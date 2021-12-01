Глава соцсети объявил об уходе из компании после 15 лет работы.

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Сооснователь Twitter Джек Дорси за время работы в компании успел сменить несколько ролей: гендиректора, руководителя совета директоров и исполнительного директора. В 2015 году совет директоров назначил его постоянным главой соцсети.

После возвращения до 2017 года он добровольно отказывался от зарплаты, впервые получив её в 2018 году. Тогда он заработал 140 центов — столько же символов в то время вмещал в себя один твит. 29 ноября 2021 года Дорси объявил, что уйдёт с поста гендиректора а его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал.

В открытом письме Дорси рассказал, что это было его личное решение, и он долгое время пытался сделать управление соцсетью возможным без её основателей. Теперь он останется только главой финтех-компании Square, которая занимается разработкой решений для приёма и обработки электронных платежей.

Управление

С октября 2015 года, когда Дорси стал постоянным директором, до ноября 2021 года цена акций Twitter выросла с $28,46 до $45,77. Её капитализация увеличилась с $19,44 млрд до $36,60 млрд. При этом Bloomberg отметило, что под руководством Дорси акции Twitter росли медленнее, чем у конкурентов.

За шесть лет акции Twitter подорожали на 75%, в то время как стоимость бумаг Apple выросла на 450%, Amazon — на 580%, Alphabet — на 345%, а Microsoft — на 640%. Цена акций Square, другой компании под руководством Дорси, с момента IPO в 2015 году выросла на более чем 2000%.

В феврале 2020 года фонд Elliott Management купил долю в Twitter, чтобы получить все доступные места в правлении и заставить Дорси покинуть пост генерального директора, так как он управлял вторым стартапом и планировал частично жить в Африке.

После давления со стороны инвесторов он отказался от своих планов на переезд. На ежегодном собрании акционеров Twitter в мае его раскритиковали за отсутствие внимания к внутренним делам. Дорси стал всё чаще доверять важные решения подчинённым, часто даже не участвуя в обсуждении проблем, по данным расследования The Wall Street Journal.

Критики утверждали, что Дорси тратит больше сил на развитие Square, чем Twitter, и указывали на финансовые результаты. Yahoo Finance

Глава Twitter сравнивал себя с Илоном Маском: говорил, что управляет Twitter и Square, как тот справляется со SpaceX и Tesla.

Ещё одним поводом для конфликта между Дорси, сотрудниками и инвесторами стало распространение в Twitter языка ненависти, дезинформации и организованной травли женщин и цветных людей. По данным The Wall Street Journal, главу соцсети осуждали за то, что он борется с этим недостаточно активно.

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Политика

В 2018 году представители Республиканской партии публично обвинили Twitter в цензурировании сообщений и дискриминации консервативных политиков.

Так, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Twitter применяет теневые блокировки против представителей Республиканской партии и таким образом тайно ограничивают их доступ к аудитории. Демократы в свою очередь говорили, что модераторы слабо борются с дезинформацией и их действий недостаточно, чтобы «защитить демократию и свободу слова».

Дорси ответил, что личные симпатии сотрудников не влияют на то, как соцсеть определяет правила поведения на своей платформе. При этом он признал, что политические взгляды его сотрудников «скорее левые».

В ответ на обвинения Трампа предприниматель также пообещал переосмыслить принципы работы соцсети, чтобы взять под контроль распространение разжигающего ненависть контент и ложных новостей. Он рассказал, что хочет дать пользователям возможность уменьшить «эхо-камеры» и услышать другие точки зрения.

В октябре 2020 года Twitter обвинили во вмешательстве в выборы в США. Поводом для разбирательства стала блокировка в соцсети статьи New York Post о деятельности сына кандидата в президенты Джо Байдена. Twitter аргументировал запрет статьи тем, что в её основе лежат якобы украденные с ноутбука данные, что противоречит правилам платформы.

