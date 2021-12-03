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Nazigul Jusupova

ИТ-специалисты сообщили о блокировке Tor в России Статьи редакции

На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря.

  • Сервис не работает в России со 2 декабря, говорится на сайте мониторинга цензуры в интернете по всему миру OONI Explorer. Специалисты платформы провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал.
  • О блокировке также написал в Twitter исследователь сетевых блокировок ValdikSS. По его словам, Tor начали блокировать крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы. Недоступны почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.
  • «Роскомсвобода» написало, что пользователи начали жаловаться на недоступность сервиса с 1 декабря.
  • Tor — открытый сервис, который позволяет обходить блокировку сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение.
Тесты OONI Explorer OONI Explorer

#новости #tor

6272 просмотров
132 132 комментария
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0
132 комментария
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Ivan Zamorev

Нашлись же программисты которые согласились делать грязную работу

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59
Serge Bo

Никаких добрых погромистов не бывает.
Все зависит от кол-ва денег.
Кто-то пишет софт для слежки (привет NSA и Асанж), кто-то софт для дронов которые убивают людей на автомате, кто-то вот такую ебалу с блокировкой Тора.

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31
Louis Cyphre

Добрые программисты бывают, но это не значит что все программисты добрые, что они бывают везде и тд.

Ответить
0
Ivan Zamorev

И всем им работодатели говорят, что делают мир лучше...

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–1
Владимир В

а своих мозгов нет?

Ответить
0
Daniil Gladchenko

Я может удивлю, но и среди программистов встречаются идейные ватники и последователи путина. Пусть их меньшинство, но они есть, я с несколькими работал. И те, с которыми я работал с радостью бы согласились на подобную работу «в интересах страны».

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18
Сергей Сетров

а может дело не в Путине? Может кто-то просто любит Россию - прикинь? Н убывает же такое? А Путин там или Навальный или Пупкин - похрен

Ответить
–27
Stanislav

Как связана любовь к России с блокировкой ТОРа и других интернет ресурсов?

Ответить
20
Daniil Gladchenko

«Чтобы спасти Россию - нужно заблокировать Тор!»

Ответить
6
Pavel Klimov

И ещё трактор.

Ответить
1
Artem Kravchenko

тракТОР, на минуточку

Ответить
4
Louis Cyphre

Ещё докТОР. Oh shi, так вот почему снижаются бюджетные расходы на здравоохранение.

Ответить
0
Максим Марисов

вот именно. почему блокировка тор - это путинские программисты. и вообще при чем тут программисты!
тор в основном не для того, чтобы рецепты пирога посмотреть. там сайты определенной тематики. путинские програмисты против наркотиков и детского порно - это плохо?

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Малыш, уроки иди учи, рано тебе пока в полемику на подобные темы

Ответить
1
Random Russian

Ну я люблю Россию. Ни Путин, ли Навальный с либерахами меня не устраивают.

Ответить
0
Максим Марисов

вот! это круто. мы за страну. ну либерахи придумали - что если блокирнули онион с сайтами про наркотики и детским порно - это путинцы.
а я в орехово-зуево живу, у меня соседи через тор покупают дозы. мне срать на власть, я хочу до дома дойти

Ответить
0
KINCH

а я в орехово-зуево живу, у меня соседи через тор покупают дозы. мне срать на власть, я хочу до дома дойти

Может проблема не в ТОР, а в Орехово-Зуево?

Есть же дебилы...

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

1с?

Ответить
0
Daniil Gladchenko

Не) самый идейный, которого я встречал, коммунист, сталинист, путинист, православный верующий, в общем бинго долбоеба, писал на C++)

Ответить
12
Ivan Kulmyaev

C++? А он в курсе что их в сша придумали?
Бьёрн Страуструп?

Ответить
1
Daniil Gladchenko

Да он вообще поехавший, против всего «пиндосского», но работать за компом и сидеть в интернетах ему не мешает. Ну типичная логика ватника.

Ответить
9
Ivan Zamorev

Забыли добавить, социопат)

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

Не все социопаты.

