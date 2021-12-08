Сайт Tor заблокировали в России после публикации обращения с призывом к пользователям поднять у себя серверы Статьи редакции
Команда сообщила о начале блокировки всей сети с 1 декабря.
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в блоге, сайт внесён в реестр запрещённых.
Команда браузера обновила первоначальную запись в блоге: «Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, правительство России официально заблокировало наш основной сайт в России. Пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало нашего сайта».
Разработчики рассказали, что Tor ежедневно используют около 300 тысяч человек из России, это 15% от общей аудитории.
В обращении команда сервиса призвала пользователей поднимать серверы, «чтобы россияне оставались на связи», и назвали происходящее цензурой.
- Пользователи начали жаловаться на недоступность Tor в России с 1 декабря.
- 7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию» — в случае отказа сеть заблокируют. В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor.
Деревенский Саратовский районный суд показывает, как нужно жить мировому сообществу, что можно, что нельзя.
Строго говоря - не мировому сообществу, а России.
Для мирового сообщества у нас есть мировой суд.
В России любой суд - Страшный.
... в соседней деревне
Володинский
Как всегда, суд в каких-то ебенях принял решение, затрагивающее интересы всей страны
суд в каких-то ебенях принял решение
Ну да, ну да, сам решение принял. Да они там про тор не слышали до того как им команду из Кремля не прислали.
Для тех, кто пишет, что якобы в сети Тор (как и обычном интернете) много плохого не должны забывать, что веерных блокировок и попыток ограничить сеть нет нигде кроме Китая. Т.е. в нормальных странах пытаются вычислять именно владельцев контента и блокировать их физически.
Основная причина блокировок - попытка закрыть россиянам доступ к свободной информации в целом.
Так как у нас есть нелегетимный президент, который хочет пойти на третий срок (в чём его несправедливо поддержали коррумпированные судьи КС). Т.е. нашу Конституцию нарушают в открытую и закрывают площадки для противодействия этому.
@Инспектор УК РФ Статья 319 оскорбление власти, Статья 282 экстремизм, Статья 280.1 территориальная целостность по средству статьи 282
А что плохого если тор юзают для продажи наркоты и прочего нелегального? Мне кажется это нормально что государство блокирует такое
А что плохого если в открытом интернете есть порнография, пирамиды, мошенники и вирусы и куча прочего криминального. Мне кажется это нормально, если государство, не разобравшись с конкретными очагами криминала, без суда и следствия блокирует все сразу для всех. Такая логика будет, когда интернет отключат?
Кухонными ножами людей режут. И не только на кухнях.
Прикинь, еще ютюб юзают, чтобы о плоской земле рассказывать и прочем мракобесии. Тоже нахуй его блокировать теперь?
Не подсказывать!!!
Хорошая идея🤔
А ещё террористы и наркодилеры дышат воздухом, пьют воду, спят, едят и срут - давайте и это всё запретим и заблокируем?
ну ты загнул. проще дождаться введения цифрового рубля, запретить нал и террористам блокать средства для покупки воды, еды, отелей. Намного проще, чел
А ещё каждый второй забор/дом страны используется для рекламы магазинов наркотиков. Получается вместе с тором нужно запретить все дома и заборы и наркобизнес побежден?
Мне кажется, что на РКН стоит завести уголовные дела за осуществление террористической деятельности - иначе его деятельность не назовешь.
А что там такого?! Всякие торренты только. Разве это разрушает общество!??!
Когда ты сможешь заходить только на сайты Кремля, Патриархии и Госуслуг, тогда тоже не будешь задаваться вопросом, разрушает это общество или нет?
А то! Вдруг вы книжек с флибусты накачаете, а потом пойдете - шатать лодку!
В сети тор чего только нет. Я не оправдываю блокировки, но и продажу наркоты и слитых данных и кредиток и т.д. тоже не поддерживаю
Ну так давайте будем бороться не с торговцами, а со средством продажи, ведь логика
согласен, лайкну. нужно бороться со средством
А что там такого?!
Ой, ну вы правда не в курсе, что тор-сеть это не только пиратская музычка и заблокированные политические сайты? Там как бы внутри есть столько такого, чего лучше бы не существовало.
З.Ы. Этим комментом я ни в коем случае не оправдываю блокировку, лишь напоминаю что не всё так однозначно.
Ха-ха :)) А что только в "торе" - вот прям такое? :)) С помощью впн - "такого" уже не найти? :)
Да, я оттуда книжки качаю
Кроме классики ничего даже на ум не приходит: очко себе заблокируй, роскомн*х** :)
Поднимаешь у себя сервер, а через него кто-нибудь напишет что-то "экстремистское", ага.
Вот нахуй такое писать, если не шаришь? Вы еще про прививки мнением, наверное, везде делитесь: ставить или нет, так?
