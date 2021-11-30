Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8499,"title":"vc.ru \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u044e\u0441\u0435\u0440\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=8499&url=https:\/\/vc.ru\/team\/314459-vypuskayushchiy-prodyuser-kreativnogo-otdela&placeBit=1&hash=34698330acc58f51615fd71105e84a558eebd5a4f60d32de70f3a794ef4ca846","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

Balance и Pokemon Unite: Google назвала лучшие приложения и игры в Google Play в 2021 году Статьи редакции

В подборку попала соцсеть Clubhouse, приложение для создания иллюстрация Canva и другие сервисы.

2 2 комментария
448 просмотров

Google подвела итоги 2021 года и представила сервисы в номинациях «Лучшие приложения» и «Лучшие игры». Компания впервые добавила в ежегодный рейтинг приложения для планшетов, «умных» часов и Google TV.

Лучшим в 2021 году стало приложение для медитаций Balance. Лучшей игрой — Pokémon Unite за «динамичный игровой процесс и кроссплатформенность».

Лучшие приложения — 2021

  • Paramount+ — онлайн-кинотеатр, лучшее приложение по версии пользователей.
  • Empathy — приложение составляет план действий, который поможет справиться с потерей близкого человека.
  • Mentor Spaces — сервис для помощи в начале карьеры для чернокожих и латиноамериканских специалистов.
  • Speechify — озвучивает текст.
  • Blossom — распознает цветы и другие растения, даёт рекомендации по уходу за ними.
  • PhotoRoom — приложение для обработки фотографий.
  • Rabit — сервис для составления плана на день и формирования полезных привычек.
  • Clubhouse — соцсеть с аудиокомнатами.
  • Noobly — соцсеть для геймеров.
  • Whatifi — мини-фильмы, где пользователь может выбирать сюжетные повороты.
  • Laughscape — приложение для медитаций, которые озвучивают комики.
  • Moonbeam — персонализированные ленты подкастов.
  • Moonly — лунный календарь и аффирмации.
  • Balance — персональная программа медитаций, первый год ей можно пользоваться бесплатно.
  • Clementine — гипнотерапия для женщин, помогает успокоиться и быстрее уснуть.
  • Uptime — лучшие статьи, книги, курсы, документальные фильмы на разные темы в виде 5-минутных роликов.
  • Canva — создание иллюстраций для соцсетей, презентации и другого.
  • Concepts — создание раскадровок, дизайн-проектов и другого на бесконечном холсте.
  • Houzz — база с идеями для дизайна интерьера и контактами специалистов.
  • Calm — приложение для медитации и сна.
  • MyFitnessPal — счетчик калорий.
  • Sleep Cycle — «умный» будильник, который отслеживает особенности сна.

В список лучших приложений в России также попали:

  • AmazingTalker — приложение для обучения иностранным языкам.
  • BoldVoice — приложение для практики английского произношения.
  • Colorize от Photomyne — делает чёрно-белые фотографии цветными.
  • DailyBean — дневник для ежедневных дел.
  • Expand — приложение для медитаций.
  • Focus Quest — задания с таймером для улучшения самоконтроля.
  • Мой дневник — ежедневник для записей.
  • Rock Identifier — определяет камни по фотографии и рассказывает интересные факты о них.
  • Videoleap — приложение для монтажа видео.
  • Voilà AI Artist — превращает человека на фото в мультипликационного персонажа.
  • Wix Owner — приложение для создания сайтов.

Лучшие игры — 2021

Лучшие игры для планшетов — 2021

Лучшие приложения для Google TV:

  • Disney+ — онлайн-кинотеатр с контентом от Disney, Pixar, Marvel и National Geographic.
  • ESPN — приложения для спортивных трансляций.
  • Tubi — бесплатные фильмы и сериалы.
Loóna и Reface: Google назвала лучшие приложения…
В подборке есть как Zoom, так и сервисы для управления стрессом.
vc.ru

#новость #google #googleplay

2 2 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Pavel Voronkov

Откуда у людей время на все эти игры и приложения?

Ответить
0
John Fima

Главное что бы через приложения покупки делали. Вот и список.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
ПСБ
На сайтах с эквайрингом от ПСБ появился Yandex Pay

Покупатели с аккаунтом «Яндекса» смогут оплачивать покупки, не вводя данные карты.

1 1 комментарий
0
Транспорт
Лиана Липанова
Сервис аренды электросамокатов Whoosh начнёт работать в Португалии в феврале 2022 года и вложит в запуск $20 млн Статьи редакции

На старте в Лиссабоне будет работать 2500 самокатов.

Whoosh
36 36 комментариев
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
УБРиР
Эксперимент: оформляем банковские карты без бумажных документов

Оформление затянулось, но проект все равно продолжили развивать.

2 2 комментария
4
Дизайн
Avramov Max
Это Элви Рэй Смит: он мечтал создать анимационный фильм на компьютере, соосновал Pixar, но ушёл из компании из-за Джобса Статьи редакции

Смит создал альфа-канал, который используется в Photoshop и других редакторах, работал в Xerox и LucasFilm и убеждал всех, что за компьютерной графикой будущее, однако всерьез его никто не воспринимал – кроме Стива Джобса.

Wired
9 9 комментариев
43
БКС Мир инвестиций
Инвесторы-активисты — кто такие и на что способны
0 Обсудить
0
Открытие Инвестиции
Apple вышел в лидеры продаж на китайском рынке смартфонов впервые с 2015 года

Apple вышел в лидеры продаж на китайском рынке смартфонов впервые с 2015 года. Теперь его доля там, согласно данным издания Cult of Mac, составляет 22% против доли Vivo и Oppo на уровне 20% и 18% соответственно.

0 Обсудить
1
Личный опыт
Александр Тягалов
История о том, как я привез в Россию самые продвинутые детские клюшки для хоккея. И чем они такие продвинутые

Привет! Меня зовут Александр Тягалов, очень рад нашему «заочному» знакомству. Расскажу вам о создании особенного бизнеса. Три года назад мы с Владимиром Тронько привезли в Россию и продаем (с каждым годом все успешнее) детские клюшки финской марки VIKKELA. У этих клюшек нет аналогов на Российском и Европейском хоккейном рынке, так что, с одной…

2 2 комментария
13
Личный опыт
Дмитрий Райз
Три лучших поста 2021 года из крупнейшего сабреддита про продуктивность
16 16 комментариев
13
Медиа
Дяченко Александр
Как запустить коммерчески успешный подкаст и не пополнить им "кладбище подкастов"? Список типичных ошибок
4 4 комментария
10
Еда
Айрат Сунгатуллин
Геймификация, Big Data и доставка за 10 минут — какие тренды ждут российский фудтех в 2022 году

Скоро экспресс-доставка будет занимать 10 минут, а сервисы сами определят, какую еду привезти домой

10 10 комментариев
21
Работа.ру
Лайфхак в подборе: как ATS-системы помогают экономить время и бюджет рекрутеров

Процесс рекрутинга существенно не отличается от компании к компании. Есть несколько типичных шагов, которые проходит рекрутер: размещение вакансии на джоб-бордах, поиск соискателей по базам, согласование кандидатов с заказчиками, собеседование, выдача и проверка тестового задания, проверка кандидата службой безопасности.

1 1 комментарий
2
Больше статей
null