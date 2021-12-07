Два года назад мы решили взять его к себе, потому что у ребят закончились средства, привлечь деньги им не удалось, основатели занялись другими проектами. Без нашего участия проект ожидало закрытие, решение надо было принимать быстро, а мы его всегда искренне любили.

По нашей задумке, Coub должен был стать четвертым и самым необычным проектом на нашей платформе. Необычным, потому что мы начнем работать с видео и распространим формат на все наши площадки. Но под привлечение инвестиций в прошлом году мы согласовали стратегию развития, в которую Coub в ближайшие три года никак не вписывается. Нам нужен фокус на собственном огромном продуктовом плане.

За два года удалось более чем в два раза оптимизировать его расходы, сейчас техсодержание проекта обходится около 1,5 млн рублей (серверы, хранилище, CDN). MAU на сайте — 3 млн, в эмбедах на сторонних сайтах — 5,5 млн. 65 000 загрузок видео в месяц, у проекта есть активное ядро. 25 млн просмотров видео в сутки и 760 млн — в месяц. Проект написан на Ruby.

Мы тестировали для наших партнеров аккуратную оверлей-рекламу в плеере, она показывает хорошие результаты. Тот, кто умеет заниматься автоматизированной рекламой или имеет доступ к медийным бюджетам, сможет вывести проект на окупаемость.

Будем рады, если найдутся люди, которые попытаются вдохнуть в него новую жизнь. Хочется, чтобы его история продолжалась. Писать можно на coub@cmtt.ru.