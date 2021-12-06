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Сервисы
TJ

«Циан» запретил сдавать квартиры «только славянам»: теперь на сайте нельзя указывать расовые предпочтения Статьи редакции

Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.

185
3951 просмотров

«Циан» запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Об этом сообщается на сайте и в Telegram сервиса недвижимости.

Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание).

«Циан»

Правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после «Циан» самостоятельно исправит текст.

Авторы проекта выразили надежду, что такие правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости». «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей», — говорится на сайте сервиса.

В ноябре создательница сообщества Flats for Friends в Facebook Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.

Согласно исследованию сервиса для поиска и аренды недвижимости The Meters, 17% владельцев недвижимости в Москве и Петербурге готовы сдавать её «только славянам». Также трудности при съёме жилья могут возникнуть, если человек курит, имеет кота или ребёнка.

#новости #циан

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185 комментариев
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Andrew Stepanov

Значит будут отказывать при просмотре

Ответить
87
БАБКА В ЗАСАДЕ

Вот именно )) Даже до просмотра мб дела не дойдёт, звонок по телефону, «как зовут?» - «Вазген» - «квартира уже сдана, до свидания» ))

Ответить
33
Andrey Mikhnenkov

И потом идёт жалоба в ЦИАН, что квартира уже сдана.

Ответить
0
Valeryi Ozarnichuk

Ну это циану придётся сидеть на двух ху…стульях. Людям эти правила нафиг не сдались.

Ответить
11
Andrey Mikhnenkov

Просто, насколько я знаю, так уже давно все и происходит, причём в авито тоже.

Успел сдать до блокировки - повезло, нет, - пиши тикет чтобы разблокировали.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну блин, будут просто тогда говорить «да конечно квартира доступна, только вот тут соседи сверху как назло затопили нас час назад, мы ремонт сделаем и вам обязательно перезвоним!»
Отмазок придумать можно миллион, ну чо ты )

Ответить
10
キル ボルガリン

Идет жалоба, и что? Просто ЦИАН будет терять клиентскую базу, только и всего.

Ответить
5
Марочко Рената

На этом вся история закончится, они и себе и своим клиентам температуру подымут.

Ответить
1
Andrey Mikhnenkov

Жалоба что квартира уже сдана, объявление не актуально, я выше писал что так давно уже.

Вопрос в том кто ее приобретает, авито?
Суть одна, пожаловаться можно везде.

Ответить
0
Old Nick

Никто не будет нарушать, просто выставят непримелемые доп. условие. Что-то что не описано в объявление.
Например залог за полгода вперед и т.д.

Да, и глобально сейчас это не есть проблема. Предложение сильно выше спроса.

Ответить
1
Soslan Chekhov

Слишком много букв. Обычно просто говорят «до свидания» иногда просто кладут трубку)

Ответить
6
БАБКА В ЗАСАДЕ

Да ладно, иногда вообще без слов трубку бросают небось )

Ответить
0
Aydar Sultanov

Даже не поднимая трубку ее уже бросают. Об стену.

Ответить
0
Сергей Милосердов

С Тимурами и Русланами будет посложнее.

Ответить
0
Bruce Robertson

Плюсую. Странный ход, который только хуже делает сервису.
Эффективные менеджеры видимо забыли, что Россия — хоть и многонациональная страна, но отнюдь не "плавильный котел" для наций. И у нас есть разделение, которое большую часть населения полностью устраивает.

Ответить
8
Radna

Меня как бурята это не устраивает? Как быть?

Ответить
0
キル ボルガリン

Приспосабливаться или менять страну.

Ответить
2
Andrey Andreev

Думаю, для бурятов это не проблема. Разделение идет между хачами и всеми остальными

Ответить
0
John Doe

Это вам в какой палате рассказали?

Нет у нас по факту никакого разделения, его только иногда выдумывают некоторые, кому это выгодно по ситуации.

Ответить
1
Илья Фролов

Ну, вариантов много
- только православным
- только тем, кто ест свинину
- слушателям радио "Радонеж"

Ответить
35
Абстрактный дебаркадер

Почти не ем свинину, и шо теперь и таких как я под гребенку((:-)))

Ответить
0
Илья Фролов

Ключевое слово - "почти". Вы проходите в следующий тур!

