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Сервисы
Андрей Фролов

«Комитет» объявил о планах продать сервис коротких видео Coub Статьи редакции

Компания, владеющая vc.ru, dtf.ru и tjournal.ru, планирует в ближайшее время найти нового владельца для проекта, сообщил на своей странице в Facebook сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.

Coub работает с 2012 года, под контроль «Комитета» перешёл в начале 2020 года — после того, как у сервиса закончились средства на развитие.

Два года назад мы решили взять его к себе, потому что у ребят закончились средства, привлечь деньги им не удалось, основатели занялись другими проектами. Без нашего участия проект ожидало закрытие, решение надо было принимать быстро, а мы его всегда искренне любили.

По нашей задумке, Coub должен был стать четвертым и самым необычным проектом на нашей платформе. Необычным, потому что мы начнем работать с видео и распространим формат на все наши площадки. Но под привлечение инвестиций в прошлом году мы согласовали стратегию развития, в которую Coub в ближайшие три года никак не вписывается. Нам нужен фокус на собственном огромном продуктовом плане.

За два года удалось более чем в два раза оптимизировать его расходы, сейчас техсодержание проекта обходится около 1,5 млн рублей (серверы, хранилище, CDN). MAU на сайте — 3 млн, в эмбедах на сторонних сайтах — 5,5 млн. 65 000 загрузок видео в месяц, у проекта есть активное ядро. 25 млн просмотров видео в сутки и 760 млн — в месяц. Проект написан на Ruby.

Мы тестировали для наших партнеров аккуратную оверлей-рекламу в плеере, она показывает хорошие результаты. Тот, кто умеет заниматься автоматизированной рекламой или имеет доступ к медийным бюджетам, сможет вывести проект на окупаемость.

Будем рады, если найдутся люди, которые попытаются вдохнуть в него новую жизнь. Хочется, чтобы его история продолжалась. Писать можно на coub@cmtt.ru.

Влад Цыплухин
сооснователь «Комитета»

Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляет в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты Coub собирает ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц, общее количество просмотров в сутки достигает 25 млн, в месяц — 760 млн. Ежемесячно пользователи загружают на него 65 тысяч роликов.

#новость #coub

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22 комментария
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Raimond Vladimirov

Цукерберг уже звонит?

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11
Louis Cyphre
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4
Антон Елизаров

По ком звонит Цукерберг.

Ответить
1
Удивленный звук

Следующая часть - "Прощай, Цукерберг".

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0
Velemir Hasidov

Лол

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4
Johnny Vorony

Может все таки кек?

Ответить
3
Arthur Niazyan

А могли российский ТикТок забубенить.

Ответить
4
Удивленный звук

Спасибо, уже наелись новыми сервисами ВК с клипами...

Ответить
2
Arthur Niazyan

Ни разу сервисы ВК не юзал и не видел. Хочу от продукт от Комитета 😋

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0
Максим Першин

Жаль coub, в свое время был очень интересным, часто его смотрел)
Но он просто не стал развиваться, оставался неизменным, а тут появился тикток, ну и все собсна, гг.

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4
Danny Belchenko

Владислав, я считаю что не нужно зацикливаться на деньгах

Ответить
3
Илья Шишкунов

Не долго музыка играла...
Ожидаемый провал проекта, только зря время и деньги на развитие потратили

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2
Feofan Ilyushkin

В телеграм-канале опечатка по Фрейду :D

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2
Антон Елизаров

Успел получить золото эффи при помощи коуба. Спасибо ему хотя бы за это: https://www.youtube.com/watch?v=hls-X05WLOM

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2
Johnny Vorony

Ну вообщем-то разумно. Это непрофильный актив для "Комитета".

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1
Семен Переделкин

Чемодан без ручки.

Ответить
1
Чит Чат

Судя по всему не удалось никаким образом интегрировать его. COUB культовый серис, действительно можно продать. Но почему бы его сначала не развить, чтобы цену набить?

Ответить
0
Удивленный звук

Да он скорее всего нынешним владельцам не в кассу. Смысла в развитии не видят, вот и сбрасывают, дабы не превратить в "чемодан без ручки".

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0
Артем Ковалев

#coubживи

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0
Илья Шишкунов

Уже никогда

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0
Шизоидная обезьяна

Комитет готовит Coub к продаже
https://coub.com/view/2ylzsw

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0
Morty
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