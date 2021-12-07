В компании заявили, что продажа данных — часть бизнес-модели, а всю информацию обезличивают.

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Бывшие сотрудники Life360 рассказали изданию The Markup, что сервис продаёт данные о местоположении пользователей «практически любому, кто захочет их купить».

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Life360 разработал приложение для обмена геолокацией, которым пользуются около 33 млн человек в мире. Как отмечает The Markup, в первую очередь Life360 помогает родителям следить, где находятся их дети.

По словам сотрудников, Life360 — один из крупнейших источников данных для компаний-брокеров, которые потом перепродают информацию своим клиентам, например, компаниям по таргетированной рекламе. Среди клиентов — X-Mode, Cuebiq, Arity, Safegraph и другие.

Основатель и гендиректор Life360 Крис Халс заявил, что данные — «важная часть бизнес-модели», которая позволяет предлагать пользователям бесплатные услуги. В политике конфиденциальности сервиса также указано, что он может передавать информацию партнёрам. В 2020 году Life360 заработала на продаже данных $16 млн — примерно 20% своей выручки, указывает The Markup.

Life360 анонимизирует данные для продажи, но сотрудники указывают, что этого недостаточно, и информацию можно отследить. Также сервис запрещает продажу данных детей до 13 лет.