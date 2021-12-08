Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
TJ

Сайт Tor заблокировали в России после публикации обращения с призывом к пользователям поднять у себя серверы Статьи редакции

Команда сообщила о начале блокировки всей сети с 1 декабря.

Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда. Об этом сообщается в блоге, сайт внесён в реестр запрещённых.

Команда браузера обновила первоначальную запись в блоге: «Сразу после того, как мы опубликовали эту статью, правительство России официально заблокировало наш основной сайт в России. Пользователи могут обойти эту блокировку, посетив зеркало нашего сайта».

Разработчики рассказали, что Tor ежедневно используют около 300 тысяч человек из России, это 15% от общей аудитории.

В обращении команда сервиса призвала пользователей поднимать серверы, «чтобы россияне оставались на связи», и назвали происходящее цензурой.

  • Пользователи начали жаловаться на недоступность Tor в России с 1 декабря.
  • 7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию» — в случае отказа сеть заблокируют. В письме регулятора сказано, что «запрещённая информация» размещена на странице с рассказом о проекте Tor.

#новость #tor

3230 просмотров
70
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
70 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Евгений Лысенков

Деревенский Саратовский районный суд показывает, как нужно жить мировому сообществу, что можно, что нельзя.

Ответить
43
Развернуть ветку
Ivan Off

Строго говоря - не мировому сообществу, а России.

Ответить
4
Развернуть ветку
Blackrock

Для мирового сообщества у нас есть мировой суд.

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий Степанофф

В России любой суд - Страшный.

Ответить
0
Развернуть ветку
ИгорьOK

... в соседней деревне

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Борродач

Володинский

Ответить
2
Развернуть ветку
Антон

Как всегда, суд в каких-то ебенях принял решение, затрагивающее интересы всей страны

Ответить
15
Развернуть ветку
Gedevan

суд в каких-то ебенях принял решение
 Ну да, ну да, сам решение принял. Да они там про тор не слышали до того как им команду из Кремля не прислали.

Ответить
3
Развернуть ветку
Стартапер-пессимист

Для тех, кто пишет, что якобы в сети Тор (как и обычном интернете) много плохого не должны забывать, что веерных блокировок и попыток ограничить сеть нет нигде кроме Китая. Т.е. в нормальных странах пытаются вычислять именно владельцев контента и блокировать их физически.

Основная причина блокировок - попытка закрыть россиянам доступ к свободной информации в целом.

Так как у нас есть нелегетимный президент, который хочет пойти на третий срок (в чём его несправедливо поддержали коррумпированные судьи КС). Т.е. нашу Конституцию нарушают в открытую и закрывают площадки для противодействия этому.

Ответить
6
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

@Инспектор УК РФ Статья 319 оскорбление власти, Статья 282 экстремизм, Статья 280.1 территориальная целостность по средству статьи 282

Ответить
0
Развернуть ветку
Art

А что плохого если тор юзают для продажи наркоты и прочего нелегального? Мне кажется это нормально что государство блокирует такое

Ответить
–6
Развернуть ветку
Abo Truk

А что плохого если в открытом интернете есть порнография, пирамиды, мошенники и вирусы и куча прочего криминального. Мне кажется это нормально, если государство, не разобравшись с конкретными очагами криминала, без суда и следствия блокирует все сразу для всех. Такая логика будет, когда интернет отключат?

Ответить
13
Развернуть ветку
Владимир Чижевский

Кухонными ножами людей режут. И не только на кухнях.

Ответить
7
Развернуть ветку
Антон

Прикинь, еще ютюб юзают, чтобы о плоской земле рассказывать и прочем мракобесии. Тоже нахуй его блокировать теперь?

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Спицын

Не подсказывать!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Саша Лопата

Хорошая идея🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Абдрахманов

А ещё террористы и наркодилеры дышат воздухом, пьют воду, спят, едят и срут - давайте и это всё запретим и заблокируем?

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

ну ты загнул. проще дождаться введения цифрового рубля, запретить нал и террористам блокать средства для покупки воды, еды, отелей. Намного проще, чел

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард Гладышев

А ещё каждый второй забор/дом страны используется для рекламы магазинов наркотиков. Получается вместе с тором нужно запретить все дома и заборы и наркобизнес побежден?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Off

Мне кажется, что на РКН стоит завести уголовные дела за осуществление террористической деятельности - иначе его деятельность не назовешь.

Ответить
5
Развернуть ветку
Генри Блейк

А что там такого?! Всякие торренты только. Разве это разрушает общество!??!

