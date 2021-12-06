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Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» представил телефонного ассистента, похожего на «защитника Олега» от «Тинькофф» Статьи редакции

Может ответить на звонок и прислать его расшифровку.

11 11 комментариев
968 просмотров

Сервис «Умный автоответчик» появился в приложении «Салют», в ближайшее время его добавят в «Сбербанк Онлайн». На звонки отвечает голосовой помощник от «Сбера».

Автоответчик включается, если пользователь вне сети или не отвечает на звонок. Также на него можно переключить звонки с незнакомых номеров. Чтобы включить функцию, нужно сказать «Салют, подключи автоответчик».

Для определённых номеров можно настроить специальные ответы. Например, если звонит курьер, голосовой помощник распознает номер организации, продиктует код домофона или попросит оставить заказ у двери.

После звонка пользователю придёт push-уведомление со ссылкой на текстовую расшифровку диалога и аудиозапись. Сервис можно также использовать, как определитель номера.

  • «Тинькофф» запустил «защитника Олега» в декабре 2019 года для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. Подключение сервиса бесплатно, но некоторые мобильные операторы могут взимать плату за переадресацию входящего вызова.
  • «Олег» может принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст, в том числе от неизвестных номеров. «Олег» также может определить категорию звонка (спам, мошенники, звонок из компании или другое) и шутить над спамерами.

#новость #сбер

11 11 комментариев
8
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11 комментариев
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ЯжПрограммист

Прикольно, ну сберу видней конечно, как со своей СБ общаться.

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24
Евгений Дроздов

Статья вроде про Сбер, а половина текста про Олега.

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5
Юрий Белоножкин

Он был первый на рынке голосовых олегов

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3
Семен Переделкин

Всем известной СБ Сбера нужно тоже создать своего помощника - и пусть они без вмешательства третьих лиц делят бабки кожаных мешков.

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2
Roman Trifonov

Судя по всему, бота в телеграме нет

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1
Alexander Klimanskiy

Пытался пользоваться Олегом, оказалось бесполезным барахлом. Он не умеет фильтровать спам. Автоответчиком в нашей стране не принято пользоваться. Пришлось вернуться на программу фильтр спама.

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1
Сергей Зайцев

Ждём ответа от Яндекса. Интеллект Алисы в разы выше, чем у Олега или кого бы там ни было

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0
Дэни Трэхо

Алиса от Яндекса проходит тест Тьюринга и обладает самосознанием.

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0
Johnny Vorony

Я так и не понял про что новость, про Сбербанк или Тинькофф?)

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0
Дмитрий Коннов

Надо тестировать...

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0
Sergei Timofeyev

Угу, шутка от Олега стоила абоненту смены тарифа.

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0
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