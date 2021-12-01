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Nazigul Jusupova

Пользователи пожаловались на недоступность платформы для продажи хендмейд-товаров Etsy Статьи редакции

Они предположили, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.

13 13 комментариев
863 просмотров

О проблемах со входом на сайт написали также пользователи Twitter и «ВКонтакте».

богема @Bohemian_child
Ребят, у кого нибудь есть проблемы с этси сегодня??
Mono Abel @MonoAbel
Этси роскомнадзорнулся

У некоторых редакторов vc.ru тоже недоступен Etsy, при этом сайт работает с VPN.

Etsy Google

Некоторые пользователи связывают проблемы сайта с решением Октябрьского районного суда города Тамбов. Он признал запрещённой информацию на одной из страниц Etsy c рекламой торговой марки Gucci.

Пользователи предположили, что вместо одной страницы с рекламой контрафакта заблокировали весь сайт.

Erik Desler @Erik_Desler
@Mizerakle @MonoAbel @mitranda_Jim Не-а. Суд Тамбова забанил магазин с палеными вещами Гуччи). Ну а т.к. иногда невозможно выборочно ограничить доступ к страницам - в РФ полег весь Этси)
Toxic Carpenter @Otshelnik222
По решения суда г. Тамбова (самый шарящий суд в мире) был полностью заблокирован сайт этси в РФ
За то что 1 магазин продавал паль от гучи)))))))

На момент написания заметки в Etsy не ответили на запрос vc.ru.

#новости #etsy

13 13 комментариев
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13 комментариев
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ИгорьOK

И в чём проблема у пользователей?
VPN и в путь.

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2
Arthur Niazyan

А без VPN сервис называется Etsesy )

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5
Aeternus Atterratio

Проблема в том, что это похоже дальнейшие движения Etsy по уходу с Российского рынка. А значит следующим шагом может быть блокировка всех продавцов из россии.

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0
Даниил Мельник

А чем им так рынок России не понравился?

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0
ИгорьOK

Да не. Так легко только наш бесполезный роскомпозор обходится! ))

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0
Илья Попов

Нам лучше незашифрованное и опасное подключение. Надо же уважать решение суда.

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0
Aeternus Atterratio

Я чекал, судя по всему блокировка происходит не на стороне провайдеров, а на стороне etsy. trace идёт до них, редирект на https c http происходит.
Я думаю они не хотят подпасть под новый закон, а так как всё равно они сворачивают деятельность в россии они решили просто всё обрезать.

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3
bloger

Сайт открывается, домашний @МТС

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1
Aeternus Atterratio

Говорят на мобильном МТС РКН заглушка.

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1
Iks Ziger

Самое интересное, что там даже не паль, а винтажные вещи от гучи и органайзеры для сумок

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1
Сергей Ермилов

"Они предложили, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу."

Странное предложение. Предложили?

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1
Валик Малик

Ты тупой?
Это опечатка. Предположили. Сложно догадаться?

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–3
Валик Малик

Новости, которые мы заслужили…

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0
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Сервисы
Nazigul Jusupova
Пользователи пожаловались на недоступность платформы для продажи хендмейд-товаров Etsy Статьи редакции

Они предположили, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.

13 13 комментариев
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