Ответить
7
MrMike3112 .

А вот тем, у кого денег даже на мясо не хватает, как можно сдавать квартиру? Явно же с платёжной дисциплиной будут проблемы.

Ответить
0
John Doe

По религиозному признаку напрямую нельзя (но так делаюь, я в курсе).

Можно сдавать людям из своей общины, любителям бутылки, и т.п., но большинству это будет влом и не интересно. Самое главное, что не будет общепринятой одной формулировки, которую многие добавляли бы только для подстраховки, хотя она и задевает очень широкую группу лиц.
Фрагментированные и более специфические требования менее вредны, т.к. не создают ощущения общего сговора и массовой нетерпимости.

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

И зачем свинина, когда есть рибай... Ммммм

Ответить
0
Alan Caracessec di Cassacia

ну так ето же круто. Я ем свинину и католик, хоть и с казахстана. Стало намного проще. Хотя я вообще в США живу, но тем не менее

Ответить
–1
Yaroslav Gryaznov

Что группа в фейсбуке что циан занимаются натягиванием совы на глобус. Они просто уводят это условие в оффлайн, так как от их решения, условия арендодателя не меняются

Ответить
29
Rodeus

Банальное желание умыть руки

Ответить
2
lakoros

"создательница сообщества Flats for Friends " Кто это и причем тут она?
У неё в название уже дискриминация "Flats for Friends"

Ответить
29
Абстрактный дебаркадер

Два хороших вопросов один за другим - держи лайк

Ответить
2
Alex Chalov

Латиницей – английское название – квартиры для друзей.
Пассивно-агрессивная классовая мизантропия и русофобия.

Ответить
0
Samat samatt

Я не русский, но думаю люди имеют право кому сдавать, почему бы не сдавать исключительно меланхоликам, или левшам

Ответить
23
БАБКА В ЗАСАДЕ

Как и при приеме на работу в принципе. Если я даю бабки человеку за работу, почему я не могу иметь право выбирать с кем я хочу работать а с кем нет. Может меня в детстве покусал старый хромой дед и теперь я эйджист и сексист в одном флаконе, да ещё и инвалидов не люблю. И я просто не смогу с ним выстраивать нормальные рабочие отношения

Ответить
10
Radna

А почему из-за одного идиота который укусил вас должны быть дискредитированы все остальные похожие на него?

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Он настолько вправе это делать, что даже не должен отвечать на ваш вопрос. Его бизнес (зона ответственности), его деньги, его решения.

Ответить
3
asd asd

А вот тут ты ошибаешься Ст. 64 ТК РФ, Ст. 3 ТК РФ ред.

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Давайте про реальную жизнь и стереотипы. Если вы карбонару хотите, то вы скорее пойдёте в ресторан, который держат итальянцы или русские?

Ответить
1
Igor Gorbenko

они же не запрещают тебе ничего, просто просят быть деликатнее))

Ответить
0
One Of Us

Зря. Хороший был маркер неадекватных хозяев...

Ответить
22
Дэни Трэхо

Мастурбек не палится

Ответить
1
Иван Никитин

Циан - помойка.
Как они вообще на ipo вышли…
Когда запретят объявления «без детей»?

Ответить
6
БАБКА В ЗАСАДЕ

Когда дети перестанут рисовать на обоях, то есть никогда ))

Ответить
16
Ivan Kolyhalov

Когда арендаторы не будут сдавать стены с обоями, а наконец допрут что краска дешева и практична.

