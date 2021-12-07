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Сервисы
Евгения Евсеева

Приложение для отслеживания геолокации Life360 обвинили в продаже данных о местоположении пользователей Статьи редакции

В компании заявили, что продажа данных — часть бизнес-модели, а всю информацию обезличивают.

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Бывшие сотрудники Life360 рассказали изданию The Markup, что сервис продаёт данные о местоположении пользователей «практически любому, кто захочет их купить».

Life360 разработал приложение для обмена геолокацией, которым пользуются около 33 млн человек в мире. Как отмечает The Markup, в первую очередь Life360 помогает родителям следить, где находятся их дети.

По словам сотрудников, Life360 — один из крупнейших источников данных для компаний-брокеров, которые потом перепродают информацию своим клиентам, например, компаниям по таргетированной рекламе. Среди клиентов — X-Mode, Cuebiq, Arity, Safegraph и другие.

Основатель и гендиректор Life360 Крис Халс заявил, что данные — «важная часть бизнес-модели», которая позволяет предлагать пользователям бесплатные услуги. В политике конфиденциальности сервиса также указано, что он может передавать информацию партнёрам. В 2020 году Life360 заработала на продаже данных $16 млн — примерно 20% своей выручки, указывает The Markup.

Life360 анонимизирует данные для продажи, но сотрудники указывают, что этого недостаточно, и информацию можно отследить. Также сервис запрещает продажу данных детей до 13 лет.

В ноябре 2021 года Life360 купила за $205 млн разработчика маячков Tile, чтобы создать кроссплатформенный сервис для поиска вещей, домашних животных и отслеживания геопозиции родных.

#новость #life360

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15 комментариев
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Dmitriy Islamov

Блин, истина стара, как мир — если вы пользуетесь бесплатным сервисом, то он сам решает, как получать плату за свою работу. Как правило, это торговля информацией о пользователях.

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11
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Илья Шишкунов

Истина ещё старее, не важно сколько вы платите сервису, он всё равно торгует вашими данными

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8
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Andrew Muralov

А если подписка стоила 30$ в год то бы сказал, что такое 30 баксов. Конечно с такой абонплатой приходится торговать данными.

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3
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Dima Kalinov

30$ - это не $3, вполне годная абонентка.
SensorTower делали уйму утилит - от vpn до подобных утилит и некоторые стоили не 20-30$, но их уличили в сборе данных пользователей.

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4
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Дмитрий Филиппов

Сервис бесплатный и в соглашение к приложению указано, что информацию передается третьим лицам, что не так?

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4
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Влад Борщ

Но никто не мог ведь и подумать, что это действительно так) маразм

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9
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Станислав Севостьянов

Ну старая школа стартапов им в помощь и лучшие юристы , которые только есть. Ребятам , здравомыслия!

«Счастливо, братва! Удачи! Больше не попадайте». Пётр Буслов.

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2
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Андрей Браиловский

Если вы не платите за товар, то товар - вы сами.
Как ещё им монетизировать свою деятельность?

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2
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Eugenia

Вот он - современный мир...

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–1
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Станислав Севостьянов

Причем тут мир? Это всего навсего ещё одни экспериментаторы , решили поднять в легкую денег.

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0
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Роман Дегтярев

так в этом и смысл

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0
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Роман Дегтярев

современный мир победил...

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feiry fairy

пластмассовый

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0
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Эразм Хемуль

Можно только купить? На торрентах не скачать? Вот ужос. Не то что у нас.

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Tim А.

Бесплатный сыр...

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