Telegram отключит от API сторонние клиенты, если они не поддерживают отображение рекламы Статьи редакции
Компания объяснила, что не может финансово поддерживать разработчиков, которые не показывают её рекламу.
В ноябре Telegram добавил в описание API для сторонних приложений требование корректно отображать рекламные сообщения. Клиенты должны настроить их до 1 января 2022 года.
Мессенджер предупредил, что отключит поддержку сторонних клиентов без его рекламы. Скриншот одного из таких предупреждений опубликовал в Twitter редактор «Тинькофф Журнала» Султан Сулейманов.
За счёт платных объявлений Telegram хочет покрыть расходы из-за растущей нагрузки на мессенджер. При этом он позволяет разработчикам использовать API бесплатно и монетизировать свои приложения.
- Павел Дуров впервые анонсировал рекламную платформу Telegram в декабре 2020 года. В октябре 2021 года она начала работать. Рекламные сообщения ограничены 160 символами. Минимальная цена за тысячу показов — €2, минимальный бюджет для запуска кампании — €2 млн.
- Первые рекламные объявления появились в начале ноябре 2021 года. Они вели на новые каналы про новости, криптовалюту и одежду.
Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.
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