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Nazigul Jusupova

Webmoney на полгода приостановила переводы по рублёвым кошелькам Статьи редакции

Владельцы кошельков смогут только оплачивать покупки и штрафы, а также выводить деньги на собственную карту.

  • АО Банк «ККБ», гарант и расчётный банк системы по рублёвым кошелькам (WMP, WMR) получили предписание Центробанка. Ограничения начнут действовать с 23:59 6 декабря.
  • Владельцы WMP, WMR-кошельков смогут только оплачивать покупки, штрафы и налоги, а также выводить деньги на собственные банковские счета через систему быстрых платежей.
  • Представитель Webmoney сообщил РБК, что предписание Цетробанка стало для них «неожиданностью», так как у компании нет «каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках». Причиной такого решения со стороны регулятора могли быть «формальные несущественные замечания», сообщили в компании.
  • По собственным данным, у Webmoney больше 70 тысяч пользователей. С начала декабря на платформе провели около 760 тысяч транзакций.
  • В декабре 2020 года Центробанк на полгода запретил Qiwi проводить платежи иностранным торговым компаниям и переводить на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также регулятор оштрафовал компанию на 11 млн рублей за «нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчётности и ведению документации».

#новости #webmoney

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19 комментариев
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Trubin 🐜

Ну надо же. Вебмани сами годами кидали и банили всех подряд без объяснений и бумеранг стал для них неожиданностью?

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14
Олег Дечев

Позвольте люто бешенно вас плюсануть....

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3
Митя Мурасов

у Webmoney больше 70 тысяч пользователей

это же сервис с 90-ых развивается. и всего 70 тыс пользователей?

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7
Jay Green

В каком месте он развивался? Как был архаичным куском дерьма, так и остался....
Раньше много получал переводов через WM, когда только начинал фрилансить лет 10 назад, почти 100%. Сейчас они свелись к 1-2 переводам в год...
На смену неплохо зашел ЯД, но как только его подмял сбер, стало понятно что сервис умрет, так и вышло.
На фоне удобных систем налогообложения и СБП, для обычных людей всякие ЭД стали совершенно ненужны. ред.

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6
Митя Мурасов

исправно функционировал же

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0
Arthur Niazyan

так же исправно, как Qiwi

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0
Митя Мурасов

лично я не могу поделиться каким то негативным экспириенсом. возможно я везунчик, а возможно пользовался только чтобы игры на стимбае покупать

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1
Jay Green

У них очень плохой саппорт, прям супер плохой.
Если ты вдруг потерял доступ к кошельку, нужно было пройти 7 кругов ада что бы его восстановить. Если ты из миллионника, то тебе еще ок.
А если из жопы мира, то не исключено что придется доезжать до миллионника и встречаться со специальным человеком, светить ему все свои данные и позволять снимать копии с документов..

Окей, создаем новый кошелек? Не вздумай указать те же данные что и в старом, оба кошелька будут заблокированы пока ты не восстановишь к ним доступ и не подтвердишь свою личность. При этом само приложение постоянно требует что бы ты ввел свои данные, не предупреждая ни о каких возможных проблемах.

При этом скрипты службы поддержки часто заводили в тупик.
Что бы доказать А, тебе нужно Б.
Но что бы добыть это Б, тебе нужно что бы было доказано А.

Кроме того комиссия 0.8% с перевода, это грабеж. Они её так и не снизили. Комиссии при обмене в приложении еще хуже чем в банках, при этом есть внутренний обменник о котором знают меньше 5% пользователей.
Про интерфейс и юзабилити я вообще молчу.

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1
Евгений Ларин

Деградировал после того все стали платежи в сбербанке гонять
Анонимность такая же то есть нулевая а иначе нафиг не нужен

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4
Хозяин

Мне всегда казалось что они обогнали своё время. Там 20 лет назад уже была целая экосистема со всякими автоматическими магазинами электронных товаров, сервисы взаимных займов со всякими гарантами-перегарантами и дохера всего такого. Не знаю пользовался ли этим кто-то, но это всё очень внушало. Уходит эпоха!

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2
Семен Переделкин

Не, это явно недостоверная информация. Ну или может на три порядка ошиблись. 70 млн скорее всего.

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2
Пономаренко Георг й

Думаю, тут записали только тех кто реально им пользуется, а на деле там клиентов на много больше

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1
Andre Macareno

Мне он запомнился тем, что мобильный кипер и десктопный как будто отдельно друг от друга жили и мобильный и с терминала пополнить было нельзя + авторизация кошелька была какая-то люто неудобная

Ну или неудобная для школьника, окей

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1
Andrey Valentsev

Webmoney на полгода приостановила переводы по рублёвым кошелькам
Центробанк на полгода приостановил переводы по рублёвым кошелькам Webmoney.
?

Ответить
1
Семен Переделкин

Не совсем понял, смогу ли я, как раньше, внутри кошелька обменивать wmr в wmz (с прокладкой в wmp)? Потому что если нет, то это пиздец - у меня один регистратор (реселлер) только wmz принимает.

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1
Борис Вишневский

Жаль, что начали душить ККБ. Банк довольно лояльный и дешевый для ИП. Надеюсь, до отзыва лицензии дело не дойдет

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0
Genio Genio

Как вспомню этот вебмани.... Спасибо всем кто стал конкурировать с вами

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0
Вадим Клюев

еще когда сатли что-то менять с рублевыми кошельками - перестал ими пользоваться, мне у них и валютных хватает

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0
Onetwo Threefour

Кто-то кще остался в жтой помоцке после перевода wmr в wmр?

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0
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