После блокировки статьи о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Дорси пришлось объяснять действия соцсети перед сенатором Тедом Крузом CNN

В публичном разговоре с сенатором Тедом Крузом Дорси объяснил, что их ограничения и правила не влияют на избирательный процесс, так как люди могут искать политическую информацию в других местах.

Наша политика направлена на то, чтобы дать людям возможность высказаться на платформе. Мы видим много злоупотреблений, которые в конечном итоге заставляют их замолчать и уйти. Джек Дорси

После встречи Дорси с Крузом и очередных обвинений в политической предвзятости Twitter изменил политику публикации материалов, полученных путём взлома.

Теперь статьи, подобные работе New York Post, блокируют только если их выложили хакеры или их сообщники. В других случаях Twitter предупреждает пользователей только об источниках происхождения материала и контексте ситуации.

В январе 2021 года аккаунт Трампа в соцсети заблокировали за «многочисленные нарушения правил». Дорси отметил, что не празднует это событие, и что команда приняла это решение, «используя лучшую имеющуюся у них информацию, основанную на угрозах физической безопасности».

Децентрализация

За время работы с Twitter Дорси увлёкся идеей децентрализации. В декабре 2019 года он рассказал, что его команда работает над проектом Bluesky, с помощью которого хочет создать «открытый и децентрализованный стандарт для социальных сетей».

В новом виде соцсети могли работать как электронная почта, где для обмена сообщениями людям необязательно пользоваться одинаковыми сервисами. В январе 2021 года Дорси рассказал, что продолжает финансировать разработку децентрализованного стандарта для социальных сетей, и сравнил проект Bluesky с биткоином, свободной от контроля валютой.

Цель состоит в том, чтобы Twitter в конечном итоге стал клиентом этого стандарта. Технология, которая не контролируется и не находится под влиянием какого-либо отдельного лица или организации — это то, чем хочет быть интернет. Джек Дорси

Предприниматель признал, что для перехода к децентрализации потребуется время. Тогда же компания запустила в тестовом режиме форум Birdwatch, на котором пользователи оставляют пометки к записям, которые, по их мнению, вводят окружающих в заблуждение. Другие люди оценивают, насколько полезен этот комментарий.

В феврале 2021 года Дорси рассказал, что в будущем Twitter станет менее централизованным, что даст пользователям больший контроль над своими данными и типом контента, который они видят. Он также отметил, что соцсети необходимо расширить лимит на количество символов в одном сообщении и продолжить экспериментировать с новыми функциями.

В децентрализации Twitter и криптовалютах Дорси видел будущее CryptoHubK

В ноябре компания представила вторую версию своего переработанного API. Компания заявила, что снимет ограничение на количество пользователей для сторонних приложений и облегчит им доступ к основным функциям.

Соцсеть запланировала стать чем-то похожим на iOS и Android, платформой, интерес к которой будут подогревать инновации от сторонних разработчиков. Как отметило издание The Verge, с этим обновлением Twitter сделал ещё один шаг к децентрализованному будущем, о которой говорил Дорси.

Планы Дорси

По данным издания Quartz, Дорси мог покинуть свой пост, чтобы уделить больше внимания работе с криптовалютами в своей второй компании Square. В 2018 году она начала предлагать торговлю биткоинами через приложение Cash и год спустя создала команду для работы с открытым исходным кодом валюты.

В июле 2021 года Square сообщила, что будет разрабатывать приложения децентрализованного финансирования. Она выкупила контрольный пакет стримингового сервиса Tidal у Jay-Z и приобрела австралийскую финансовую компанию Afterpay.

В третьем квартале 2021 года Square получила прибыль в размере $1,13 млрд и обнародовала планы по созданию оборудования для майнинга биткоинов. Quartz отмечает, что компания была стабильно прибыльной в течение многих лет. Пока Twitter работает только с цифровой рекламой, Square контролирует целую систему потребительских платежей.