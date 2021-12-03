Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9185,"title":"\u0427\u0435\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u0432\u044b\u0445\u043b\u043e\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432: \u043c\u0438\u0444 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c?","url":"\/redirect?component=advertising&id=9185&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-bizhuteriya-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=a88533bf78285d41072084482619c82803fd6598d1bcc2e142642ff721574ad7","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Nazigul Jusupova

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс продаст самую первую версию сайта на аукционе Christie Статьи редакции

Также на аукцион выставят iMac, с которого запускали энциклопедию в сеть.

3 3 комментария
531 просмотров

Аукционный дом Christie проведёт торги с 3 по 15 декабря. Домашняя страница «Википедии» от 15 января 2001 года будет продаваться как NFT-товар (невзаимозаменяемый токен в блокчейн-сети), пишет The Verge.

Первая версия «Википедии» The Verge

Вместе с токеном Уэйлс выставит на продажу компьютер iMac, с которого он впервые запустил бесплатную энциклопедию в сеть.

iMac Джимми Уэйлса The Verge

После продажи NFT-токена страница «Википедии» из 2001 года будет размещена в интернете. Её можно будет посмотреть и отредактировать, как и все страницы платформы. Но через пять минут после внесения изменений страница будет возвращаться в исходное состояние. При этом будущий владелец токена может закрыть доступ к этой странице или запретить её редактировать.

Уэйлс не назвал стартовую цену аукциона. Вырученные средства он направит на благотворительность и социальную сеть WT.Social, которую Уэйлс запустил в 2019 году.

Это не первая продажа подобных NFT-токенов. В июне создатель WWW Тим Бернерс-Ли продал исходный код интернета на аукционе за $5,4 млн.

#новости #википедия

3 3 комментария
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Павел Мавел
Ответить
5
Алексей Винокуров

Опять же, что определяет цену этой натуральной фигни? Ажиотаж вокруг имени?

Ответить
0
dponomarcuk

Раритет начали сбывать потихонечку ))

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Приёмная
ewgeniy nikonorov
Tele2. Недоразумение со сменой тарифа

Моя бабушка пользуется тарифом без абонентской платы от Tele2. Недавно ей позвонили и предложили поменять тарифный план. Бабушка в этом ничего не понимает, но прекрасно понимает, что не стоит принимать решения, не посоветовавшись с детьми/внуками. Поэтому она, почти сразу,прервала разговор. На следующий день выяснилось, что с ее номера телефона…

1 1 комментарий
5
Сбер
Дайджест новостей Сбера: сайт Digital Пётр, сценарии для умного дома и платина от Forbes

Прошлый дайджест мы целиком посвятили 180-летию Сбера, поэтому новостей накопилось много. Среди них — запуск сайта по распознаванию рукописей Петра I, большое обновление на платформе умного дома Sber и другие. Рассказываем всё самое интересное.

Картинка, сгенерированная ruDALL-E по запросу «рыжий котик»
0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Nazigul Jusupova
ИТ-специалисты сообщили о блокировке Tor в России Статьи редакции

На проблемы с доступом пользователи жалуются с начала декабря.

162 162 комментария
35
Будущее
Илья Склюев
От чтения мыслей до вторжения во сны: зачем исследуют сознание и чем это грозит Статьи редакции

Учёные научились считывать структуру фраз и даже визуальные образы из мыслей. Теперь они переживают, что компании внедрят в сны рекламу.

New York Post
26 26 комментариев
34
Будущее
Полина Лааксо
Чему создатели метавселенных могут поучиться у 3D-игры Second Life Статьи редакции

Её основатель ещё в нулевых говорил, что физический мир канет в прошлое, и завлёк в игру не только пользователей, но также бренды, политиков и СМИ. Какой он видит метавселенную, исходя из своего опыта, — в пересказе Time.

Кадр из игры Second Life SL Community
7 7 комментариев
22
SkillFactory
SkillFactory раздает подарки: повышенная ставка и новогодний марафон для вебмастеров

В преддверии Нового года мы решили порадовать своих настоящих и будущих партнеров — участников партнерской программы школ Skillfactory, Contented и Product LIVE. Это возможность получить денежный бонус и заодно увеличить прибыль от продажи наших курсов.

0 Обсудить
1
Офтоп
Евгений Морозов
Сайты в 2021 году
61 61 комментарий
174
eBay
Продавец eBay из Кургана стала победителем в финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.

0 Обсудить
0
Приёмная
Alecs Proz
Сбербанк компрометирует код CVC при выдаче карты

Пришёл срок замены карты, по сроку действия. Стоит сразу сказать, что на низовом видимом варианте сотрудники Сбера работают отлично. Всегда помогут, подскажут, доброжелательно и в целом приятно. Но когда работает та невидимая часть Сбера к которой не приедешь, увы начинаются проблемы.

42 42 комментария
24
Yota
И сотрудников тоже касается: кибербуллинг на рабочем месте
Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com
3 3 комментария
5
Приёмная
Mikhail Peregudov
Мой опыт общения с Почтой России

Первым делом хочу попросить прощения у всех граждан России. Благодаря моим действиям, описанным вкратце в этой статье, я получил некоторую сумму денег, которая иначе могла бы попасть в бюджет РФ. Но произошло это по вине сотрудников АО «Почта России». Учредителем и единственным акционером АО «Почта России» является Российская Федерация.

85 85 комментариев
105
Больше статей
null