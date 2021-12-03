Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс продаст самую первую версию сайта на аукционе Christie Статьи редакции
Также на аукцион выставят iMac, с которого запускали энциклопедию в сеть.
Аукционный дом Christie проведёт торги с 3 по 15 декабря. Домашняя страница «Википедии» от 15 января 2001 года будет продаваться как NFT-товар (невзаимозаменяемый токен в блокчейн-сети), пишет The Verge.
Вместе с токеном Уэйлс выставит на продажу компьютер iMac, с которого он впервые запустил бесплатную энциклопедию в сеть.
После продажи NFT-токена страница «Википедии» из 2001 года будет размещена в интернете. Её можно будет посмотреть и отредактировать, как и все страницы платформы. Но через пять минут после внесения изменений страница будет возвращаться в исходное состояние. При этом будущий владелец токена может закрыть доступ к этой странице или запретить её редактировать.
Уэйлс не назвал стартовую цену аукциона. Вырученные средства он направит на благотворительность и социальную сеть WT.Social, которую Уэйлс запустил в 2019 году.
Это не первая продажа подобных NFT-токенов. В июне создатель WWW Тим Бернерс-Ли продал исходный код интернета на аукционе за $5,4 млн.
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