Ответить
9
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну это их квартиры и их право, так-то можно и мебель из стали поставить и посуду всю алюминиевую купить

Ответить
11
Vlad Kuchmak

Дешево это бумажные обои, а хорошая краска с хорошим маляром это очень даже затратно, говорю, как человек не так давно переживший ремонт

Ответить
6
Anton Kostenko

Минимум половина европы с вами не согласится.
К примеру , стандартная арендная квартира в Германии - это стены которые потом красятся белой (обычно, максимум - немного серой) краской, такой же белый выкрашенный потолок, напольное покрытие (обычно твердое) и встроенная кухня (чаще всего). Дальше все ваше. Даже люстры.
А тайна простая - при выезде надо привести квартиру в изначальное состояние, а вкусы у всех разные.
То есть не важно что у вас там происходило и кто на чем рисовал - на выезде это просто закрашивается белой краской (а у современных красок укрывистость отличная) и все, квартира свежая и нейтральная.
Если стена один раз нормально подготовлена - за день квартира целиком перекрашивается. В крайнем случае - за 2 дня в 2 слоя (хотя современные краски сохнут часа за полтора).
"Хороший маляр" нафиг не нужен, чтобы нормальной краской и валиком откатать ровные стены. Я вот никак себя к молярам причислить не могу, при этом подобная покраска проблем у меня не вызывает совершенно.
Более того - многие и свои квартиры делают ровно так же. Потому что практично. И "редизайн" сделать можно в любой момент.
И главное совершенно недорого.
Самые дешевые обои стоят около 100 рублей за рулон 10 метров при ширине 0.53м, то есть 20 рублей квадрат в лучшем случае, при минимуме отходов. Они ужасные, но представим что нам все равно.
А вот 10 литров краски поскромнее обойдется уже в 18 рублей за квадрат рублей. И выглядеть это будет гораздо лучше, чем мерзкие дешевые бумажные обои. Не говоря уже о трудозаратах на поклейку обоев в сравнении с покраской. А ведь еще клей нужен для обоев. Они еще и отклеиться могут. И стыки. И остальное.
Короче, только жизнь себе усложнять.

P.S. Кстати, прям хорошая белая краска Dulux обойдется примерно в 32 рубля за квадрат. Совсем недорого, всего на 50% дороже, чем самые дешманские обои, зато выглядит она реально хорошо, чистенько, светло и перекрывает кажется вообще что угодно, хоть фломастерами под ней стену разрисовывай.

P.P.S. Если стоять у "профессионального маляра" за душой, он внезапно начинает очень быстро работать. У меня был прецедент, когда два разнорабочих и один чувак, который вообще красить не умел до этого, перекрасили и отмыли после этого (!!) квартиру в 140 квадратов (это без учета не покрашенных ванной и еще одной комнаты, а так - кварира 180 квадратов) с потолками 3.20 за два дня. В два слоя. Такие дела. ред.

Ответить
1
Иван Никитин

😂 Сдают убитые бабкины хаты за 50к все в коврах и переживают, что дети испортят их раритетные обои, ковры и линолеум.

Ответить
4
Иван Никитин

Больше срача от взрослых свиней.

Ответить
–5
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну так сдавайте свою квартиру тогда людям с детьми, кто ж вам запрещает )) У других собственников видимо иное мнение, раз они пишут объявление «без детей».
А вообще по опыту - эти (и многие другие) вопросы можно решить бабками, просто звоните и говорите что дадите страховой депозит 2-3 месяца, и контракт хороший составляете да и все. Кучу раз в разных странах жилье арендовал, бабки почти всегда делают всех сговорчивее

Ответить
11
Marat Nigametzianov

Бабки животворящие!
Все верно.

Ответить
3
БАБКА В ЗАСАДЕ

Живородящие ))

Ответить
1
Олег Саенов

с таким то ником конечно

Ответить
3
Radna

Вообще не понимаю в чем проблема с детьми, просто оговариваете все условия по порче имущества в х2 размере от предполагаемой стоимости в договоре и нотариально заверяете, пусть портят обои сколько хотят, ещё залог в х2 от месячной аренды взять с жильцов.

Ответить
0
Иван Никитин

Самый глупый стереотип.

Ответить
–2
Александр Полевой

По повесточке, у нас в стране ущемление чайлдфри, а не наоборот. Так что никогда.

Ответить
5
Den Kotov

А зачем, дети же зло

Ответить
0
Ilia Fedorov

А можно ещё запретить «только девушкам»?

Ответить
10
Александр Полевой

Нет, так нельзя. Потому что по повесточке это не дискриминация, а affirmative action. Вы совсем не в курсе чтоли?