Аргументируй, если ты шаришь. Дело Богатова погугли. У него работала нода Tor.
Хорошо, что гуглить умеете, предлагаю продолжить. Тор ноды существуют трёх типов: входные, средние и выходные. Описанная вами проблема может возникнуть только у операторов нод последнего типа, борьба с государственной цензурой - задача нод первого типа.
В итоге его вину не смогли доказать. В этом вина не тор моста, а беспредела полиции, которая по одному лишь айпи адресу решила обвинить человека, хотя айпишники сейчас чаще всего динамические и провайдером привязываются к группе клиентов. То, что кто-то подавал экстремистскую повесточку через его сеть ничего не значит. И если даже боишься ложного обвинения, можно настроить мост на функционирование только внутри сети тор, тогда всё будет ок. у Богатова была выходная нода.
Дело Дмитрия Богатова - погуглите, ну что бы шарить
deleted
Да хуле уже, давай блакируй интернет полностью, уважаемый Саратовский суд :)
У потребителей с гидры попки жгёт.
негде будет меф покупать дружкам
Щас продажу упадут и уважаемые люди, что возят кокаин дипломатической почтой, надают по голове саратовскому суду и все откатят обратно.
В борьбе гидры и роскомнадзора - я бы поставил на животное.. А вот на какое именно - пусть останется интригой :)
Из того, что вы написали не вполне ясно, на какое)
На какое из?
в борьбе живого животного с мертвым победит однозначно живое, и вот тут уже нет интриги)))
Гидра подментованная, самое обдиное, что из-за наркоманов у Тора такая негативная репутация везде, я вот книги через него качал
Ну, бота флибусты в телеге, еще никто не отменял :) Пока работает, хоть и с перебоями
Паша отменил
Паша тоже мусорнулся, а говорил, что либертарианец
все работает.айфон. надо делать по инструкции потому что
Да через Тор как-то привычнее уже было, впрочем, вне СНГ Флибусту так не блокируют сильно, разве что в Германии
"Международные организации в области цифровых прав и прав человека должны оказать давление на правительство России, чтобы оно немедленно отменило цензуру"
Это прям вызов трищам маёрам.
Явная «тренировка»😶
Чтобы весь чебурнет положить? :)
)
Ждём традиционных падений всяких гуглов и прочих одноклассников.
Короче свобода останется только в офлайне. Встреча с друзьями по старинке. Общение на любые темы. Обмен музыкой на флешках. Бек то зе примитив
В Белоруссии сейчас посмеялись над этим комментарием
Там запрещено встречаться?
Ага, можно по жопе дубинкой получить при некоторых обстоятельствах
Да какая ж это свобода. Ты только из дома вышел - тебя уже палят тысячи камер. И при необходимости товарищ маёр за пять секунд найдёт тебя и будет знать обо всех твоих перемещениях. И всех твоих друзяшек заодно упакуют, ибо нечего было запрещёнными флешками с вражескими песнями обмениваться.
Заметил, что часто сайты или группы ВКонтакте блокируют всякие районные суды . Совпадение? 😂
Ну чисто поржать - а кем, какими судами должны блокироваться по вашему?
Районными судами должно блокироваться то, что в их компетенции, а не по всей стране решать
Вы на вопрос то не ответили...
Не думаю)
Почему опять какой-то Саратовский районный суд закрывает сервисы, которыми пользуются миллионы жителей? Это сейчас все поселковые суды будут воздействовать на страну?
миллионы наркош с гидры
Уже блокировали один белый самолётик, после этого новости про блокировки от РКН кажутся смешными и несерьёзными
Сегодня вышел свежий обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за III квартал от Центрального банка России.
О трендах бизнеса и экономики можно прочесть коротко и ясно в удобных форматах
Сервис рассрочек рассказывает о новом финтех-тренде.
Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.
Оператор доставки для маркетплейсов объяснил задержки загруженностью дорог в Сибири и на Дальнем Востоке и высоким спросом накануне праздников.
В последние три года мы видим рост спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Они проникли практически во все сферы нашей жизни, начиная от различных колл-центров и городских систем видеонаблюдения, заканчивая системами медицинского скрининга и диагностики заболеваний. Даже для оплаты проезда в столичной подземке…
Меня зовут Алексей Жилин, я основатель агентства мобильной разработки SMD Agency, а также сооснователь стартапа Wiby, размышления о котором и натолкнули меня на написание этой статьи. Wiby - это сервис, в котором рестораны и доставки еды могут получить нативное мобильное приложение с бэк-офисом и интеграциями с основными CRM этой отрасли для…
Сёстры из Астрахани запустили на Boomstarter.ru продажи нового продукта — зеленой соли. После этого их продукцию начали продавать в сетевых магазинах, а само бизнес-начинение журнал Forbes включил в список лучших стартапов.