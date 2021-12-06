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Маша Цепелева

«Альфа-банк» запустил в мобильном приложении голосового помощника «Альф» Статьи редакции

Он может ответить на вопросы о балансе или долгу по кредитке, сумме ближайшего платежа по кредиту или статусе ипотеки.

  • «Альф» будет помогать клиентам банка с финансовыми операциями в приложении, объявили представители «Альфа-банка» на конференции Alfa Digital Open.
  • «Альфа-банк» готовит к запуску голосовые платёжные функций на основе шаблонов «Альфа-Мобайла», например, оплату мобильной связи, ЖКУ, денежные переводы.
  • «Альфа» создали на базе архетипа «умный и ироничный дворецкий» — он определяет характер, манеры и особенности речи помощника. Голос помощника основан на голосе актёра озвучки Всеволода Кузнецова (его голосом говорят Бред Питт, Том Круз, Уилл Смит и другие актёры в дубляже фильмов на русском). Технологии синтеза Yandex.Cloud сделали голос помощника уникальным и обогащенный чертами характера персонажа.
  • «Альф» создан при помощи технологии Yandex SpeechKit Brand Voice, построенной на трансформерной архитектуре машинного обучения. Для создания цифровой копии голоса понадобилась 50-часовая запись в студии из наборов фраз актёра. Помощник может воспроизвести любой текст и с естественными интонациями отвечать на вопросы.
  • Банк разработал искусственный интеллект помощника совместно с компанией Just AI. «Альф» продолжает «обучаться» и увеличивать качество взаимодействия с клиентами, пояснили в банке.
  • В июне 2021 года «Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф». В описании она назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей».

#альфабанк #новость

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31 комментарий
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Konstantin Kortava

Есть только один Альф.

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30
Сергей Молчановский

Если у него голос не как у этого Альфа, то даже не предлагайте его установить!

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5
Василий Степанофф

У него голос Волан Де Морта

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0
Абстрактный дебаркадер
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14
Абстрактный дебаркадер

🤣🤣🤣 это не помощник, а тупое отродье. Тоже с ним сталкивался. Тупо не по теме чет втюхивает и никакого конструктивного диалога. Alfabank - это банковский знак дна.

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7
キル ボルガリン

К сожалению, да. Вся эта декларируемая фигитализация сделала Альфу душным говном.

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1
ЯжПрограммист

- привет, альф.
- хотите сообщу сумму долга по кредиту?
- у меня же нет кредита...
- я оформил его после фразы "привет, альф"

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5
Дмитрий Оверчук

Он может ответить на вопросы о балансе или долгу по кредитке

когда лень пользоваться глазами

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8
ЯжПрограммист

Когда ты ещё не знаешь что на тебе уже и кредитка и долг по ней.

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0
Sitewell Ad

Такой же тупой, как текстовый бот Альфы?

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7
Абстрактный дебаркадер

Еще тупее)

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3
Вася Пражкин

Банк разработал искусственный интеллект помощника совместно с компанией Just AI

Везде, где видите AI - это прям гарантия тупизны бота.

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1
God Damn

Прекратите пожалуйста каждодневные розыгрыши миллионов призов. Каждый день уведомления приходят, как лотерея какая то. Конкурсы, игры, викторины, мифические миллиарды каждый день. Остановитесь)

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6
Василий Степанофф

Только, что якобы выиграл 500 рублей

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1
Денис Трон

Почему якобы?!

Ответить
0
Василий Степанофф

Потому что приз надо отдавать сразу, а не 31.01.2022

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Как всегда получится говно

Ответить
5
Шизоидная обезьяна

Хочешь, сообщу сумму долга по кредитке?

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Я не передаю персональные данные третьим лицам.
И вообще у меня сотрудники самые честные. И за экологию.

Ответить
0
Павел

Дожили! Альфа банк ест котов.
Что дальше!? Моргенштерна директором возьмете?

Ответить
4
Правильный Взгляд

Это голосовой бот, котов за него ест Моргенштерн.

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Это просто 10/10. ИИ, которого мы заслужили.

Ответить
1
キル ボルガリン

Всё, что угодно, лишь бы не налаживать работу чата.

Ответить
1
Alex Shapovalov

Очень тяжело бороться с их ботом в чате ,он не пробиваемо туп и может если и знает ответ никогда его не скажет. Мне страшно представить что теперь придётся еше и с голосовым ботом биться... альфа за что? Что мы тебе не так то сделали?

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1
キル ボルガリン

Оператора сразу вызывайте, зачем на бота время тратить.

Хотя операторы немногим умнее и ждать их часами.

Ответить
0
Константин Полухтин

Зачем?

Ответить
0
Андрей

Такая передовая компания, а на весь Геленджик один банкомат с возможность пополнить карту и они удивляются почему в Гелене не хотят альфой пользоваться

Ответить
0
Иван Алексеев
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0
Михаил Фадеев

«Альф» создан при помощи технологии Yandex SpeechKit Brand Voice

Мм, это как Рамблер с выдачей от Яндекса?
Алиса под брендом Альф?

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0
vmp

Альфиса.

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0
Денис Трон

Уже давно он доступен в приложении. Вы скоростное сми.

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0
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