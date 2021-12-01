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Сервисы
Маша Цепелева

«Лаборатория Касперского» раскрыла сумму покупки сервиса для операторов связи Brain4Net — $10,6 млн Статьи редакции

Три года назад всю компанию оценивали в 1,18 млрд рублей.

  • «Лаборатория Касперского» купила 82,2% Brain4Net, сообщает РБК со ссылкой на отчёт компании по МСФО. Таким образом, всю компанию оценили в $12,89 млн.

  • Brain4Net предлагает сервисы для операторов связи для управления сетями, трафиком, базами данных и виртуализацией сервисных приложений.

  • Доли в компании продали «Ростелеком» и фонды Typhoon Digital Development и LETA Capital. Около 17,8% сохранили за собой основатели Brain4Net Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов.

  • За счёт покупки «Лаборатория Касперского» рассчитывает увеличить своё предложение облачных сервисов безопасности и систему обнаружения угроз на предприятиях.

  • В 2018 году Brain4Net привлекла $2,5 млн от «Коммит Кэпитал» и Typhoon Digital Development. Тогда оценка компании составила 1,18 млрд рублей (около $16 млн по курсу на 1 декабря 2021 года).

#новость #лабораториякасперского #brain4net

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Superposition

Купила и купила, лишь бы вирусы от этой новости не попали в наши макбуки.

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Игорь Крафт

Первый раз вижу такую бомжовскую оценку компании ... Думал будет 5 миллиардов долларов и тд.

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