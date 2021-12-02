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Сервисы
Маша Цепелева

«Он как из 2008-го»: браузер Edge от Microsoft начал «отговаривать» пользователей перед установкой Chrome Статьи редакции

Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.

12 12 комментариев
570 просмотров

Подсказки начали отображаться у пользователей браузера в Windows 10 и 11, сообщает специализированный сайт Neowin. Предупреждения могут быть такими:

  • «Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше».
  • «Этот браузер, как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge».
  • «Я ненавижу экономить деньги», — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете».
The Verge
The Verge

Компания начала тестировать «подсказки» для пользователей не устанавливать Chrome или Firefox в 2018 году, сообщает The Verge.

Чтобы увеличить популярность браузера, Microsoft в 2021 году решила запустить в Edge кредитную услугу «покупай сейчас — плати потом», которую можно использовать в интернет-магазинах.

  • Microsoft обновила браузер Edge в марте 2021 года. В нём появились вертикальные вкладки, функция ускорения запуска.

#новость #microsoft #windows #edge

12 12 комментариев
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Dimitri

Жалкое зрелище.

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11
Виртуальный дым

На самом деле, вполне удобный браузер. Особенно после установки Виндоус, чтобы скачать хром.

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4
irmr

Ёбаный кринж

Завтра они будут половину хрома закрывать черным квадратом и выводить сообщение "используй эдж сука"

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3
Виктор Исаков

🤣🤣

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1
Артем Баранов

Браузер для скачивания браузеров

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3
Виктор Исаков

Когда понимаешь, что от славы Internet Explorer не отмыться, включаются читерские способы🤣

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1
Андрей Чуринов

А всего-то надо было когда-то не пользоваться своим доминирующим положением на рынке и сделать IE НОРМАЛЬНО.
Хер теперь отмоются.
/"На презентации нового IE парализованный мальчик встал и вышел"

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0
Alex Shevchenko

То винда с неохотой переключает вместо эджа на др браузер по умолчанию, теперь это 🤦‍♀️😄

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0
Павел Самур

местный фас куда смотрит?

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0
Константин Суворов

Кринж конечно. Но Edge и правда местами круче, тут не поспорить.

У Microsoft просто крик боли. Просто так от шлейфа IE не очиститься. Кажется, что в памяти на всю жизнь.

Но надо понимать, что если человек завязан на Google-сервисы, то он с Хрома не слезет даже если ему будет тупо лень.

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0
Руслан Ніколаєнко

страшно подумать с какой эпохи Edge, если Chrome по их версии с 2008

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0
Влад Борщ

Ставьте Brave) Сейчас все браузеры на Chromium кроме Firefox и на самом деле разницы особо между Edge и Chrome нет.

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0
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