Ответить
13
Олег Ефремов

Не надо. Продажи камер скрытого наблюдения упадут

Ответить
2
John Doe

Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.

Вот, вот она грамотная монетизация.

На самом деле, дело хорошее.
Когда это уйдёт из публичного поля, количество ведомых и вообще думающих в этом направлении уменьшится. Я один раз сморел квартиру, в которой эта фраза (со слов хозяина) была в описании только потому что "так все пишут, а если не напишу, то придёт толпа гастарбайтеров". Хотя прошлый жилец был армянин, а текущий - казах. И так большинство, потому что реально убеждённых нацистов или ярых ксенофобов мало, большинство просто перестраховываются. И теперь просто придумают новый более приемлемый и менее оскорбительный "код".

Ответить
11
Семен Переделкин

Все вы толерантные, до тех пор, пока с цыганами не столкнетесь. Хехе.

Ответить
3
John Doe

В каком смысле?

Если вы про народность Ромов, то с ними проблем не было: отлично поют, вкусно готовят, весело танцуют т.д.

Если про людей, которые незаконно селятся компактно, грабят соседей, торгуют наркотиками т.п., то, как и любая другая криминальная организация, они должны быть наказаны в сответствии с законом. Если они прививают детям антисоциальные ценности, то с этим должны разбираться орагны опеки и воспитания. Если все эти органы не достаточно эффективны, то я могу быть крайне нетолерантен к ним, их начальству и системе в целом. То, что закон не исполняется, а органы обеспчения правопорядка и законности плохо функционируют - это нам к другой организованной группе лиц.

Ответить
0
Goddard Targarten

В оригинале там ещё что квартира должна быть пет-френдли. Можно ещё составить список что кому должна квартира и на каждом пункте зарабатывать )

Ответить
2
Алексей Коробов

Окей, теперь люди будут зря тратить время на просмотр

Ответить
12
Dmitriy Nikolaev

Все дерьмо из Европы тянут в Россию

Ответить
7
Murat Oshroev

Интересный комментарий. Хочу напомнить, что язык, на котором ты говоришь и пишешь весь этот бред пришёл из Европы.

Ответить
3
Павел

Эм, что вы подразумеваете под «Европой»? И если это государства Евросоюза из какой страны пришёл русский язык?

Ответить
–2
Ако Чавчавадзе

Ну, современный русский язык создал Пушкин, т.е эфиоп

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Пушкин? Создал? Шта? Вы его произведения-то читали? Он УЖЕ использовал вполне себе современный русский язык, который и до него был и прекрасно себя чувствовал

Ответить
1
Павел

В 1755 году М. В. Ломоносов создаёт первую грамматику, закрепляющую нормы русского литературного языка («Российская грамматика»).

Ответить
0
Murat Oshroev

😂

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Мультикультурализм, хуле. Коренные народы не размножаются, поэтому им впрыскивают свежую (но немного чужую) кровь, а чтобы не было отторжения инородного тела, делают прививку толерантности (а термин именно медицинский)

Ответить
0
Владимир Хохлин

Фигово

Ответить
0
Farid Agaev

Если вы шовинист, нормальные люди делают выводы о человеке после общения.

Ответить
–6
キル ボルガリン

Вот с вами, видимо, наобщались и отказывают теперь.

Ответить
12
Farid Agaev

На чем основан ваш вывод?

Ответить
0
キル ボルガリン

На том, что вы считаете предосудительными преференции по признаку принадлежности к определённой культуре. Вот и здесь затеяли срач: "отчего меня не уважают в той форме, как я считаю нужным?"

Ответить
0
Farid Agaev

Вы ошибаетесь, дело не в том что мне, якобы кто-то отказывает, а в том что, на мой взгляд, глупо отказывать человеку который выглядит иначе или принадлежит к другой культуре. К тому же, всегда ли человек другой национальности отличается с точки зрения культуры? Почему вы называете обычную дискуссию «срачем»?

