Среди самых скачиваемых приложений в России — AliExpress, Zenly и CapCut.

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В 2021 году пользователи потратили в приложениях на 25% больше, чем в 2020 году — $135 млрд, исследование мобильного рынка опубликовала App Annie.

65% всех покупок совершают пользователи на iOS. Больше всего тратят геймеры — на покупки в играх приходится 60% доходов разработчиков App Store и почти 80% из Google Play.

По загрузкам лидирует Google Play — из магазина скачивали приложения более 100 млрд раз за год, из App Store — 30 млрд.

Расходы пользователей за год по магазинам приложений App Annie

Больше всего пользователи потратили в приложениях для прямых трансляций и онлайн-стриминга — YouTube, Disney+, TikTok и Twitch.

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20% всех загрузок совершили пользователи из Индии. На втором месте — США (9%), на третьем — Бразилия (8%).

TikTok занял первое место в мире по увеличению трат пользователей среди социальных приложений. На втором и третьем месте — платформа для прямых эфиров Bigo Live и Discord.

Среди приложений для знакомств пользователи больше всего потратили в Tinder, на втором месте — Bumble, в котором за всё время существования приложения пользователи потратили более $1 млрд. На третьем месте находится Hinge - здесь расходы пользователей недавно превысили £250 млн.

По количеству скачиваний в России за 2021 год лидирует AliExpress, на втором месте — сервис для обмена геолокацией Zenly, на третьем — редактор видео CapCut. В десятку также вошли Shein, Maps for Minecraft, Didi, «Дикси» и «Самокат».

Топ приложений по росту загрузок в России App Annie