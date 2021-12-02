Сооснователь Spotify Дэниэл Эк вложил €100 млн в ИИ для военных — это разозлило пользователей и артистов Статьи редакции
Некоторые из них обещали бойкотировать сервис, поскольку на «деньги с их подписок» финансируются технологии для армии.
В начале ноября инвесткомпания Prima Materia сооснователя и гендиректора Spotify Даниэля Эка вложила €100 млн в европейский ИИ-стартап Helsing.ai.
Оборонная компания занимается разработкой карт полей сражений в реальном времени с помощью сбора и обработки данных с датчиков на военной технике. В частности, технология может помочь войскам с большей точностью находить дроны или замаскированный транспорт.
Стартап основан в 2021 году и сначала собирается продавать продукт британским, французским и немецким военным. В рамках раунда Эк также вошёл в совет директоров.
Инвестиции главы Spotify в оборонную компанию разозлили пользователей и артистов стримингового сервиса, пишет издание о музыке Resident Advisor.
В Twitter пользователи запустили хэштег BoycottSpotify: на 2 декабря он набрал десятки твитов. В ответах к твиту Эка, в котором тот расскаазал об инвестициях, около 80% пользователей написало, что недовольны решением. 95% ретвитов также были негативными, подсчитало издание.
Некоторые опрошенные изданием артисты заявили, что закроют аккаунты в сервисе и перейдут к конкурирующим Bandcamp и Tidal. Однако один из музыкальных менеджеров заявил, что хотя лично не согласен с решением главы Spotify, он не собирается отказываться от сервиса— это «было бы карьерным самоубийством». Сам Эк пока публично не отвечал на критику.
- Дэниэл Эк пообещал инвестировать €1 млрд — почти треть своего состояния — в европейские deeptech-стартапы в сентябре 2020 года. Инвестиции в Helsing.ai стали одними из первых.
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