Британский регулятор обязал Meta продать сервис для поиска и хранения GIF-файлов Giphy Статьи редакции
Facebook купила компанию в мае 2020 года за $400 млн.
Управление по конкуренции и рынкам (CMA) закончило второй этап расследования, сообщает CNBC.
Благодаря сделке, Meta избавилась от Giphy, как от потенциального конкурента на рынке рекламы. Из-за контроля над GIF-файлами выросло и её влияние на другие соцсети, прокомментировал решение глава независимой исследовательской группы управления Стюарт Макинтош.
«Требуя продажи Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и способствуем конкуренции и инновациям в цифровой рекламе», — добавил представитель регулятора.
Директор по по политическим коммуникациям Meta Робин Кох заявил, что компания рассматривает разные варианты решения в ответ на требование CMA, в том числе апелляцию.
- Facebook купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram.
- CMA начало расследование сделки в январе 2021 года из-за опасений, что Facebook удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ или потребует больше пользовательских данных для доступа к ним.
- В октябре 2021 года CMA оштрафовал Facebook на $69,6 млн за отказ предоставить полную информацию о сделке после многочисленных предупреждений.
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