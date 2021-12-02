«Он как из 2008-го»: браузер Edge от Microsoft начал «отговаривать» пользователей перед установкой Chrome Статьи редакции
Компания предупреждает, что браузер работает по тем же технологиям, но Edge безопаснее.
Подсказки начали отображаться у пользователей браузера в Windows 10 и 11, сообщает специализированный сайт Neowin. Предупреждения могут быть такими:
- «Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему больше».
- «Этот браузер, как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge».
- «Я ненавижу экономить деньги», — так никто никогда не скажет. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете».
Компания начала тестировать «подсказки» для пользователей не устанавливать Chrome или Firefox в 2018 году, сообщает The Verge.
Чтобы увеличить популярность браузера, Microsoft в 2021 году решила запустить в Edge кредитную услугу «покупай сейчас — плати потом», которую можно использовать в интернет-магазинах.
- Microsoft обновила браузер Edge в марте 2021 года. В нём появились вертикальные вкладки, функция ускорения запуска.
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