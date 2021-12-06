«Циан» запретил сдавать квартиры «только славянам»: теперь на сайте нельзя указывать расовые предпочтения Статьи редакции
Отредактировать объявления необходимо до 1 февраля 2022 года.
«Циан» запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Об этом сообщается на сайте и в Telegram сервиса недвижимости.
Правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после «Циан» самостоятельно исправит текст.
Авторы проекта выразили надежду, что такие правила станут «отраслевым стандартом в сфере недвижимости». «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей», — говорится на сайте сервиса.
В ноябре создательница сообщества Flats for Friends в Facebook Марфа Некрасова объявила об изменении правил. Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.
Согласно исследованию сервиса для поиска и аренды недвижимости The Meters, 17% владельцев недвижимости в Москве и Петербурге готовы сдавать её «только славянам». Также трудности при съёме жилья могут возникнуть, если человек курит, имеет кота или ребёнка.
По религиозному признаку напрямую нельзя (но так делаюь, я в курсе).
Можно сдавать людям из своей общины, любителям бутылки, и т.п., но большинству это будет влом и не интересно. Самое главное, что не будет общепринятой одной формулировки, которую многие добавляли бы только для подстраховки, хотя она и задевает очень широкую группу лиц.
Фрагментированные и более специфические требования менее вредны, т.к. не создают ощущения общего сговора и массовой нетерпимости.
Как и при приеме на работу в принципе. Если я даю бабки человеку за работу, почему я не могу иметь право выбирать с кем я хочу работать а с кем нет. Может меня в детстве покусал старый хромой дед и теперь я эйджист и сексист в одном флаконе, да ещё и инвалидов не люблю. И я просто не смогу с ним выстраивать нормальные рабочие отношения
Минимум половина европы с вами не согласится.
К примеру , стандартная арендная квартира в Германии - это стены которые потом красятся белой (обычно, максимум - немного серой) краской, такой же белый выкрашенный потолок, напольное покрытие (обычно твердое) и встроенная кухня (чаще всего). Дальше все ваше. Даже люстры.
А тайна простая - при выезде надо привести квартиру в изначальное состояние, а вкусы у всех разные.
То есть не важно что у вас там происходило и кто на чем рисовал - на выезде это просто закрашивается белой краской (а у современных красок укрывистость отличная) и все, квартира свежая и нейтральная.
Если стена один раз нормально подготовлена - за день квартира целиком перекрашивается. В крайнем случае - за 2 дня в 2 слоя (хотя современные краски сохнут часа за полтора).
"Хороший маляр" нафиг не нужен, чтобы нормальной краской и валиком откатать ровные стены. Я вот никак себя к молярам причислить не могу, при этом подобная покраска проблем у меня не вызывает совершенно.
Более того - многие и свои квартиры делают ровно так же. Потому что практично. И "редизайн" сделать можно в любой момент.
И главное совершенно недорого.
Самые дешевые обои стоят около 100 рублей за рулон 10 метров при ширине 0.53м, то есть 20 рублей квадрат в лучшем случае, при минимуме отходов. Они ужасные, но представим что нам все равно.
А вот 10 литров краски поскромнее обойдется уже в 18 рублей за квадрат рублей. И выглядеть это будет гораздо лучше, чем мерзкие дешевые бумажные обои. Не говоря уже о трудозаратах на поклейку обоев в сравнении с покраской. А ведь еще клей нужен для обоев. Они еще и отклеиться могут. И стыки. И остальное.
Короче, только жизнь себе усложнять.
P.S. Кстати, прям хорошая белая краска Dulux обойдется примерно в 32 рубля за квадрат. Совсем недорого, всего на 50% дороже, чем самые дешманские обои, зато выглядит она реально хорошо, чистенько, светло и перекрывает кажется вообще что угодно, хоть фломастерами под ней стену разрисовывай.
P.P.S. Если стоять у "профессионального маляра" за душой, он внезапно начинает очень быстро работать. У меня был прецедент, когда два разнорабочих и один чувак, который вообще красить не умел до этого, перекрасили и отмыли после этого (!!) квартиру в 140 квадратов (это без учета не покрашенных ванной и еще одной комнаты, а так - кварира 180 квадратов) с потолками 3.20 за два дня. В два слоя. Такие дела. ред.
Ну так сдавайте свою квартиру тогда людям с детьми, кто ж вам запрещает )) У других собственников видимо иное мнение, раз они пишут объявление «без детей».
А вообще по опыту - эти (и многие другие) вопросы можно решить бабками, просто звоните и говорите что дадите страховой депозит 2-3 месяца, и контракт хороший составляете да и все. Кучу раз в разных странах жилье арендовал, бабки почти всегда делают всех сговорчивее
Каждый пост должен содержать приписку: «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет её размещать, он может заплатить 499 рублей.
