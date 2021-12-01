«Лаборатория Касперского» раскрыла сумму покупки сервиса для операторов связи Brain4Net — $10,6 млн Статьи редакции
Три года назад всю компанию оценивали в 1,18 млрд рублей.
- «Лаборатория Касперского» купила 82,2% Brain4Net, сообщает РБК со ссылкой на отчёт компании по МСФО. Таким образом, всю компанию оценили в $12,89 млн.
Brain4Net предлагает сервисы для операторов связи для управления сетями, трафиком, базами данных и виртуализацией сервисных приложений.
- Доли в компании продали «Ростелеком» и фонды Typhoon Digital Development и LETA Capital. Около 17,8% сохранили за собой основатели Brain4Net Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов.
За счёт покупки «Лаборатория Касперского» рассчитывает увеличить своё предложение облачных сервисов безопасности и систему обнаружения угроз на предприятиях.
- В 2018 году Brain4Net привлекла $2,5 млн от «Коммит Кэпитал» и Typhoon Digital Development. Тогда оценка компании составила 1,18 млрд рублей (около $16 млн по курсу на 1 декабря 2021 года).
Порой Data Scientist’ам приходится иметь дело с графами. Чаще всего это дело не такое уж и сложное, но бывают разногласия, которые начинаются при представлении результатов заказчику данного графа, ведь у каждого своё представлении о прекрасном. Особенно, когда дело касается расположения узлов.
С 2018 мы стали вновь выпускать спецпроекты на общественно-социальные темы: сделали проект о ДТП в России и неофициальную версию гибели подлодки «Курск». В этой статье я расскажу, как социальные проекты помогают агентству развиваться и что стоит учесть, когда вы решаетесь на этот шаг.
Привет, на связи команда Логомашины. Забота о ментальном здоровье — это важный тренд последних лет. В этой статье рассказываем, как мы разработали айдентику для YouTalk — сервиса, который уже три года помогает людям из более чем 50 стран справляться с психологическими проблемами.
Чтобы поддержать команду, мы собрали эффективные инструменты для борьбы с эмоциональным выгоранием и объединили их в стенах виртуального санатория «Источник». Рассказываем, как пришли к созданию собственной экосистемы для поддержки сотрудников, и почему это действительно важно.
Сотрудники Spring Health жалуются на соучредительницу Эйприл Кох: она запугивает их, увольняет при всех, вынуждает работать по 70 часов в неделю и не нанимает тех, кто спрашивает про переработки. Кох объясняет: «Мы носимся как безголовые цыплята, потому что на кону человеческие жизни».
Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».
Оформление затянулось, но проект все равно продолжили развивать.
Покупатели с аккаунтом «Яндекса» смогут оплачивать покупки, не вводя данные карты.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно представляла интересы приобретателя по сделке приобретения 100% долей в уставном капитале общества, крупного производителя битумных материалов в Казахстане, регулируемой по российскому праву.