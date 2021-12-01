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Nazigul Jusupova

«VK Видео» заявил о снижении просмотров роликов из поиска «Яндекса» — в компании объяснили ситуацию борьбой с пиратством Статьи редакции

Сейчас ролики снова начали показываться в поисковике, сообщили в видеосервисе.

  • Ролики стали собирать меньше просмотров из поисковика сразу после запуска видеосервиса, а с конца ноября наблюдалось «кратное снижение просмотров», сообщили vc.ru в пресс-службе «ВКонтакте».
  • По данным «VK Видео», это «десятые доли процента» в общей доле просмотров, но сервис получал жалобы, что пользователи не могут посмотреть видео в результатах поиска. О жалобах пользователей также писал Telegram-канал «Нецифровая экономика».
  • Во «ВКонтакте» сообщили, что ролики из «VK Видео» вернулись обратно в поисковую выдачу. Компания планирует открыть пользователям доступ к контенту видеосервиса без регистрации.
  • В «Яндексе» ответили, что сейчас видео из «ВКонтакте» и «Одноклассников» показываются. Компания объявила, что меняет политику поиска видео для борьбы с пиратством. Поисковая система выдаёт информацию, которая находится в открытом доступе, но у компании нет возможности проверить, легально ли размещён контент на площадках партнёров.
  • Теперь «Яндекс» будет подписывать с видеохостингами соглашение, что платформы будут сами нести ответственность за легальность контента. Новые правила должны были начать действовать в ноябре, но были отложены до начала 2022 года, так как компания подписала соглашения ещё не со всеми партнёрами, в том числе с «VK Видео».
  • VK представила единую видеоплатформу «VK Видео» в октябре 2021 года. Она объединила ролики и трансляции из всех сервисов экосистемы.

#новости #vkвидео #яндекс

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8 комментариев
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Евгений Кузовкин
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8
Уполномоченный файл

Порнуху могут ещё выключить и статистика вообще в пол упадёт

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5
Mike K
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1
lakoros

Во вконтакте вообще было что-то кроме пиратских фильмов?

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0
авэк муа плезир

музыка

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0
Victor Axonoff

Пиратская

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0
Евгений Гадеев

Я думал там кроме порно ничего нет

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Уполномоченный файл

Пиратские сериалы

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