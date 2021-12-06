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Сервисы
Евгения Евсеева

Pinterest купила белорусский сервис для редактирования видео Vochi Статьи редакции

Покупка поможет Pinterest развивать видеонаправление.

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Pinterest приобрела сервис за нераскрытую сумму. По условиям сделки вся команда Vochi вместе с основателями перейдёт работать в компанию.

В течение года Pinterest пытается сместить свой фокус с изображений на видео — сервис предлагает авторам поддержку за создание собственного контента и выпускает его сам, пишет TechCrunch. Приобретение поможет Pinterest предлагать больше качественных видео, заявляет компания.

Vochi основали в 2019 году Илья Лесун и инвестиционная компания Юрия Мельничека и Андрея Авсиевича Bulba Ventures.

Стартап разработал одноимённое приложение для редактирования видео и фото, основанное на технологии компьютерного зрения. Оно позволяет выделить объекты на видео и наложить только на них motion-эффекты. На обработку объекта в 15-секундном ролике уходит в среднем 15 секунд.

По собственным данным, у Vochi более 500 тысяч активных пользователей в месяц, выручка в год — более $4 млн. Приложение пока останется доступным в App Store и Google Play, но сайт сервиса недоступен. В Pinterest не объяснили, как именно будут встраивать функции Vochi в собственное приложение.

Vochi

#новость #pinterest #vochi

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Yury Melnichek

Сайт Vochi – https://vochi.ai/

VOCHI VIDEO EFFECTS
Made for creative video editing
vochi.ai
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