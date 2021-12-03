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Маша Цепелева

Разработчик разговорных ИИ-технологий Just AI запустил сервис Aimyvoice для покупки и создания синтезированных голосов Статьи редакции

Голоса можно использовать для озвучивания книг, видеоигр, ассистентов, ботов, служб поддержки и другого.

  • На платформе Aimyvoice можно выбрать голос или синтезировать собственный и зарабатывать на его использовании. В каталоге доступно 18 вариантов — дикторские, мужские, женские и детские. Например, есть голос актрисы озвучки Татьяны Литвиновой, голоса персонажей и известных личностей, например, Деда Мороза и Ленина.
  • Чтобы синтезировать собственную голосовую модель, надо зарегистрироваться на платформе и загрузить аудиофайл, где будет от пяти часов записи живой речи. Запись можно сделать в домашних условиях.
  • Там же можно определить, нужно ли согласование правообладателя на использование модели. Например, голос Кроша из «Смешариков» доступен только после заключения договора с правообладателями. Использование голоса платное — один рубль за минуту синтезированной речи.
  • Just AI — российская компания, которая разрабатывает технологий в сфере разговорного искусственного интеллекта. Среди партнёров компании — «Сбер», VK, «Яндекс», Qiwi, Ozon и другие.

#новость #justai #aimyvoice

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