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Сервисы
Маша Цепелева

Редактор видео, сервис «смешного» прогноза погоды и другие: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2021 года Статьи редакции

Трендом года компания назвала «связь» и наградила приложение для знакомств, симулятор совместной работы и другие.

6 6 комментариев
1017 просмотров

Apple объявила победителей конкурса App Store Award 2021 года и выбрала 15 лучших приложений и игр.

Победители попали в список за «исключительное качество, инновационные технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние».

Лучшее приложение для iPhone — Toca Life: World

Игра бесплатная. В ней можно придумывать сюжеты с разными персонажами в нескольких локациях. «Toca Life: World мастерски совершенствует искусство игры и самовыражения для детей», — прокомментировали выбор в Apple.

Toca Life: World

Лучшее приложение для iPad — LumaFusion

Единоразовый платёж за видеоредактор — 2790 рублей. «LumaFusion сделала редактирование видео быстрым и менее страшным для для профессионалов и новичков».

LumaFusion

Лучшее приложение для Mac — Craft

Сервис помогает работать с документами и заметками — создавать, структурировать и соединять их между собой.

Craft

Лучше приложение для Apple TV — DAZN

Сервис для прямых трансляций спортивных соревнований. Можно смотреть на двух устройствах одновременно, устанавливать напоминания, ставить на паузу и перематывать прямые трансляции.

DAZN

Лучшее приложение для Apple Watch — Carrot Weather

Рассказывает правдивые, но смешные прогнозы погоды в разных стилях — от строгого диктора до сквернослова.

Carrot Weather

Лучшие игры

Номинация «Тренд года»

Трендом 2021 года, по мнению редакторов Apple, стала связь. Победители объединили людей и смогли удовлетворить их социальные, личные и профессиональные потребности, прокомментировали в компании.

  • Among Us! — симулятор совместной работы в космосе.
  • Bumble — приложение для знакомств, где первый шаг делают девушки.
  • Canva — сервис для создания презентаций, картинок для соцсетей и других иллюстраций.
  • EatOkra — приложение для поиска ресторанов в США, принадлежащих афроамериканским владельцам.
  • Peanut — приложение о беременности, материнстве или менопаузе с советами, как следить за здоровьем, и чатами.
Balance и Pokemon Unite: Google назвала лучшие…
В подборку попала соцсеть Clubhouse, приложение для создания иллюстрация Canva и другие сервисы.
vc.ru

#новость #apple #appstore

6 6 комментариев
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Vitaly Tolstykh

EatOkra — приложение для поиска ресторанов в США, принадлежащих афроамериканским владельцам.

Ну реально ж дно

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3
Jay Green

Можно проверить перед тем как заходить. Если отмечено - идешь в следующее заведение. Не потому что негр хозяин, а потому что нехуй ерундой страдать.

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1
Андрей Иванов

Так это же наоборот в помощь - сразу видно какие заведения стоит избегать. Я бы расширил до фемок, лгбт и радикальных левых. Азиатов, патриархов и правых наоборот добавил бы. Но тогда бы приложуху забанили в эппсторе. ред.

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0
Дмитрий Кравченко

Кто уже чекал Bumble? Все работает, как надо?

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0
Denis Bystruev

Одно из четырёх меньшинств не может писать первым.

Для остальных трёх ограничений нет.

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0
Эдуард Лиринг

Toca life какая-то жалкая пародия на гугловский старый добрый Toontastic

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0
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Сервисы
Маша Цепелева
Редактор видео, сервис «смешного» прогноза погоды и другие: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2021 года Статьи редакции

Трендом года компания назвала «связь» и наградила приложение для знакомств, симулятор совместной работы и другие.

6 6 комментариев
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