Вот, вот она грамотная монетизация.
На самом деле, дело хорошее.
Когда это уйдёт из публичного поля, количество ведомых и вообще думающих в этом направлении уменьшится. Я один раз сморел квартиру, в которой эта фраза (со слов хозяина) была в описании только потому что "так все пишут, а если не напишу, то придёт толпа гастарбайтеров". Хотя прошлый жилец был армянин, а текущий - казах. И так большинство, потому что реально убеждённых нацистов или ярых ксенофобов мало, большинство просто перестраховываются. И теперь просто придумают новый более приемлемый и менее оскорбительный "код".
В каком смысле?
Если вы про народность Ромов, то с ними проблем не было: отлично поют, вкусно готовят, весело танцуют т.д.
Если про людей, которые незаконно селятся компактно, грабят соседей, торгуют наркотиками т.п., то, как и любая другая криминальная организация, они должны быть наказаны в сответствии с законом. Если они прививают детям антисоциальные ценности, то с этим должны разбираться орагны опеки и воспитания. Если все эти органы не достаточно эффективны, то я могу быть крайне нетолерантен к ним, их начальству и системе в целом. То, что закон не исполняется, а органы обеспчения правопорядка и законности плохо функционируют - это нам к другой организованной группе лиц.
Вы ошибаетесь, дело не в том что мне, якобы кто-то отказывает, а в том что, на мой взгляд, глупо отказывать человеку который выглядит иначе или принадлежит к другой культуре. К тому же, всегда ли человек другой национальности отличается с точки зрения культуры? Почему вы называете обычную дискуссию «срачем»?
"Славяне" или "русские" - это классификатор никак не по культурному признаку. Он явно выделяет национальный признак.
Можно попробовать притянуть за уши, что есть какая-то культурная общность, характерная исключительно для определённой национальной группы, но тогда название этой культуры и указывайте ("реконструкторы", "анимешники", "любители АУЕ", "фанаты Сталина" и т.п.). Вы сможете назвать и дать определение культуры, идентичной группе "Русские" или "Славяне" (или "Грузины", "Арабы", "Европиоиды" и т.п.)? Кроме признаков, характерных именно для определения нации или национальной группы, разумеется.
Если же вы имеете в виду культуру русского народа (которая с точки зрения учёных перешла в категорию культуры Российской империи ещё в 17ом веке, когда оное образовалось и объединило многие народы), то современные русские по национальности не являются исключительными её носителями (многие другие национальности не просто представлены, но также являются большой и неотъемлемой частью русской культуры). ред.
Вы так говорите «шовинист» как будто это что-то плохое. Щас бы притягивать культурные нормы к финансовым отношениям. Это разные сферы, можете со мной не дружить из-за того что я расист (хотя вроде я даже не особо расист), но хату я вам сдавать не буду. Или кому-то ещё не буду, кому не хочу. Может я например рыжих не люблю - пусть живут на помойке, все-равно души у них нет (шутка если что лол). Или я фанат цска и спартаковцам хату не сдам. Да хоть чо
В идеальном мире - возможно. В реальном - даже в отношениях истинная личина партнера открывается через месяцы, через год-полтора после начала встречаний. О чем тут говорить, когда встреча для аренды происходит в течение 10-15 минут максимум, ну пусть даже час. Что ты там за час поймешь о человеке?
И самый отпетый маньяк сможет продержаться час, чтобы обаять человека, который успешно сдаст ему квартиру.
Вот-вот.
1) Возможно придётся переводить договор на другой язык.
2) В случае официальной оплаты риски попасть на валютный контроль за расчёты с нерезидентом. В случае неофициальной валютные риски ещё больше. Были случаи, когда налоговая очень знатно натягивала людей за валютные операции минуя уполноможенные банки.
3) Заморочки с временной регистрацией жильцов, в случае не-граждан вероятность того, что они о таком будут просить, гораздо выше.
Ребят, без хейта. Я родился и вырос в Москве («потомственный» гражданин рф, имею прописку в мск и живу в квартире с родителями), заканчиваю 4 курс и работаю программистом.
Вот как мне снять квартиру, показать арендодателю, что я вполне адекватный человек? Я прекрасно понимаю, что часто стереотипы оправданы, но как порядочным людям пройти хотя бы телефонный звонок?
никак. Таковы реалии и за это вы должны благодарить тех, кто приехал сюда и ведет себя как свинтус. Сейчас не то что квартиры, на работе резюме летит в помойку, если там что-то связанное с севкавом или тому подобное. По той простой причине, что при увольнение много угроз физической расправы. А иногда действительно это происходит. Так что, проще тупо не связываться. Уже в третей компании работаю, где такая внегласная политика "не брать, ни при каких обстоятельствах". И вы знаете, тишь да гладь. Коллектив нормально управляем. Никаких проблем нет.
