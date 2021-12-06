Webmoney на полгода приостановила переводы по рублёвым кошелькам Статьи редакции
Владельцы кошельков смогут только оплачивать покупки и штрафы, а также выводить деньги на собственную карту.
- АО Банк «ККБ», гарант и расчётный банк системы по рублёвым кошелькам (WMP, WMR) получили предписание Центробанка. Ограничения начнут действовать с 23:59 6 декабря.
- Владельцы WMP, WMR-кошельков смогут только оплачивать покупки, штрафы и налоги, а также выводить деньги на собственные банковские счета через систему быстрых платежей.
- Представитель Webmoney сообщил РБК, что предписание Цетробанка стало для них «неожиданностью», так как у компании нет «каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках». Причиной такого решения со стороны регулятора могли быть «формальные несущественные замечания», сообщили в компании.
- По собственным данным, у Webmoney больше 70 тысяч пользователей. С начала декабря на платформе провели около 760 тысяч транзакций.
- В декабре 2020 года Центробанк на полгода запретил Qiwi проводить платежи иностранным торговым компаниям и переводить на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Также регулятор оштрафовал компанию на 11 млн рублей за «нарушения и недостатки, связанные с требованиями к отчётности и ведению документации».
В каком месте он развивался? Как был архаичным куском дерьма, так и остался....
Раньше много получал переводов через WM, когда только начинал фрилансить лет 10 назад, почти 100%. Сейчас они свелись к 1-2 переводам в год...
На смену неплохо зашел ЯД, но как только его подмял сбер, стало понятно что сервис умрет, так и вышло.
На фоне удобных систем налогообложения и СБП, для обычных людей всякие ЭД стали совершенно ненужны. ред.
У них очень плохой саппорт, прям супер плохой.
Если ты вдруг потерял доступ к кошельку, нужно было пройти 7 кругов ада что бы его восстановить. Если ты из миллионника, то тебе еще ок.
А если из жопы мира, то не исключено что придется доезжать до миллионника и встречаться со специальным человеком, светить ему все свои данные и позволять снимать копии с документов..
Окей, создаем новый кошелек? Не вздумай указать те же данные что и в старом, оба кошелька будут заблокированы пока ты не восстановишь к ним доступ и не подтвердишь свою личность. При этом само приложение постоянно требует что бы ты ввел свои данные, не предупреждая ни о каких возможных проблемах.
При этом скрипты службы поддержки часто заводили в тупик.
Что бы доказать А, тебе нужно Б.
Но что бы добыть это Б, тебе нужно что бы было доказано А.
Кроме того комиссия 0.8% с перевода, это грабеж. Они её так и не снизили. Комиссии при обмене в приложении еще хуже чем в банках, при этом есть внутренний обменник о котором знают меньше 5% пользователей.
Про интерфейс и юзабилити я вообще молчу.
Мне всегда казалось что они обогнали своё время. Там 20 лет назад уже была целая экосистема со всякими автоматическими магазинами электронных товаров, сервисы взаимных займов со всякими гарантами-перегарантами и дохера всего такого. Не знаю пользовался ли этим кто-то, но это всё очень внушало. Уходит эпоха!
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