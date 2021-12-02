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Сервисы
Таня Боброва

Сооснователь Spotify Дэниэл Эк вложил €100 млн в ИИ для военных — это разозлило пользователей и артистов Статьи редакции

Некоторые из них обещали бойкотировать сервис, поскольку на «деньги с их подписок» финансируются технологии для армии.

2 2 комментария
463 просмотров

В начале ноября инвесткомпания Prima Materia сооснователя и гендиректора Spotify Даниэля Эка вложила €100 млн в европейский ИИ-стартап Helsing.ai.

Оборонная компания занимается разработкой карт полей сражений в реальном времени с помощью сбора и обработки данных с датчиков на военной технике. В частности, технология может помочь войскам с большей точностью находить дроны или замаскированный транспорт.

Стартап основан в 2021 году и сначала собирается продавать продукт британским, французским и немецким военным. В рамках раунда Эк также вошёл в совет директоров.

Инвестиции главы Spotify в оборонную компанию разозлили пользователей и артистов стримингового сервиса, пишет издание о музыке Resident Advisor.

В Twitter пользователи запустили хэштег BoycottSpotify: на 2 декабря он набрал десятки твитов. В ответах к твиту Эка, в котором тот расскаазал об инвестициях, около 80% пользователей написало, что недовольны решением. 95% ретвитов также были негативными, подсчитало издание.

Dr Richard Lawson @DocRichard
I really value my Spotify membership. It is great to have music at my fingertips, and it helps my flute playing.

But if Spotify is going to get mixed up in the arms industry, I am going to have to cancel my membership and start over.

Music=life.
Arms=death
#boycottspotify
«Я правда рад быть со Spotify. Это здорово, когда музыка всегда под рукой, и это помогает мне играть на флейте. Но если Spotify собирается впутаться в оборонную промышленность, мне придётся отменить свою подписку и начать всё сначала. Музыка — жизнь, оружие — смерть»
Darren Sangita @darrensangita
@DocRichard They’re already sponsoring the arms industry with a massive £100,000,000 donation that was taken from subscribers fees. Your subscription is aiding military tech companies! It’s abhorrent...

https://ra.co/news/76439
«Они уже спонсируют оборонную промышленность, сделав огромные пожертвования в размере 100 млн фунтов стерлингов, которые были взяты из подписок. Ваша подписка помогает военным компаниям! Это отвратительно»

Некоторые опрошенные изданием артисты заявили, что закроют аккаунты в сервисе и перейдут к конкурирующим Bandcamp и Tidal. Однако один из музыкальных менеджеров заявил, что хотя лично не согласен с решением главы Spotify, он не собирается отказываться от сервиса— это «было бы карьерным самоубийством». Сам Эк пока публично не отвечал на критику.

  • Дэниэл Эк пообещал инвестировать €1 млрд — почти треть своего состояния — в европейские deeptech-стартапы в сентябре 2020 года. Инвестиции в Helsing.ai стали одними из первых.

#spotify

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Roman Romaniyk

А то, что к созданию Интернета приложили руку военные своим финансированием, их конечно же не волнует… Пользуемся.

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6
Aleksei Shtein

так это же сжв скам твиттерский. они живут чтобы ущемится

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