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Сервисы
TJ

Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию» — в случае отказа сеть заблокируют Статьи редакции

«Запрещённые» данные находятся на странице, где рассказывается о проекте.

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Письмо ведомства к Tor опубликовано на GitLab. Внимание на него обратил проект «Роскомсвобода». По словам пользователя, опубликовавшего письмо, уведомление Роскомнадзора ему переслала немецкая хостинговая компания Hetzner.

В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor. Какие именно данные посчитали запрещёнными, регулятор не уточнил. Если информацию не удалит владелец сайта или хостинг, доступ к сайту ограничат, говорится в письме.

В случае непринятия провайдером хостинга или владельцем сайта мер по удалению запрещённой информации в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, а доступ к нему будет ограничен.

из письма Роскомнадзора

Эта страница упоминается в реестре Роскомнадзора, заметила «Медиазона». Согласно информации на сайте ведомства, Саратовский районный суд посёлка Дубки принял решение о её блокировке в 2017 году. Местный прокурор попросил заблокировать информацию, с помощью которой пользователи «получают доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включённые в Федеральный список экстремистских материалов». Как следует из решения, с помощью Tor прокурор смог получить доступ к информации, запрещённой решением Ленинского районного суда Саратова.

3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

В России жалуются на блокировку Tor. Его можно…
Блокировки коснулись правительственного сайта, сайта Xbox и могут навредить работе колл-центров…
tjournal.ru

#новость #tor #блокировки

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5 комментариев
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Александр Привалов

Саратовский районный суд посёлка Дубки
 Сверхкомпетентный орган в цифровых вопросах, конечно. Это не от иск ЕpicGames к Apple рассматривал?

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Константин Полухтин

Окей. И как мне теперь… ну это… ну того…???

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4
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k4z4

Абсурднее вещи я ещё не читал

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1
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Sergey Karpenko

Лол, сначала бить, а потом предупреждать? 😂

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Алексей Швед

Телеграм тоже заблокировали в своё время, исход знаем. Есть кто компетентный сказать по существу — получится как с телегой или по-настоящему?

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