Ответить
3
роман долгополов

Вы бы кому сдали квартиру при условии что арендаторы абсолютно одинаковые кроме нации?
Своей нации или другой?
Любой ответ-будет обьяснением вам))

Ответить
0
Farid Agaev

Тому с кем первым договорился бы

Ответить
0
роман долгополов

Абсолютно одинаковые условия,одновременно пришли.
Но одни вашей нации,а другие не вашей.Оба просят вас очень очень.

Ответить
0
John Doe

Одновременно и абсолютно одинаковых не бывает. Всегда можно использовать длругой признак.

Но даже если теоретически они совершенно одинаковые и даже улыбаются мне одинаково, то можно бросить монетку - это будет более справедливо и просто.

Ответить
0
роман долгополов

Монетку при сдаче своего недвижимого имущества за деньги?
Пардон,но вы явно ничем не владете))

Ответить
0
John Doe

А по существу есть что ответить?

Я изначально сказал, что выдуманная вами ситуация нереальна. Решение ей вполне соответствует.

Ответить
0
Farid Agaev

Такая ситуация не возможна, т.к вы заранее договариваетесь о встрече.
Забавно, как вы пытаетесь поймать меня на лицемерии 😀

Ответить
0
John Doe

"Славяне" или "русские" - это классификатор никак не по культурному признаку. Он явно выделяет национальный признак.

Можно попробовать притянуть за уши, что есть какая-то культурная общность, характерная исключительно для определённой национальной группы, но тогда название этой культуры и указывайте ("реконструкторы", "анимешники", "любители АУЕ", "фанаты Сталина" и т.п.). Вы сможете назвать и дать определение культуры, идентичной группе "Русские" или "Славяне" (или "Грузины", "Арабы", "Европиоиды" и т.п.)? Кроме признаков, характерных именно для определения нации или национальной группы, разумеется.

Если же вы имеете в виду культуру русского народа (которая с точки зрения учёных перешла в категорию культуры Российской империи ещё в 17ом веке, когда оное образовалось и объединило многие народы), то современные русские по национальности не являются исключительными её носителями (многие другие национальности не просто представлены, но также являются большой и неотъемлемой частью русской культуры). ред.

Ответить
1
Харухи

Нормальные люди не будут рисковать своей собственностью в надежде, что уж эти то чурки окажутся адекватными.

Ответить
5
Ezra

Как будто каждый славянин это сама адекватность.

Ответить
0
Dennis Gerasimov

Мы, славяне, олицетворяем дуализм.

Агрессивно-рассивные, трезвые и пьяные, терпим потом взрываемся

Если кому то не нравится, то нас это не ебет

Ответить
0
Farid Agaev

А по делу есть что сказать? Все что вы можете - поставить мне минус?
Хоть один оппонент, способен объяснить свою точку зрения?😅 Какие же вы смешные в своей глупости 😂

Ответить
–1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Вы так говорите «шовинист» как будто это что-то плохое. Щас бы притягивать культурные нормы к финансовым отношениям. Это разные сферы, можете со мной не дружить из-за того что я расист (хотя вроде я даже не особо расист), но хату я вам сдавать не буду. Или кому-то ещё не буду, кому не хочу. Может я например рыжих не люблю - пусть живут на помойке, все-равно души у них нет (шутка если что лол). Или я фанат цска и спартаковцам хату не сдам. Да хоть чо

Ответить
1
Farid Agaev

Расист на пол шишечки?😅 Ваши примеры весьма показательны, тут даже комментировать нечего))

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Не сцы тебе б я сдал хату, у тебя культурная идентичность типичной российской недалекой школоты, а с такими я общаться умею, я с ними вырос ))

Ответить
0
Farid Agaev

Про школоту в голос🤣🤣🥲

Ответить
0
Марина Барышева

В идеальном мире - возможно. В реальном - даже в отношениях истинная личина партнера открывается через месяцы, через год-полтора после начала встречаний. О чем тут говорить, когда встреча для аренды происходит в течение 10-15 минут максимум, ну пусть даже час. Что ты там за час поймешь о человеке?
И самый отпетый маньяк сможет продержаться час, чтобы обаять человека, который успешно сдаст ему квартиру.

