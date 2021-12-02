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Nazigul Jusupova

Фотосервис PicsArt купил разработчика в области ИИ и машинного обучения DeepCraft для развития видеоплатформы Статьи редакции

В 2020 году компания купила «умный» видеоредактор D’Efekt.

  • Условия и точную сумму сделки стороны не разглашают, но она оценивается в «семизначном диапазоне», пишет TechCrunch. До приобретения PicsArt больше года работала вместе DeepCraft над разными технологическими проектами.
  • Компания считает, что покупка DeepCraft позволит ей улучшить собственную ИИ-технологию для видеоредактора. В рамках сделки вся команда стартапа, включая восемь старших специалистов по машинному обучению и видео, переходит в офис PicsArt в Ереване.
  • DeepCraft основали в 2017 году Армен Аброян и Вардгес Оганесян. Стартап специализируется на обработке видео и изображений при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • PicsArt основал в 2012 году Оганнес Авоян. Стартап развивает одноимённые приложения для редактирования фотографий и видео. В компании работают более 800 сотрудников из Нью-Йорка, Бангалора, Берлина, Москвы, Токио и Еревана.
  • В июле 2020 года фотосервис купил «умный» видеоредактор D’Efekt от команды из Армении — он позволяет применять эффекты на объекты в видео. В августе компания привлекла $130 млн и стала «единорогом».
Основатель PicsArt: «Когда люди из Армении…
Интервью основателя фотосервиса PicsArt Оганнеса Авояна Елизавете Осетинской.
vc.ru

#новости #picsart

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