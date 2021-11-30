Около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет.

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В рамках инвестиционного раунда сервис Zepeto получила оценку в более чем $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Zepeto Zepeto

Zepeto в 2018 году запустила южнокорейская интернет-компания Naver. У мобильного приложения около 2 млн активных пользователей в день, отмечает издание. Люди по скану своей фотографии могут создать цифровую версию себя, а затем проводить время в виртуальных мирах: общаться друг с другом в голосовом чате и перемещаться по виртуальным пространствам.

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По данным Naver, около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. На Zepeto продаётся почти 1,5 млрд виртуальных вещей от независимых разработчиков, а крупные модные бренды, в том числе Gucci, Dior и Ralph Lauren, представили на платформе свои коллекции одежды.

Коллекция одежды Gucci на Zepeto Zepeto

Также на платформе продали свои эксклюзивные вещи и провели встречу с фанатами певица и актриса Селена Гомес и женская K-pop группа Blackpink.

Селена Гомес и Blackpink Zepeto