Ответить
1
Farid Agaev

За 20-30 минут можно понять насколько адекватен человек (хотя бы примерно) после чего, можно решить для себя, стоит ли иметь с ним дело.
Разумеется, речь не о том чтобы познать все его взгляды и убеждения))

Ответить
0
Борис Васильев

маньяк сможет продержаться час

Ф.И.О. этого маньяка= пруф есть?

Существуют устойчивые методики переговоров/фильтров по телефону и лично, которые минимизируют шансы заполучить проблемного жильца в ликвидный объект.
А если цена задрана и звонков 2-5 в месяц - то да, будешь рад всем.

Ответить
0
Rodeus

Спустись с небес на землю, Фарид. Дело совсем не в шовинизме и не в ксенофобии. И сделать верные выводы о человеке по одному эпизоду общения тоже крайне сложно.

Ответить
0
Farid Agaev

Так в чем же дело?
По этому я и написал «примерно», все таки у взрослых людей, со временем нарабатывается «чуйка», чем больше опыта - тем проще понять стоит ли иметь дело с тем или иным человеком или нет.

Ответить
0
Rodeus

В критической массе негативного опыта.
Чуйка чуйкой, но Марина Барышева уже все расписала. Не узнаешь ты человека за время общения перед сделкой.

Ответить
0
Farid Agaev

Возможно, вам стоит проанализировать свой опыт. Потому что мой опыт защищает мою точку зрения (хоть это и субъективно)

Ответить
0
Александр Полевой

А что не так с указанием гражданства? Вообще-то сдача квартиры гражданам и не-гражданам РФ могут достаточно сильно отличаться с юридической точки зрения

Ответить
5
Christofor

где можно получить гражданство "славян" ?

Ответить
2
MrMike3112 .

Вот-вот.
1) Возможно придётся переводить договор на другой язык.
2) В случае официальной оплаты риски попасть на валютный контроль за расчёты с нерезидентом. В случае неофициальной валютные риски ещё больше. Были случаи, когда налоговая очень знатно натягивала людей за валютные операции минуя уполноможенные банки.
3) Заморочки с временной регистрацией жильцов, в случае не-граждан вероятность того, что они о таком будут просить, гораздо выше.

Ответить
0
Ярослав

чуркам же хуже , будут ехать добираться , а их с порога нахер будут слать .

Ответить
4
Роман Тютюнов
Ответить
6
Дмитрий Милюков

Перед IPO нужно выступить. Еще надо меньшинства в совет директоров

Ответить
5
БАБКА В ЗАСАДЕ

Да там их походу и так большинство уже ))

Ответить
0
Иван Борода

Элементарно, вешаем либо на стене при фотографировании фото свиньи.
Либо вотермарк на фото свинтуса.
Сразу отсечет нецелевую аудиторию

Ответить
4
БАБКА В ЗАСАДЕ

На аватарку - сэлфи с поцелуем со свиньей ) И написать типа у нас так в этой квартире принято, уважайте наши культурные особенности )

Ответить
0
Sergey Vlasov

Циан срет себе в руки. Всегда так писали и все было нормально. Горцы и прочие китайцы находили своё жильё, остальные — своё. Зачем акцентировать на этом внимание. Думал, подобным только разные борцы интернетный занимают в группах Флэтс Форд френдс и подобных.

Ответить
2
Radna

Блин под статью бы тебя сейчас за такие слова, говорят за подобные посты сажают сейчас.

Ответить
0
Семен Переделкин

Говорят, кур доЯт.

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

дур коят )

Ответить
0
Arseniy Kirsanov

А Стасянам?)

Ответить
4
Олег Саенов

Только Васянам

Ответить
0
Знатный Тролль

Только веганам.

Ответить
1
Arthur Niazyan

и обрыганам

Ответить
1
Магеррам Зейналов

Ребят, без хейта. Я родился и вырос в Москве («потомственный» гражданин рф, имею прописку в мск и живу в квартире с родителями), заканчиваю 4 курс и работаю программистом.
Вот как мне снять квартиру, показать арендодателю, что я вполне адекватный человек? Я прекрасно понимаю, что часто стереотипы оправданы, но как порядочным людям пройти хотя бы телефонный звонок?

Ответить
2
Marat Nigametzianov

через друзей у тебя все получится.

