Трендом года компания назвала «связь» и наградила приложение для знакомств, симулятор совместной работы и другие.

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Apple объявила победителей конкурса App Store Award 2021 года и выбрала 15 лучших приложений и игр.

Победители попали в список за «исключительное качество, инновационные технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние».

Игра бесплатная. В ней можно придумывать сюжеты с разными персонажами в нескольких локациях. «Toca Life: World мастерски совершенствует искусство игры и самовыражения для детей», — прокомментировали выбор в Apple.

Toca Life: World

Лучшее приложение для iPad — LumaFusion

Единоразовый платёж за видеоредактор — 2790 рублей. «LumaFusion сделала редактирование видео быстрым и менее страшным для для профессионалов и новичков».

LumaFusion

Лучшее приложение для Mac — Craft

Сервис помогает работать с документами и заметками — создавать, структурировать и соединять их между собой.

Craft

Лучше приложение для Apple TV — DAZN

Сервис для прямых трансляций спортивных соревнований. Можно смотреть на двух устройствах одновременно, устанавливать напоминания, ставить на паузу и перематывать прямые трансляции.

DAZN

Лучшее приложение для Apple Watch — Carrot Weather

Рассказывает правдивые, но смешные прогнозы погоды в разных стилях — от строгого диктора до сквернослова.

Carrot Weather

Лучшие игры

Номинация «Тренд года»

Трендом 2021 года, по мнению редакторов Apple, стала связь. Победители объединили людей и смогли удовлетворить их социальные, личные и профессиональные потребности, прокомментировали в компании.