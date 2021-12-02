Редактор видео, сервис «смешного» прогноза погоды и другие: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2021 года Статьи редакции
Трендом года компания назвала «связь» и наградила приложение для знакомств, симулятор совместной работы и другие.
Apple объявила победителей конкурса App Store Award 2021 года и выбрала 15 лучших приложений и игр.
Победители попали в список за «исключительное качество, инновационные технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние».
Лучшее приложение для iPhone — Toca Life: World
Игра бесплатная. В ней можно придумывать сюжеты с разными персонажами в нескольких локациях. «Toca Life: World мастерски совершенствует искусство игры и самовыражения для детей», — прокомментировали выбор в Apple.
Лучшее приложение для iPad — LumaFusion
Единоразовый платёж за видеоредактор — 2790 рублей. «LumaFusion сделала редактирование видео быстрым и менее страшным для для профессионалов и новичков».
Лучшее приложение для Mac — Craft
Сервис помогает работать с документами и заметками — создавать, структурировать и соединять их между собой.
Лучше приложение для Apple TV — DAZN
Сервис для прямых трансляций спортивных соревнований. Можно смотреть на двух устройствах одновременно, устанавливать напоминания, ставить на паузу и перематывать прямые трансляции.
Лучшее приложение для Apple Watch — Carrot Weather
Рассказывает правдивые, но смешные прогнозы погоды в разных стилях — от строгого диктора до сквернослова.
Лучшие игры
- Для iPhone — League of Legends: Wild Rift.
- Для iPad — MARVEL Future Revolution.
- Для Mac — Myst.
- Для Apple TV — Space Marshals 3.
- Лучшая аркада — Fantasian.
Номинация «Тренд года»
Трендом 2021 года, по мнению редакторов Apple, стала связь. Победители объединили людей и смогли удовлетворить их социальные, личные и профессиональные потребности, прокомментировали в компании.
- Among Us! — симулятор совместной работы в космосе.
- Bumble — приложение для знакомств, где первый шаг делают девушки.
- Canva — сервис для создания презентаций, картинок для соцсетей и других иллюстраций.
- EatOkra — приложение для поиска ресторанов в США, принадлежащих афроамериканским владельцам.
- Peanut — приложение о беременности, материнстве или менопаузе с советами, как следить за здоровьем, и чатами.
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