Ответить
5
Маркетологов к стенке

никак. Таковы реалии и за это вы должны благодарить тех, кто приехал сюда и ведет себя как свинтус. Сейчас не то что квартиры, на работе резюме летит в помойку, если там что-то связанное с севкавом или тому подобное. По той простой причине, что при увольнение много угроз физической расправы. А иногда действительно это происходит. Так что, проще тупо не связываться. Уже в третей компании работаю, где такая внегласная политика "не брать, ни при каких обстоятельствах". И вы знаете, тишь да гладь. Коллектив нормально управляем. Никаких проблем нет.
Про квартиры и речи не идет. Нормальный хозяин в жизни не сдаст, одних только жалоб соседей будет ого-го сколько.

Ответить
2
Андрей Чуринов

Ну так акцента нет значит? Звони, разговаривай, будет понятно, что не приезжий. Дело же не во внешности, а в поведении и надежности.

Ответить
0
Лёха Макаров

BLM. Начало.

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1
Алексей Маслов

Бесполезно, писать не будут, но и сдавать продолжат только славянам.
Лучше бы оставили, для меня такие фразы в объявлении- маркер неадекватных собственников. Я хоть и славянин, но закрываю объявление при виде таких описаний.

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1
Ревизор

Закрывает он)) звонишь ты скорее по интересным предложениям, а не закрываешь))

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4
Nikita Zhukov

Это дискриминация всех Славиков.

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3
Олег Юшков

А что с пунктом "только девушкам" или "только семьям"?)

Здесь понятны движения циан, выход на публичный рынок требует определенных изменений в политике. Это вопрос культуры, который изменить достаточно сложно. Но движение в эту сторону от отдельных игроков уже радует.

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3
БАБКА В ЗАСАДЕ

у тебя пропущено "не" между "уже" и "радует"

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0
Михаил Макаров

Ну всё правильно. Славяне пережиток 90-х.

Теперь без детей, без живности. Разговор определять чтобы умели чисто по жестам и водить никого нельзя после дождика в четверг. А так можно конечно анклав строить - тут всё оки доки - главное не называть словом гадким таким - славяне! Вот и Паша Воля всё шутит, что за имена - БББоорись - как картошка упала в ведро. И все смеются - Славяне же!

Теперь как говорили строители (казахи или узбеки) строили они для себя - да и переехали туда же. Дома все разваливаются - хотя ещё и 1 года нет.

Зато целый анклав выгуливает лавочки в паранже, да машинами заставлено так что в 6 рядов стоят (без шуток) - спасибо компании ПИК! Это не так далеко от м Пражская.

А так в целом да - всё верно - ещё надо запрещать национальность и должность, а так же говорить не взрыв - а хлопок или ущерб, а лучше дуновение ветра.

Надо ещё молебни запилить которые без национальности на остановках которых нет и которые походу не были предусмотрены при проектировании проекта.

Противно аж! ред.

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–6
Farid Agaev

Какой-то понос а не комент🤯

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3
lakoros

"машинами заставлено так что в 6 рядов стоят" Это пик раздаёт всем жильцам машины?

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1
Михаил Макаров

Снимочек Вам вышлю как буду в выходные на месте новостроек. Там люди ещё месяца 2-3 ещё будут дозосиляться в новых домах.

Да и новостройки гавно если честно.

Человейники одним словом.

Был там недель 6-7 назад, говорил с местными, теми ребятами которым под 40 как и мне. Спрашивал их мнение - показывали фотки старого района - который был не так засран как сейчас. Много о чём говорили, считай с 23 вечера до 6 утра с ними простоял поговорил - показали район ДО и ПОСЛЕ.

Больше всего анклав конечно поразил - где просто нереально много шприцов - этих самых которых нельзя называть. С местными у них свои тёрки в плане войны.

В общем всё это поразительно и противно!

А фотографии я вышлю - даже пожалуй сделаю видео материал - не знаю на vc или нет. Но поверьте будет интересно всем!

