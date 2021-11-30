Balance и Pokemon Unite: Google назвала лучшие приложения и игры в Google Play в 2021 году Статьи редакции
В подборку попала соцсеть Clubhouse, приложение для создания иллюстрация Canva и другие сервисы.
Google подвела итоги 2021 года и представила сервисы в номинациях «Лучшие приложения» и «Лучшие игры». Компания впервые добавила в ежегодный рейтинг приложения для планшетов, «умных» часов и Google TV.
Лучшим в 2021 году стало приложение для медитаций Balance. Лучшей игрой — Pokémon Unite за «динамичный игровой процесс и кроссплатформенность».
Лучшие приложения — 2021
- Paramount+ — онлайн-кинотеатр, лучшее приложение по версии пользователей.
- Empathy — приложение составляет план действий, который поможет справиться с потерей близкого человека.
- Mentor Spaces — сервис для помощи в начале карьеры для чернокожих и латиноамериканских специалистов.
- Speechify — озвучивает текст.
- Blossom — распознает цветы и другие растения, даёт рекомендации по уходу за ними.
- PhotoRoom — приложение для обработки фотографий.
- Rabit — сервис для составления плана на день и формирования полезных привычек.
- Clubhouse — соцсеть с аудиокомнатами.
- Noobly — соцсеть для геймеров.
- Whatifi — мини-фильмы, где пользователь может выбирать сюжетные повороты.
- Laughscape — приложение для медитаций, которые озвучивают комики.
- Moonbeam — персонализированные ленты подкастов.
- Moonly — лунный календарь и аффирмации.
- Balance — персональная программа медитаций, первый год ей можно пользоваться бесплатно.
- Clementine — гипнотерапия для женщин, помогает успокоиться и быстрее уснуть.
- Uptime — лучшие статьи, книги, курсы, документальные фильмы на разные темы в виде 5-минутных роликов.
- Canva — создание иллюстраций для соцсетей, презентации и другого.
- Concepts — создание раскадровок, дизайн-проектов и другого на бесконечном холсте.
- Houzz — база с идеями для дизайна интерьера и контактами специалистов.
- Calm — приложение для медитации и сна.
- MyFitnessPal — счетчик калорий.
- Sleep Cycle — «умный» будильник, который отслеживает особенности сна.
В список лучших приложений в России также попали:
- AmazingTalker — приложение для обучения иностранным языкам.
- BoldVoice — приложение для практики английского произношения.
- Colorize от Photomyne — делает чёрно-белые фотографии цветными.
- DailyBean — дневник для ежедневных дел.
- Expand — приложение для медитаций.
- Focus Quest — задания с таймером для улучшения самоконтроля.
- Мой дневник — ежедневник для записей.
- Rock Identifier — определяет камни по фотографии и рассказывает интересные факты о них.
- Videoleap — приложение для монтажа видео.
- Voilà AI Artist — превращает человека на фото в мультипликационного персонажа.
- Wix Owner — приложение для создания сайтов.
Лучшие игры — 2021
- Garena Free Fire MAX — лучшая игра по версии пользователей.
- League of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution, Pokémon UNITE, Rogue Land, Suspects: Mystery Mansion — победители в номинации «Лучшие соревновательные игры».
- Inked, JanKenUP!, Knights of San Francisco, Overboard!, Tears of Themis — победители в номинации «Лучшие прорывные игры».
- 7 Billion Humans, Bird Alone, Donut County, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Puzzling Peaks EXE — «Лучшие инди-игры».
- Cats in Time, Crash Bandicoot: On the Run!, Disney POP TOWN, Switchcraft, Towers — «Лучшие игры на каждый день».
Лучшие игры для планшетов — 2021
- Chicken Police — Paint it RED! — детективная игра с диалогами.
- League of Legends: Wild Rift — версия классической League of Legends.
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge — экшен, где главный герой — глава бананового семейства.
- Overboard! — детектив про убийство на корабле.
- The Procession to Calvary — приключенческая игра на основе картин эпохи Возрождения.
Лучшие приложения для Google TV:
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