Ответить
0
Ivan Zamorev

Только мы, разработчики)))

Ответить
2
Сергей Сетров

Не можете на гидру заходить?

Ответить
–16
ZeTs

Хаха, расме расмеш ресмешил, гидра уже года 2 доступна без тора за счет зеркал, так что даже тут не получилось.

Ответить
1
Louis Cyphre
Ответить
1
Red Boy

Путинские программисты

Ответить
6
Stanislav

Руки порядочный человек такому не подаст

Ответить
3
Konstantin Prohorov

За премию же!

Ответить
2
Террористический месяц

Наверняка немало идейных.

Ответить
3
Pavel Voronkov

Идейные есть всегда, вопрос на чьей стороне и как далеко могут зайти.

Ответить
1
Uali Sagun

За лычки ефрейтора

Ответить
2
Ivan

Помню времена, когда пугали вирусами и они "ломали компьютеры, приводы хдд и тп". Теперь вирусы ничего не ломают (может даже ремонтируют :) и просто живут и работаю. Вирусы мигрировали в паразитов.
Видимо и тут так будет, через 3-4 года ничего не будут блокировать, а каким-то образом будут внедрять тем кто пользуется. Это разумнее. Так легче найти нарушителей и понятно к кому идти.

Ответить
0
Владимир В

Программисты часто делают грязную работу. Для тебя это открытие, зумер?

Ответить
0
Хабиб Омаров

Значит когда захотят они могут блокировать даже Тор. А что же тогда они не смогли телеграм заблокировать??? Может история с телеграмом была специально раздута??

Ответить
19
Дмитрий Воробьёв

У Tor общедоступный список exit IP адресов. Они очень редко меняются. Многие крупные сайты блокируют Tor по умолчанию. Особенно те кто используют cloudflare и тп. У телеграмма в этом плане гораздо больше ресурсов и вариантов обхода.
А вообще я бы сказал, что это даже удивительно, что Tor продержался так долго в России. Могли бы легко пару лет назад еще закрыть. ред.

Ответить
12
Илья Мишин

Может? У вас еще сомнения есть?)

Ответить
8
Хабиб Омаров

Были, но уже нет

Ответить
0
Сергей

Могут не то слово, все слушается, но только спецами и правильно делают

Ответить
–28
Сергей

Да да минусуйте, когда взлетят ваши родственники в метро, когда снесут еще пару школ вспомните мои слова

Ответить
–28
Сладкий Бубалех

Ты наивное ебанько

Ответить
26
Сергей Сетров

а вы владеете какой-то секретной информацией как и что ? или я так думаю потому что все гады и сволочи и из-за них у меня жизнь гавно?

Ответить
–12
Kinolog

наркоман?

Ответить
3
Сергей Сетров

для утверждения чего-то - нужно владеть информацией, тут судя по всему инсайд - у человека скорей всего доступ уровня "совершенно секретно" или типа того. Вот вдруг расскажет нам правду

Ответить
–10
Сладкий Бубалех

Малыш, что ты несешь? Ты свои заебы на меня проецируешь, что ли? Зачем? И о какой секретной информации ты говоришь? На тему чего конкретно?

Ответить
0
Максим Марисов

наивный ебанько - это максимум ваших аргументов?

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Аргументов? А я разве спорил? Я всего лишь констатировал факт))

Ответить
0
Максим Марисов

пруфы где?

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Пруфы чего, Сережка? 🤦🏻‍♂️

Ответить
0
Сладкий Бубалех

И зачем ты только что создал новый акк, Сережка? Чтобы на этом тоже минусов насобирать? 😂

Ответить
0
Максим Марисов

либеруха минусит. не хотят мнение чужое слышать. аргументов у них не хватает)

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Либераха - это ярлык на тех, кто с тобой несогласен? Сразу видно малограмотного кретина с «аргументами» ✊🏻

Ответить
0
Сергей

Вот что что, но тебя забыл спросить

Ответить
–7
Pavel Klimov

Сказать по правде, я из твоих слов даже не понял, в какую сторону ты воюешь. Так что может и стоило дать кому-то почитать сначала.

