Пользователи пожаловались на недоступность платформы для продажи хендмейд-товаров Etsy Статьи редакции
Они предположили, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.
О проблемах со входом на сайт написали также пользователи Twitter и «ВКонтакте».
У некоторых редакторов vc.ru тоже недоступен Etsy, при этом сайт работает с VPN.
Некоторые пользователи связывают проблемы сайта с решением Октябрьского районного суда города Тамбов. Он признал запрещённой информацию на одной из страниц Etsy c рекламой торговой марки Gucci.
Пользователи предположили, что вместо одной страницы с рекламой контрафакта заблокировали весь сайт.
На момент написания заметки в Etsy не ответили на запрос vc.ru.
Они предположили, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.
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