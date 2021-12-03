ИТ-специалисты сообщили о блокировке Tor в России Статьи редакции
На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря.
- Сервис не работает в России со 2 декабря, говорится на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру OONI Explorer. Специалисты платформы провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал.
- О блокировке также написал в Twitter исследователь сетевых блокировок ValdikSS. По его словам, Tor начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Недоступны почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.
- «Роскомсвобода» написало, что пользователи начали жаловаться на недоступность сервиса с 1 декабря.
- Tor — открытый сервис, который позволяет обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.
Помню времена, когда пугали вирусами и они "ломали компьютеры, приводы хдд и тп". Теперь вирусы ничего не ломают (может даже ремонтируют :) и просто живут и работаю. Вирусы мигрировали в паразитов.
Видимо и тут так будет, через 3-4 года ничего не будут блокировать, а каким-то образом будут внедрять тем кто пользуется. Это разумнее. Так легче найти нарушителей и понятно к кому идти.
У Tor общедоступный список exit IP адресов. Они очень редко меняются. Многие крупные сайты блокируют Tor по умолчанию. Особенно те кто используют cloudflare и тп. У телеграмма в этом плане гораздо больше ресурсов и вариантов обхода.
А вообще я бы сказал, что это даже удивительно, что Tor продержался так долго в России. Могли бы легко пару лет назад еще закрыть. ред.
лол, конечно же это все борьба с терроризмом, а вы что подумали, ведь симки то уже не продают левые, ведь нельзя же уже поднять какой-нибудь jabber с p2p шифрованием, вы что не знали? Все террористы сидят в вк, телеге и торе. Каждый день сливают личную инфу и сажают очередного подрывника до того как он спустился в метро, свободные медиа так вообще в раю живут, даже журналистам не надо шифроваться :D
Телеграм это даже не особо скрывает.
https://telegram.org/file/811140865/8c4/3Wqa9drORys.845661/bcabd0e0ebd87e7256
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