Ответить
–2
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Когда ты сможешь заходить только на сайты Кремля, Патриархии и Госуслуг, тогда тоже не будешь задаваться вопросом, разрушает это общество или нет?

Ответить
13
Развернуть ветку
Антон

А то! Вдруг вы книжек с флибусты накачаете, а потом пойдете - шатать лодку!

Ответить
5
Развернуть ветку
Georgy Uvarov

В сети тор чего только нет. Я не оправдываю блокировки, но и продажу наркоты и слитых данных и кредиток и т.д. тоже не поддерживаю

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Ну так давайте будем бороться не с торговцами, а со средством продажи, ведь логика

Ответить
3
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

согласен, лайкну. нужно бороться со средством

Ответить
0
Развернуть ветку
Мутный корабль

А что там такого?!
Ой, ну вы правда не в курсе, что тор-сеть это не только пиратская музычка и заблокированные политические сайты? Там как бы внутри есть столько такого, чего лучше бы не существовало.

З.Ы. Этим комментом я ни в коем случае не оправдываю блокировку, лишь напоминаю что не всё так однозначно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Ха-ха :)) А что только в "торе" - вот прям такое? :)) С помощью впн - "такого" уже не найти? :)

Ответить
0
Развернуть ветку
ilya

Не найти https://ru.m.wikipedia.org/wiki/.onion

Ответить
3
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Да, я оттуда книжки качаю

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Кроме классики ничего даже на ум не приходит: очко себе заблокируй, роскомн*х** :)

Ответить
4
Развернуть ветку
Stanislav

Поднимаешь у себя сервер, а через него кто-нибудь напишет что-то "экстремистское", ага.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Вот нахуй такое писать, если не шаришь? Вы еще про прививки мнением, наверное, везде делитесь: ставить или нет, так?

Ответить
2
Развернуть ветку
Stanislav

Аргументируй, если ты шаришь. Дело Богатова погугли. У него работала нода Tor.

Ответить
1
Развернуть ветку
Masha Kovalyova

Хорошо, что гуглить умеете, предлагаю продолжить. Тор ноды существуют трёх типов: входные, средние и выходные. Описанная вами проблема может возникнуть только у операторов нод последнего типа, борьба с государственной цензурой - задача нод первого типа.

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Хомутов

В итоге его вину не смогли доказать. В этом вина не тор моста, а беспредела полиции, которая по одному лишь айпи адресу решила обвинить человека, хотя айпишники сейчас чаще всего динамические и провайдером привязываются к группе клиентов. То, что кто-то подавал экстремистскую повесточку через его сеть ничего не значит. И если даже боишься ложного обвинения, можно настроить мост на функционирование только внутри сети тор, тогда всё будет ок. у Богатова была выходная нода.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Спицын

Дело Дмитрия Богатова - погуглите, ну что бы шарить

Ответить
0
Развернуть ветку
Степан Позняк

deleted

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Да хуле уже, давай блакируй интернет полностью, уважаемый Саратовский суд :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Сережа Орехов

У потребителей с гидры попки жгёт.

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

негде будет меф покупать дружкам

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард Гладышев

Щас продажу упадут и уважаемые люди, что возят кокаин дипломатической почтой, надают по голове саратовскому суду и все откатят обратно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

В борьбе гидры и роскомнадзора - я бы поставил на животное.. А вот на какое именно - пусть останется интригой :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladislav K.

Из того, что вы написали не вполне ясно, на какое)

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

На какое из?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Владимирович

в борьбе живого животного с мертвым победит однозначно живое, и вот тут уже нет интриги)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Гидра подментованная, самое обдиное, что из-за наркоманов у Тора такая негативная репутация везде, я вот книги через него качал

Ответить
–1
Развернуть ветку
Антон

Ну, бота флибусты в телеге, еще никто не отменял :) Пока работает, хоть и с перебоями

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Политовский

Паша отменил

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Паша тоже мусорнулся, а говорил, что либертарианец

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

все работает.айфон. надо делать по инструкции потому что

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Да через Тор как-то привычнее уже было, впрочем, вне СНГ Флибусту так не блокируют сильно, разве что в Германии

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Переделкин

"Международные организации в области цифровых прав и прав человека должны оказать давление на правительство России, чтобы оно немедленно отменило цензуру"

Это прям вызов трищам маёрам.

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Татаринов

Явная «тренировка»😶

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Чтобы весь чебурнет положить? :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Gen Tech

)

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Джомолунгма

Ждём традиционных падений всяких гуглов и прочих одноклассников.

