Может ответить на звонок и прислать его расшифровку.

{"id":329882} 968 просмотров

Сервис «Умный автоответчик» появился в приложении «Салют», в ближайшее время его добавят в «Сбербанк Онлайн». На звонки отвечает голосовой помощник от «Сбера».

Автоответчик включается, если пользователь вне сети или не отвечает на звонок. Также на него можно переключить звонки с незнакомых номеров. Чтобы включить функцию, нужно сказать «Салют, подключи автоответчик».

Для определённых номеров можно настроить специальные ответы. Например, если звонит курьер, голосовой помощник распознает номер организации, продиктует код домофона или попросит оставить заказ у двери.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

После звонка пользователю придёт push-уведомление со ссылкой на текстовую расшифровку диалога и аудиозапись. Сервис можно также использовать, как определитель номера.