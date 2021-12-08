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Евгения Евсеева

«Яндекс» научил «Алису» генерировать сказки при помощи нейросети Статьи редакции

И научил разговаривать шёпотом.

  • Голосовой помощник придумывает истории при помощи языковой модели из семейства YaLM, сообщила компания на презентации YaC 2021. Модель обучена на суперкомпьютерах «Яндекса», содержит 3 млрд параметров и может учиться на больших датасетах.
  • На основе нейросети YaLM, например, создан генератор фраз «Балабоба».
  • «Алиса» сочиняет сказку вместе с человеком. Чтобы запустить функцию, нужно сказать «Алиса, сочини сказку». По ходу голосовой помощник будет задавать вопросы, чтобы создать сюжет.
  • Генерация сказок появится в «умных» устройствах и приложении «Яндекса» после 24 декабря.
  • «Яндекс» также научил «Алису» разговаривать шёпотом. Для этого в компании записали несколько часов шёпота вместе с Татьяной Шитовой, озвучивающей голосового помощника. После «Алису» при помощи нейросетей обучили отличать шёпот от глухого голоса или обычной речи.

#новость #яндекс #алиса #нейросети

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8 комментариев
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Sergey Ontime

Ну на фиг детям такие сказки в подсознание вгонять)

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4
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Роман Александров

АСМР вышел на новый уровень

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3
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ivan krapivin

А зачем в этом языковые модели и ИИ? Алиса может просто новости из федеральных СМИ шепотом зачитывать

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2
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Алексей Винокуров

Писатели Литнета напряглись. Скоро любой среднестатистический читатель сможет на свой вкус генерировать примитивные сюжеты несколькими бегунками и учитываться ими бесконечно.

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2
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Vlad Rybin

Представляю сказки нагенеренные из датасета Братьев Гримм.

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1
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Вася Пражкин

И так хороших сказок в мире немного, так тут яндекс говнеца своего нагенерил. Бесмысленно и беспощадно.

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0
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Василий Буров

Ахах, в сказке смысл глубокий заложен из опыта предыдущих поколений, а машина что сгенерирует?

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0
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Люц Шнайдер

Шёпот — полезная функция, особенно если ребёнок спит. Но я испугался, когда Алиса неожиданно мне ответила шёпотом.

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