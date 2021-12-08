«Яндекс» научил «Алису» генерировать сказки при помощи нейросети Статьи редакции
И научил разговаривать шёпотом.
- Голосовой помощник придумывает истории при помощи языковой модели из семейства YaLM, сообщила компания на презентации YaC 2021. Модель обучена на суперкомпьютерах «Яндекса», содержит 3 млрд параметров и может учиться на больших датасетах.
- На основе нейросети YaLM, например, создан генератор фраз «Балабоба».
- «Алиса» сочиняет сказку вместе с человеком. Чтобы запустить функцию, нужно сказать «Алиса, сочини сказку». По ходу голосовой помощник будет задавать вопросы, чтобы создать сюжет.
- Генерация сказок появится в «умных» устройствах и приложении «Яндекса» после 24 декабря.
- «Яндекс» также научил «Алису» разговаривать шёпотом. Для этого в компании записали несколько часов шёпота вместе с Татьяной Шитовой, озвучивающей голосового помощника. После «Алису» при помощи нейросетей обучили отличать шёпот от глухого голоса или обычной речи.
Ну на фиг детям такие сказки в подсознание вгонять)
АСМР вышел на новый уровень
А зачем в этом языковые модели и ИИ? Алиса может просто новости из федеральных СМИ шепотом зачитывать
Писатели Литнета напряглись. Скоро любой среднестатистический читатель сможет на свой вкус генерировать примитивные сюжеты несколькими бегунками и учитываться ими бесконечно.
Представляю сказки нагенеренные из датасета Братьев Гримм.
И так хороших сказок в мире немного, так тут яндекс говнеца своего нагенерил. Бесмысленно и беспощадно.
Ахах, в сказке смысл глубокий заложен из опыта предыдущих поколений, а машина что сгенерирует?
Шёпот — полезная функция, особенно если ребёнок спит. Но я испугался, когда Алиса неожиданно мне ответила шёпотом.
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И научил разговаривать шёпотом.
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