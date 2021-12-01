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Маша Цепелева

Telegram отключит от API сторонние клиенты, если они не поддерживают отображение рекламы Статьи редакции

Компания объяснила, что не может финансово поддерживать разработчиков, которые не показывают её рекламу.

В ноябре Telegram добавил в описание API для сторонних приложений требование корректно отображать рекламные сообщения. Клиенты должны настроить их до 1 января 2022 года.

Мессенджер предупредил, что отключит поддержку сторонних клиентов без его рекламы. Скриншот одного из таких предупреждений опубликовал в Twitter редактор «Тинькофф Журнала» Султан Сулейманов.

султи (Taylor's Version) @sult
Прощайте мечты об альтернативных клиентах телеграма без рекламы

За счёт платных объявлений Telegram хочет покрыть расходы из-за растущей нагрузки на мессенджер. При этом он позволяет разработчикам использовать API бесплатно и монетизировать свои приложения.

  • Павел Дуров впервые анонсировал рекламную платформу Telegram в декабре 2020 года. В октябре 2021 года она начала работать. Рекламные сообщения ограничены 160 символами. Минимальная цена за тысячу показов — €2, минимальный бюджет для запуска кампании — €2 млн.
  • Первые рекламные объявления появились в начале ноябре 2021 года. Они вели на новые каналы про новости, криптовалюту и одежду.

#новость #telegram

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32 комментария
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Семен Переделкин

Баста, карапузики! Кончилися танцы!

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7
Петр Кунгурцев

Жизнь даёт по зад каждому засранцу!

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2
Владимир Бугаев

Я не учу тебя, а повествую вкратце

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1
Уполномоченный файл

Скоро мэйл.ру купит телегу? 😁

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0
Александр Гонтарев

а лучше было бы полное прекращение работы telegram в России!?

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4
Уполномоченный файл

А почему нет средних решений? Ватсапп, viber, wechat, signal и т.д. много рекламы показывают?

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1
Алексей Дымов

вотсап отлично решил эту проблему - продался фейсбук

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1
Уполномоченный файл

Но рекламы в нем не появилось

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1
Алексей Дымов

Конечно. Просто теперь фейсбук через вотсап светит в жопу фонариком всем клиентам и лучше таргетирует рекламу

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1
Уполномоченный файл

Я на ватсаппе лет X, но через фейсбук еще ничего не купил.. релевантность близка к нулю..

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1
Andr K

Но рекламы в whatsapp не появилось.
Вас кто-то заставляет использовать фейсбук?

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0
Roman Orlov

Вместо этого он сливает данные папочке :) Каждый может выбрать для себя, что ему интереснее.

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0
Andr K

А телеграм не сливает?

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1
Roman Orlov

Им хотя бы пользоваться удобно :))) Если в воцапе появится реклама, с него сбегут последние мученики.

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0
Andr K

Нормально им пользоваться. Свою функцию бесплатного мессенджера без рекламы он отрабатывает.

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0
Roman Orlov

Забыл дома телефон = сиди за компьютером без мессенджера :) Отличная функция.

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0
Andr K

Забыл дома телефон - ватсапп прекрасно работает. Или вы дома отключаете весь интернет в телефоне?

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0
Roman Orlov

Вебверсия воцапа требует наличия телефона в той же локальной сети, что и браузер.

Ну а дома телефон может, например, разрядиться.

Подход с завязыванием на 1 устройство крайне неудобен. Это же чат бытовой, а не банковская ячейка.

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0
Уполномоченный файл

"Какие ваши доказательства?"

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0
Дмитрий Малахов

Чаты и каналы на whatsapp - это большая боль разработчиков......

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0
Уполномоченный файл

Согласен, но это их выбор.. в частности обусловленеый тем что там p2p..

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1
Andr K

С другой стороны, в телеграме нашел равно одного полезного бота - Метро СПб - который оперативно извещает о задержках в метро. Всё остальное - мусор

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0
Roman Orlov

Есть хорошие боты в телеграме, которые помогают админить чаты большие: банить придурков и рекламщиков. В воцапе я таких не видел.

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0
Павел

За счёт платных объявлений Telegram хочет покрыть расходы из-за растущей нагрузки на мессенджер. При этом он позволяет разработчикам использовать API бесплатно и монетизировать свои приложения

А зачем мне платить за сторонний клиент, если я буду видеть рекламу?

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0
Roman Orlov

А раньше за него зачем платили?

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0
Andreas Kraut

логично.

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0
Viktor Mann

Pardon

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0
Valeryi Ozarnichuk

И на фоне всего этого Дуров делает опрос Баклажан/Apple? Да он под дулом не откажется от iOS, это самоубийство.

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0
Jack Hammer

Помянем удобные клиенты вроде "Plus Messenger" и "Telegraph" ?

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0
Егор Рябчиков

ну вот не совсем понятно как это заденет разработчиков. Например я делаю ботов на основе telegram client api (lib pyrogram), я и мои боты, и клиент боты ни как не связаны с каналами, лишусь ли я своих ключей или нет ?

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0
Roman Orlov

Логично было бы, что нет, т.к. это добавленный сервис к всей экосистеме. И чем больше такого сервиса, тем более привлекательна экосистема для пользователей = больше доход от рекламы на каналах, на которые они рано или поздно подпишутся.

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0
Маркетологов к стенке

новое придумают.
такая система монетизации должна исчезнуть

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–1
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