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0
lakoros

Я понимаю что строят человейники. Они дешевле. Но никто не заставляет людей покупать машины и насильно ключи от них людям в руки не суёт.
Люди покупают там недвижимость потому что она дешевле! в её стоимость не включена большая обязательная парковка. Заставить полгорода пустыми полями под машины? за которые должны будут платить все жители? Я бы вообще запретил покупать машины, если владельцу её негде хранить. (вроде так сделали в Японии)

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1
kirill

Уже не дешевле, вы цены видели как выросли за последний год? Просто наши люди почемуто выбирают говно, видимо они приехали из маленьких городов где условия были еще хуже - иного объяснения не вижу.

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1
Михаил Макаров

To: Это пик раздаёт всем жильцам машины?

- Да нет, в ПИКе же всё хорошо. И участки осваивают - и на "зоне" не появляются. У них всё замечательно. Круговая порука!

Только вот не понятно - лично где я присутствовал что ж так люди то негативно относятся - да они взяли ипотеку, кто купил за свои кровные, кто продал и купил и тд - вплоть до местных общение.

Про цены так же много обсуждений было.

Эти халупы не стоят столько денег. Поверьте.

Рыба гниёт с головы - и видать скоро народ за вилы возьмется в этом именно определенном районе - в данной локации. Скорее всего совсем немного осталось.

И поверьте я никого ни к чему не призываю - просто реально всех заебало такое отношение.

А в целом да всё верно - машины же ПИК не раздает - он даже парковки не может нормально организовать, хотя берет за 150 квадратов с 1 будкой охраника который и так коньки походу скоро двинет по 8400 рублей в МЕСЯЦ! - за одно машиноместо - которых в сухом остатке не более 70 машиномест - это при тысячей жителей нового микрорайона. И то там очередь уже расписана на лет 5 вперед.

И да вот ещё - вот мне чисто интересно - буквально вчера знакомый звонил - говорит скоро Царицыно 3 будет сдаваться - в следующем 2022 году заезд уже намечается.

На секундочку - Царицыно 2 - его до сих пор толком не сдали - свой отдельный анклав.

Народу прибавилась так что говорят особо начали все просто охуевать от не только автомобилей - а от толп людей которые не могут тупо в автобус зайти и поехать на работу и приехать вовремя - найду видео с его камерой за прошлый год как он доехал утром в 8:20 утра до Царицыно в будни (понедельник / вторник / среда).

А когда достроят Царицыно 3 - я так понял друг сказал тут всё вообще встанет! Метро которое обещали построить - так и нет - да и будет оно вход и выход Бирюлево разделено на Восточной и Западное - будет входы и выходы только в Западном.

Я хоть и с другого района (Коломенское).

В общем куча проблем и куча вопросов не только к ПИК - а вообще ко всему руководству - которое рьяно по каналу Москва24 пропагандирует реальную заразу - как же всё у нас хорошо.

Да не хорошо у нас в Москве!

А всё сделано на отьебись и не продумано ни черта - для адекватной жизни в Москве.

Вот мои не только мысли - но и мой посыл! ред.

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0
Николай Ермаков

Здравствуйте. Скажите, какие символы вы видите на картинке?

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1
Абстрактный дебаркадер

Вот они скрытые возможности монетизации после ipo. Манагеры не просто так хлеб жуют. Проще заплатить 500 рублев (

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2
Иван Никитин

Ipo на nyse.
Как бы циан выглядел в сша?
«Сдам только белым православным натуралам без детей и женщин»

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2
Абстрактный дебаркадер

Кстати, мне вот интересно, а писать в объявлении "не сдам алкашам" - это тоже дискриминация?

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2
Genio Genio

И свиньям

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0
Станислав Зимний

Равви ЦИАН лучше знает как вам распоряжаться своей собственностью).
P. S. жду ответочки от тиндера: «ты свайпнул влево, гребаный наци? Быстро пригласил ее на свидание и оплатил кофе, иначе уже мы будем возбуждать тебя по 282»

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2
Ilya Klincovskiy

Ничего не изменится. Кому все равно - сдадут. Кто не хочет - по телефону откажет

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1
Павел

Зато циан белый и пушистый борец с дискриминацией. А как это работать будет - уже второе. И Марфа довольна. Знать бы еще кто это.

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