Ответить
0
Максим Бахметьев

только ловят пока журналистов и полит активистов, а террористы - это предлог)

Ответить
10
Сергей

Каждый видит, то что хочет видеть

Ответить
–5
Сладкий Бубалех

Кретин, 2 масшутинга было в школах, в телеграме казанский накануне прямо писал, что пойдет убивать людей. Какой результат, помнишь? И много вообще террористов поймали в этом году? Может журналистов все-таки побольше? ред.

Ответить
5
Александр Беляков

лол, конечно же это все борьба с терроризмом, а вы что подумали, ведь симки то уже не продают левые, ведь нельзя же уже поднять какой-нибудь jabber с p2p шифрованием, вы что не знали? Все террористы сидят в вк, телеге и торе. Каждый день сливают личную инфу и сажают очередного подрывника до того как он спустился в метро, свободные медиа так вообще в раю живут, даже журналистам не надо шифроваться :D

Ответить
3
Mêlis Farothserkê

̶Р̶я̶з̶а̶н̶с̶к̶и̶й̶ ̶с̶а̶х̶а̶р̶.̶

Ответить
0
Сергей

А горит то как у упоротых) ред.

Ответить
–8
Шизоидная обезьяна

Можно было и не блочить телегу, а просто выкинуть из магазинов приложений.

Ответить
1
Valentin Dombrovsky

Просто Тор легко заблокировать - ниже написали.
С ВПНами типа того же ExpressVPN они никак не разберутся.

Ответить
1
Террористический месяц

А чем нет :(

Ответить
0
Louis Cyphre

Телеграм это даже не особо скрывает.
https://telegram.org/file/811140865/8c4/3Wqa9drORys.845661/bcabd0e0ebd87e7256

Ответить
0
Stanislav

Почему раздута? Я считаю что сначала они хотели реально заблочить, но потом поняли что выручат из этого больше выгоды для себя если будут недалеких обрабатывать гибридненько.

Ответить
0
Louis Cyphre

Методы блокировки и бесплатная "реклама" по всем федеральным СМИ доказывает что изначально не хотели. Если бы хотели, то заблокировали бы в сторах.

Ответить
0
Дмитрий Кузнецов

Northern Korea

Ответить
18
Евгений Рогов

Может Китай?

Ответить
5
Нинзя

Это Спарта!

Ответить
3
Артём Саркисян

*North

Ответить
0
роман долгополов

Nothern then North Korea

Ответить
4
Igor Kiselev

Что ответят на это представители Даркнета?)

Ответить
3
Ivan Zamorev

Поднимут стоимость закладок

Ответить
21
Alex

А щас какой тариф?)

Ответить
0
Artem Shevchenko

хорошая попытка товарищ майор

Ответить
3
Потапкин Андрей

Ахахаха

Ответить
1
Степан Позняк

В торе встроенные мосты есть, обойти блокировку не сложно

Ответить
1
ИгорьOK
Ответить
1
Mêlis Farothserkê

У vc есть зеркало в?

Ответить
0
Дмитрий Юрьевич

Всё работает. Проблем нет.

Ответить
5
Сладкий Бубалех

Тоже с мобильной версии проверил - все работает. Ебланы из роскомпозора снова халтурку сделали))

Ответить
4
Ivan Zamorev

Главное отчитались на опытном образце эвм

Ответить
1
Denis Bystruev
Ответить
0
Иван Шеметов

Так сейчас дойдёт до всех провайдеров, смотри ебланв лично тебе ещё интернет ебанут

Ответить
0
Denis Bystruev

На хабре более понятный вариант заголовка:

«Некоторые операторы связи РФ начали блокировать Tor»

Ответить
2
Николай Лещёв

Вот-вот, мудачье опять рапортует о не сделанной работе.

Ответить
0
Алексей Долгих

Я бы выполз из берлоги и рассказал им о существовании ещё 2^(32 + 16) сокетов на каждый порт блокировки, но не буду, проорал знатно от названия статьи 🤣😂

Ответить
5
Louis Cyphre

Вот и рассказал. Пока ты орёшь, "фокусник" делает для себя что-то более выгодное, главное не отвлекайся)

Ответить
0
Павел Чуркин

Россия - хитрая душа)

Ответить
4
Konstantin Prohorov

Хитрая жопа

Ответить
2
Ashley Nightingale

Как это обойти?

