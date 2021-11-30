SoftBank вложил $150 млн в южнокорейскую платформу метавселенной Zepeto, продающую виртуальные вещи от Gucci и Dior Статьи редакции
Около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет.
В рамках инвестиционного раунда сервис Zepeto получила оценку в более чем $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Zepeto в 2018 году запустила южнокорейская интернет-компания Naver. У мобильного приложения около 2 млн активных пользователей в день, отмечает издание. Люди по скану своей фотографии могут создать цифровую версию себя, а затем проводить время в виртуальных мирах: общаться друг с другом в голосовом чате и перемещаться по виртуальным пространствам.
По данным Naver, около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. На Zepeto продаётся почти 1,5 млрд виртуальных вещей от независимых разработчиков, а крупные модные бренды, в том числе Gucci, Dior и Ralph Lauren, представили на платформе свои коллекции одежды.
Также на платформе продали свои эксклюзивные вещи и провели встречу с фанатами певица и актриса Селена Гомес и женская K-pop группа Blackpink.
Это не первые инвестиции SoftBank в «метавселенную». В ноябре компания вложила $93 млн в гонконгскую игровую платформу The Sandbox, основанную на технологии блокчейн.
Комментарий удален
Комментарий удален
Процесс рекрутинга существенно не отличается от компании к компании. Есть несколько типичных шагов, которые проходит рекрутер: размещение вакансии на джоб-бордах, поиск соискателей по базам, согласование кандидатов с заказчиками, собеседование, выдача и проверка тестового задания, проверка кандидата службой безопасности.
Являюсь абонентом Мегафона второй десяток лет. Несколько лет назад завёл себе карту Мегафон-банка. Очень нравилось, и рекомендовал всем, так как:
Фондовый рынок должен не только финансировать инвестиционные проекты, но и приносить доход гражданам, считает президент.
Смит создал альфа-канал, который используется в Photoshop и других редакторах, работал в Xerox и LucasFilm и убеждал всех, что за компьютерной графикой будущее, однако всерьез его никто не воспринимал – кроме Стива Джобса.
Покупатели с аккаунтом «Яндекса» смогут оплачивать покупки, не вводя данные карты.
В этой статье я хотел бы познакомить читателей с библиотекой для ЯП python — Kornia, имеющей богатый функционал в области computer vision. Библиотека написана с использованием pytorch, в ее основе лежат готовые решения, такие как torchvision, PIL, skimage, tf.image, OpenCV. В Kornia реализована возможность выполнения вычислений не только с…
Их начнут предустанавливать с 1 января 2023 года.
Здравствуйте! Пишу про СберБизнес.
Оформление затянулось, но проект все равно продолжили развивать.