каждый день. Для них предоставляется больший выбор.

Робин Кох
директор по по политическим коммуникациям Meta
  • Facebook купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram.
  • CMA начало расследование сделки в январе 2021 года из-за опасений, что Facebook удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ или потребует больше пользовательских данных для доступа к ним.
  • В октябре 2021 года CMA оштрафовал Facebook на $69,6 млн за отказ предоставить полную информацию о сделке после многочисленных предупреждений.

#новость #facebook #giphy

12 12 комментариев
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Бабка в засаде

Да пох, главное что вацап и инстач при мне!

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6
Сергей Щукин

Он не долбит мет. Он же инопланетянин - метаболизм другой

https://youtu.be/Ew9oewvyd0M

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0
Влад Айнштейн

Ага

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0
Сергей Щукин

К Маску тоже вопросы. Само имя - маска 👺

"Это жжжжжж неспроста!" (с) 🤣

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0
Valentin Dombrovsky

Контроль над гифками - это сурово.

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3
ur spam

Я - повелитель гифок!
Запомните, вашу мать, это лицо!
Там где гифки, там, вашу мать, это лицо!
Я знаю, как обращаться с этим дерьмом.
Никто не владеет гифками, как я.
Ни этот гавнюк. Ни вы,
гавнюки вонючие, там, в зале.
Я гифками командую.

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1
Сергей Щукин

Да хрен там. Это я повелеваю всеми твоими гифками, тк я решаю - нажать 'play' или нет 🤣🤣🤣

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0
Лев Коптев

Общество G.I.P.H.Y.

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0
Сергей Щукин

Валь, можно, конечно, иронизировать, но вот ты скажи - разве укрупнение и вертикализация структуры компании не ведет к монополии? Это же простая диалектическая конструкция

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0
Никита Шультайс

Причем никаких гифок не существует, все гифки - это mp4, потому что меньше по объему в разы.

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0
Администратор Аккаунта

Чувак, это репчик.

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1
Влад Айнштейн

Чёт британцы разошлись

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0
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