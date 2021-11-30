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Сервисы
Nazigul Jusupova

SoftBank вложил $150 млн в южнокорейскую платформу метавселенной Zepeto, продающую виртуальные вещи от Gucci и Dior Статьи редакции

Около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет.

33 33 комментария
2158 просмотров

В рамках инвестиционного раунда сервис Zepeto получила оценку в более чем $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Zepeto Zepeto

Zepeto в 2018 году запустила южнокорейская интернет-компания Naver. У мобильного приложения около 2 млн активных пользователей в день, отмечает издание. Люди по скану своей фотографии могут создать цифровую версию себя, а затем проводить время в виртуальных мирах: общаться друг с другом в голосовом чате и перемещаться по виртуальным пространствам.

По данным Naver, около 70% пользователей сервиса — девочки и женщины от 13 до 24 лет. На Zepeto продаётся почти 1,5 млрд виртуальных вещей от независимых разработчиков, а крупные модные бренды, в том числе Gucci, Dior и Ralph Lauren, представили на платформе свои коллекции одежды.

Коллекция одежды Gucci на Zepeto Zepeto

Также на платформе продали свои эксклюзивные вещи и провели встречу с фанатами певица и актриса Селена Гомес и женская K-pop группа Blackpink.

Селена Гомес и Blackpink Zepeto

Это не первые инвестиции SoftBank в «метавселенную». В ноябре компания вложила $93 млн в гонконгскую игровую платформу The Sandbox, основанную на технологии блокчейн.

#новости #softbank

33 33 комментария
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33 комментария
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Ezra

Softbank как всегда

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25
lotnomer

Ну конечно там идиоты одни сидят. Предложите им свою кандидатуру на пост главного решателя. Я думаю, что у вас всё получится.

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13
Arthur Niazyan

В начале года Softbank пировали, прибыль получили, а по итогам года убыток $3,5 млрд. Акционеры тревогу бьют. Все могут ошибаться. Не нужно их идеализировать.

Ответить
5
Артем Павлючук

Ошибаться? Вы простите, сударь, упоролись? Как можно узнать заранее, намерение государства? Или вы думаете, что софт банку, нужно было сливать активы?

Ответить
0
Arthur Niazyan

При чём тут намерение государства? Практически весь портфель Softbank трещит по швам. Там какая-то странная система оценки инвестиционной привлекательности.

Или вы думаете, что софт банку, нужно было сливать активы?

Так они их и сливают, что бы убытки покрывать.

Ответить
1
Максим Игумнов

Они на опционах вышли в плюс огромный за год, чувствуют себя прекрасно

Ответить
1
Arthur Niazyan

Ну и хорошо!

Ответить
0
Ezra

Я думаю лучше у меня не получится: https://vc.ru/finance/316274-softbank-otchitalsya-o-pervom-za-poltora-goda-ubytke-za-kvartal-iz-za-problem-kitayskih-kompaniy

Softbank отчитался о первом за полтора года…
Компании повредили действия властей против Didi и Alibaba.
vc.ru
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0
Ivan Zamorev

У них ещё не кончились деньги?))

Ответить
0
Jessica Logan

Купить цифровые трусы от Гуччи - бесценно!

Ответить
9
Владимир Степанов

Криптотрусы!)

Ответить
6
Принятый супер_стар

Но тогда ж все будут знать, где и когда твои трусы на ком были до и после тебя...
PS. Тут же точно без лохчейна не обошлось -)

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1
Принятый супер_стар

Хаха, название напрашиваемся на очередной стартап)

Ответить
1
Ivan Zamorev

С новичком?

Ответить
0
Alexander Polozov

Поносила настоящие трусы неделю, не стирая продала японцу за три цены, купила себе виртуальные трусы.
Не понять, чего творится.

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1
Евгений Кашуба

Если за деньги, заработанные внутри "метавселенной" и с помощью ее "орудий производства", то почему нет?)

Ответить
0
Принятый супер_стар

девочки и женщины от 13 до 24 лет

Facepalm

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5
Ivan Off
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–1
Принятый супер_стар

Дети - новая нефть.

Ответить
3
Сергей Токарев

как-то странно вы слово NFT записали

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1
Егор Овчаров

Прочитал как "виртуальные овощи" и даже не особо удивился

Ответить
2
Ivan Zamorev

Виртуальные овощи это про людей

Ответить
0
Алексей Скалий

Немного NFT делал-фигня полная, а вот эти вещи как ни странно успешны коммерчески. Молодцы корейцы.

Ответить
1
Genio Genio

Это стыд

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1
Глеб Неизвестный

Странно, что никто еще не начал делать NFT на всякие планеты, созвездия, галактики, как в 90е.

Ответить
1
Dennis Gerasimov

Блядь, мир, куда ты катишься (

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1
Ivan Zamorev

К едрене фене

Ответить
0
Александр Якунин

🧑🏾‍🎤

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0

Комментарий удален

mohidul islam

dryyrtg

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0
Nicolay Lipnevich

Заперли людей по домам - тратить деньги как раньше нельзя, того и гляди начнут отказываться работать. Срочно продайте им что-нибудь

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0

Комментарий удален

Милена Соловейкина

Скоро будем в интернет тупо кредиты покупать и за виртуальную квартиру выплачивать

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0
Алексей Винокуров

Нормально. На настоящие шмотки денег нет, так хоть за толику малую посмотреть, как они будут выглядеть на туловище аватара.

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0
Принятый супер_стар

Roblox в этих вопросах преуспел. Умеют вытаскивать бабло 🤩

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0
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