Ответить
1
Виктор Якунин

Запусти тор с правами администратора.

Ответить
8
Ivan Boldyrev

VKO, DME, SVO...

Ответить
4
Никита Ташев

Жесть чел, зашёл глянуть твой профиль, а у тебя в день по 10 коментов на vc. Иди деньги зарабатывай, а не ной на страну VKO, DME, SVO. Или воспользуйся своим же советом😂
Пс. На это можно не отвечать, а то будет 11 очень полезный комент с твоей стороны✊

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Я на больничном, пишу, сколько хочу.

Ответить
0
Сергей Сетров

Использовать МОСТ в настройках

Ответить
3
Сладкий Бубалех

VPS, наверное

Ответить
0
Sitewell Ad

просто загугли bridges torproject

Ответить
0
Александр Вербицкий

Коннектиться через бриджи.

Ответить
0
Jack Art

Запускай любой бесплатный VPN перед открытием TOR и вся проблема решена

Ответить
0
Alexander Carter

Рутрекер работает и ладно.

Ответить
3
Ivan Zamorev

Успел обновить LinkedIn)

Ответить
2
Клемент Бурдин

Захожу в LinkedIn без VPN. Сам случайно этот баг обнаружил у своего оператора)

Ответить
2
Ivan Zamorev

Повезло)

Ответить
1
Ivan Zamorev

А мы в Калининграде и почему нас тоже касаются всё проблемы той России (( 🤣

Ответить
1
Ivan

так вроде уже все операторы пускают... я даже подумал блокировку сняли... проверено на 5 провайдерах (2 сотовых).

Ответить
0
Stepan Sulimov

Началось!!!

Ответить
2
Anton Prikhodko

Что началось?

Ответить
0
Сладкий Бубалех

Чебурнет начался

Ответить
6
Stepan Sulimov

Начало начал

Ответить
1
Sasha Nova

Начало конца

Ответить
0
Ivan Zamorev

Конец конца

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

И что?

Ответить
2
Rodnoy Rodney

Ничего они не заблокировали и не заблокируют. Вспомните как они телегу блочили

Ответить
1
Alex

Ахах) кто кого блочил?

Ответить
0
Никита Алфимов

После гайдов с собственным VPN на коленках жду гайды по собственным браузерам. Ну и это, всем привет от мистера робота через пару лет)

Ответить
1
Сергей

И как теперь достать сайты onion?

Ответить
0
Илья Волочков

Опять прокси искать, чтобы на порнлаб заходить, эх...

Ответить
0
Нинзя

А зачем? Там же качать надо. Просто видео не устраивает? Типа олдскул?))

Ответить
1
Илья Волочков

Там есть эксклюзивные жанры, которые сложно просто так найти на других ресурсах. Иногда хочется чего-то нового.

Ответить
3
Нинзя

Чего то нового… видимо вы человек, который в порно видел всё 😂 ( я шучу)

Ответить
2
Ilgar Dadashov

«Антизапрет» есть же

Ответить
0
Roman Antonov

Лол

Ответить
0
Герман Сахаров

ожидаемо, после волны блокировок впн😵‍💫

Ответить
0

Комментарий удален

Andrey Shevtsov

Пойду гляну Рен ТВ, что-то тут не чисто…

Ответить
0
Matvey Glazkov
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0

Комментарий удален

Николай Лещёв

Ребзя, все работает.

Ответить
0
Александр Вербицкий

Шито? Гидра на месте.

Ответить
0
Ivan

Пока все заграничные VPS не запретят - все будет работать. Сомневаюсь, что весь трафик можно распотрошить и блокировать.

В Китае, с их стеной все легко обходится, просто там сделано все вокруг 3-4 программ и более не надо самим пользователям.

Ответить
0

Комментарий удален

Мдидслсл Шишпшпшпщ

Думал Тор нельзя заблокировать.

Ответить
0

Комментарий удален

Константин Конверсиев

Приехали... Уже и до Тора добрались🤔 ред.

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–1
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