Instagram запустит функцию удаления фото, лайков и комментариев, оставленных подростками Статьи редакции
Компания добавит её в январе 2022 года.
Соцсеть пообещала изменить внутреннюю политику, а также быть строже в отношении контента, который рекомендуют подросткам. Об этом заявил глава Instagram Адам Моссери в блоге компании.
Моссери объявил, что компания отключит пользователям возможность отмечать или упоминать подростков, которые на них не подписаны, а также о запуске нескольких экспериментальных нововведений. Одна из таких функций — удаление фотографий, лайков и комментариев, которые оставили пользователи в подростком возрасте. Это можно будет сделать без обращения к модераторам инстаграма или авторам публикаций.
В марте 2022 года Instagram также запустит приложение для родителей и опекунов, которые смогут видеть, сколько времени дети проводят в приложении. Оно позволит устанавливать временные ограничения, а также уведомлять родителей о жалобах на пользователей, которые рассылают спам или присылают «странные» для ребёнка сообщения.
Глава Instagram отметил, что размышляет над созданием функции, которая ограничит детей от потенциально вредного контента. По его словам, он попадается им через хэштеги, поиск, ролики во вкладке Reels и рекомендованные аккаунты.
- В начале ноября 2021 соцсеть объявила о тестировании функции «Сделай перерыв». Приложение напомнит об истечении времени на просмотр ленты, а также посоветует сделать пару глубоких вдохов или послушать любимую музыку.
- 8 декабря глава Instagram Адам Моссери даст показания на слушаниях в Конгрессе США, посвященных защите детей в интернете.
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