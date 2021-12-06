«Сбер» представил телефонного ассистента, похожего на «защитника Олега» от «Тинькофф» Статьи редакции
Может ответить на звонок и прислать его расшифровку.
Сервис «Умный автоответчик» появился в приложении «Салют», в ближайшее время его добавят в «Сбербанк Онлайн». На звонки отвечает голосовой помощник от «Сбера».
Автоответчик включается, если пользователь вне сети или не отвечает на звонок. Также на него можно переключить звонки с незнакомых номеров. Чтобы включить функцию, нужно сказать «Салют, подключи автоответчик».
Для определённых номеров можно настроить специальные ответы. Например, если звонит курьер, голосовой помощник распознает номер организации, продиктует код домофона или попросит оставить заказ у двери.
После звонка пользователю придёт push-уведомление со ссылкой на текстовую расшифровку диалога и аудиозапись. Сервис можно также использовать, как определитель номера.
- «Тинькофф» запустил «защитника Олега» в декабре 2019 года для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. Подключение сервиса бесплатно, но некоторые мобильные операторы могут взимать плату за переадресацию входящего вызова.
- «Олег» может принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст, в том числе от неизвестных номеров. «Олег» также может определить категорию звонка (спам, мошенники, звонок из компании или другое) и шутить над спамерами.
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