Ответить
0
Развернуть ветку
Georgy Uvarov

Короче свобода останется только в офлайне. Встреча с друзьями по старинке. Общение на любые темы. Обмен музыкой на флешках. Бек то зе примитив

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

В Белоруссии сейчас посмеялись над этим комментарием

Ответить
0
Развернуть ветку
Georgy Uvarov

Там запрещено встречаться?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон

Ага, можно по жопе дубинкой получить при некоторых обстоятельствах

Ответить
0
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Да какая ж это свобода. Ты только из дома вышел - тебя уже палят тысячи камер. И при необходимости товарищ маёр за пять секунд найдёт тебя и будет знать обо всех твоих перемещениях. И всех твоих друзяшек заодно упакуют, ибо нечего было запрещёнными флешками с вражескими песнями обмениваться.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей

Заметил, что часто сайты или группы ВКонтакте блокируют всякие районные суды . Совпадение? 😂

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Спицын

Ну чисто поржать - а кем, какими судами должны блокироваться по вашему?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей

Районными судами должно блокироваться то, что в их компетенции, а не по всей стране решать

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Спицын

Вы на вопрос то не ответили...

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgeniy Kazannikov

Не думаю)

Ответить
0
Развернуть ветку
Артем Болтанов

Почему опять какой-то Саратовский районный суд закрывает сервисы, которыми пользуются миллионы жителей? Это сейчас все поселковые суды будут воздействовать на страну?

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

миллионы наркош с гидры

Ответить
0
Развернуть ветку
Карим Джунусов

Уже блокировали один белый самолётик, после этого новости про блокировки от РКН кажутся смешными и несерьёзными

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 70 комментариев
Финансы
Сергей Ларионов
ЦБ снова пересчитал всех физиков на рынке. Свежий обзор аналитики за III квартал 2021

Сегодня вышел свежий обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за III квартал от Центрального банка России.

1
2
Rambler&Co
Новый дизайн «Секрета фирмы» учтёт пользовательские сценарии потребления и поиска контента

О трендах бизнеса и экономики можно прочесть коротко и ясно в удобных форматах

1
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Всегда.Да
«Купи сейчас, плати потом»: новая классика или мимолетная мода

Сервис рассрочек рассказывает о новом финтех-тренде.

3
8
Офтоп
Проект Ошибатор
Схемы обмана при продаже готового бизнеса: как уберечь свои инвестиции от мошенников

Такие бизнесы обычно разлетаются как пирожки. На это и рассчитывают недобросовестные продавцы готового бизнеса. Но за красивыми цифрами обычно скрывается убыточная реальность, а доказать сам факт обмана будет практически невозможно.

2
4
Рокет Хьюманс
Как сделать работу компаний и фрилансеров удобной

С помощью сервиса «Рокет Ворк».

16
6
Право
Маша Цепелева
Google подала в суд на двух россиян за создание ботнета, заразившего более 1 млн компьютеров с Windows Статьи редакции

Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.

54
34
Торговля
Seller Den
Wildberries лично ответил на обвинения покупателей о вранье с платным возвратом. Мы провели блиц-опрос с площадкой
71
30
Торговля
Маша Цепелева
Ozon и AliExpress начали задерживать доставку товаров на несколько дней Статьи редакции

Оператор доставки для маркетплейсов объяснил задержки загруженностью дорог в Сибири и на Дальнем Востоке и высоким спросом накануне праздников.

21
10
CloudMTS
Мощные сервисы для быстрого машинного обучения: от GPU SuperCloud до суперкомпьютера

В последние три года мы видим рост спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Они проникли практически во все сферы нашей жизни, начиная от различных колл-центров и городских систем видеонаблюдения, заканчивая системами медицинского скрининга и диагностики заболеваний. Даже для оплаты проезда в столичной подземке…

0
0
Трибуна
Алексей Жилин
No-code подход в мобильной разработке: будущее или мелкая ниша?

Меня зовут Алексей Жилин, я основатель агентства мобильной разработки SMD Agency, а также сооснователь стартапа Wiby, размышления о котором и натолкнули меня на написание этой статьи. Wiby - это сервис, в котором рестораны и доставки еды могут получить нативное мобильное приложение с бэк-офисом и интеграциями с основными CRM этой отрасли для…

15
12
Boomstarter
Как выпустить заменитель соли на Boomstarter.ru и попасть в список Forbes

Сёстры из Астрахани запустили на Boomstarter.ru продажи нового продукта — зеленой соли. После этого их продукцию начали продавать в сетевых магазинах, а само бизнес-начинение журнал Forbes включил в список лучших стартапов.

2
0
Больше статей
null