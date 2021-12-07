«Комитет» объявил о планах продать сервис коротких видео Coub Статьи редакции
Компания, владеющая vc.ru, dtf.ru и tjournal.ru, планирует в ближайшее время найти нового владельца для проекта, сообщил на своей странице в Facebook сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.
Coub работает с 2012 года, под контроль «Комитета» перешёл в начале 2020 года — после того, как у сервиса закончились средства на развитие.
Аудитория сайта к декабрю 2021 года составляет в среднем 3 млн человек в месяц, с помощью встраивания роликов на другие сайты Coub собирает ещё 5,5 млн уникальных пользователей в месяц, общее количество просмотров в сутки достигает 25 млн, в месяц — 760 млн. Ежемесячно пользователи загружают на него 65 тысяч роликов.
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Компания, владеющая vc.ru, dtf.ru и tjournal.ru, планирует в ближайшее время найти нового владельца для проекта, сообщил на своей странице в Facebook сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.
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