«Альфа-банк» запустил в мобильном приложении голосового помощника «Альф» Статьи редакции
Он может ответить на вопросы о балансе или долгу по кредитке, сумме ближайшего платежа по кредиту или статусе ипотеки.
- «Альф» будет помогать клиентам банка с финансовыми операциями в приложении, объявили представители «Альфа-банка» на конференции Alfa Digital Open.
- «Альфа-банк» готовит к запуску голосовые платёжные функций на основе шаблонов «Альфа-Мобайла», например, оплату мобильной связи, ЖКУ, денежные переводы.
- «Альфа» создали на базе архетипа «умный и ироничный дворецкий» — он определяет характер, манеры и особенности речи помощника. Голос помощника основан на голосе актёра озвучки Всеволода Кузнецова (его голосом говорят Бред Питт, Том Круз, Уилл Смит и другие актёры в дубляже фильмов на русском). Технологии синтеза Yandex.Cloud сделали голос помощника уникальным и обогащенный чертами характера персонажа.
- «Альф» создан при помощи технологии Yandex SpeechKit Brand Voice, построенной на трансформерной архитектуре машинного обучения. Для создания цифровой копии голоса понадобилась 50-часовая запись в студии из наборов фраз актёра. Помощник может воспроизвести любой текст и с естественными интонациями отвечать на вопросы.
- Банк разработал искусственный интеллект помощника совместно с компанией Just AI. «Альф» продолжает «обучаться» и увеличивать качество взаимодействия с клиентами, пояснили в банке.
- В июне 2021 года «Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф». В описании она назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей».
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