Про квартиры и речи не идет. Нормальный хозяин в жизни не сдаст, одних только жалоб соседей будет ого-го сколько.
Ну всё правильно. Славяне пережиток 90-х.
Теперь без детей, без живности. Разговор определять чтобы умели чисто по жестам и водить никого нельзя после дождика в четверг. А так можно конечно анклав строить - тут всё оки доки - главное не называть словом гадким таким - славяне! Вот и Паша Воля всё шутит, что за имена - БББоорись - как картошка упала в ведро. И все смеются - Славяне же!
Теперь как говорили строители (казахи или узбеки) строили они для себя - да и переехали туда же. Дома все разваливаются - хотя ещё и 1 года нет.
Зато целый анклав выгуливает лавочки в паранже, да машинами заставлено так что в 6 рядов стоят (без шуток) - спасибо компании ПИК! Это не так далеко от м Пражская.
А так в целом да - всё верно - ещё надо запрещать национальность и должность, а так же говорить не взрыв - а хлопок или ущерб, а лучше дуновение ветра.
Надо ещё молебни запилить которые без национальности на остановках которых нет и которые походу не были предусмотрены при проектировании проекта.
Противно аж! ред.
Снимочек Вам вышлю как буду в выходные на месте новостроек. Там люди ещё месяца 2-3 ещё будут дозосиляться в новых домах.
Да и новостройки гавно если честно.
Человейники одним словом.
Был там недель 6-7 назад, говорил с местными, теми ребятами которым под 40 как и мне. Спрашивал их мнение - показывали фотки старого района - который был не так засран как сейчас. Много о чём говорили, считай с 23 вечера до 6 утра с ними простоял поговорил - показали район ДО и ПОСЛЕ.
Больше всего анклав конечно поразил - где просто нереально много шприцов - этих самых которых нельзя называть. С местными у них свои тёрки в плане войны.
В общем всё это поразительно и противно!
А фотографии я вышлю - даже пожалуй сделаю видео материал - не знаю на vc или нет. Но поверьте будет интересно всем!
Я понимаю что строят человейники. Они дешевле. Но никто не заставляет людей покупать машины и насильно ключи от них людям в руки не суёт.
Люди покупают там недвижимость потому что она дешевле! в её стоимость не включена большая обязательная парковка. Заставить полгорода пустыми полями под машины? за которые должны будут платить все жители? Я бы вообще запретил покупать машины, если владельцу её негде хранить. (вроде так сделали в Японии)
To: Это пик раздаёт всем жильцам машины?
- Да нет, в ПИКе же всё хорошо. И участки осваивают - и на "зоне" не появляются. У них всё замечательно. Круговая порука!
Только вот не понятно - лично где я присутствовал что ж так люди то негативно относятся - да они взяли ипотеку, кто купил за свои кровные, кто продал и купил и тд - вплоть до местных общение.
Про цены так же много обсуждений было.
Эти халупы не стоят столько денег. Поверьте.
Рыба гниёт с головы - и видать скоро народ за вилы возьмется в этом именно определенном районе - в данной локации. Скорее всего совсем немного осталось.
И поверьте я никого ни к чему не призываю - просто реально всех заебало такое отношение.
А в целом да всё верно - машины же ПИК не раздает - он даже парковки не может нормально организовать, хотя берет за 150 квадратов с 1 будкой охраника который и так коньки походу скоро двинет по 8400 рублей в МЕСЯЦ! - за одно машиноместо - которых в сухом остатке не более 70 машиномест - это при тысячей жителей нового микрорайона. И то там очередь уже расписана на лет 5 вперед.
И да вот ещё - вот мне чисто интересно - буквально вчера знакомый звонил - говорит скоро Царицыно 3 будет сдаваться - в следующем 2022 году заезд уже намечается.
На секундочку - Царицыно 2 - его до сих пор толком не сдали - свой отдельный анклав.
Народу прибавилась так что говорят особо начали все просто охуевать от не только автомобилей - а от толп людей которые не могут тупо в автобус зайти и поехать на работу и приехать вовремя - найду видео с его камерой за прошлый год как он доехал утром в 8:20 утра до Царицыно в будни (понедельник / вторник / среда).
А когда достроят Царицыно 3 - я так понял друг сказал тут всё вообще встанет! Метро которое обещали построить - так и нет - да и будет оно вход и выход Бирюлево разделено на Восточной и Западное - будет входы и выходы только в Западном.
Я хоть и с другого района (Коломенское).
В общем куча проблем и куча вопросов не только к ПИК - а вообще ко всему руководству - которое рьяно по каналу Москва24 пропагандирует реальную заразу - как же всё у нас хорошо.
Да не хорошо у нас в Москве!
А всё сделано на отьебись и не продумано ни черта - для адекватной жизни в Москве.
Вот мои не только мысли - но и мой посыл! ред.