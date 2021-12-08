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Маша Цепелева

Пользователи в мире потратили на мобильные приложения $135 млрд в 2021 году — App Annie Статьи редакции

Среди самых скачиваемых приложений в России — AliExpress, Zenly и CapCut.

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828 просмотров

В 2021 году пользователи потратили в приложениях на 25% больше, чем в 2020 году — $135 млрд, исследование мобильного рынка опубликовала App Annie.

65% всех покупок совершают пользователи на iOS. Больше всего тратят геймеры — на покупки в играх приходится 60% доходов разработчиков App Store и почти 80% из Google Play.

По загрузкам лидирует Google Play — из магазина скачивали приложения более 100 млрд раз за год, из App Store — 30 млрд.

Расходы пользователей за год по магазинам приложений App Annie

Больше всего пользователи потратили в приложениях для прямых трансляций и онлайн-стриминга — YouTube, Disney+, TikTok и Twitch.

20% всех загрузок совершили пользователи из Индии. На втором месте — США (9%), на третьем — Бразилия (8%).

TikTok занял первое место в мире по увеличению трат пользователей среди социальных приложений. На втором и третьем месте — платформа для прямых эфиров Bigo Live и Discord.

Среди приложений для знакомств пользователи больше всего потратили в Tinder, на втором месте — Bumble, в котором за всё время существования приложения пользователи потратили более $1 млрд. На третьем месте находится Hinge - здесь расходы пользователей недавно превысили £250 млн.

По количеству скачиваний в России за 2021 год лидирует AliExpress, на втором месте — сервис для обмена геолокацией Zenly, на третьем — редактор видео CapCut. В десятку также вошли Shein, Maps for Minecraft, Didi, «Дикси» и «Самокат».

Топ приложений по росту загрузок в России App Annie
Топ приложений по росту загрузок в мире App Annie

#новость #приложения

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Sasha Step

AliExpress понятно страна закупается в китае, с уровнем дохода большей части населения это нормально.
CapCut тоже понятно на волне тиктока и инсты
А вот Zenly для меня прям откровение. Если даже убрать этические вещи типа слежки за собственными детьми, или за друзьями. То блин кто все эти люди, кто рассказывает всем где он шляеться? Или я что то не знаю?

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Илья Попов

Я заметил, что на моем телефоне кто-то установил это приложение - Zenly. Разумеется догадался кто " виновник" и ей не сказал ничего. Купил второй мобильник и если нужно поехать по "очень" важным делам, то первую оставляю в машине, а сам автомобиль оставляю возле офиса. Ищи ветер в поле. 🤣

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Виктор Якунин

Так от мамки после уроков ещё никто не сбегал.

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Илья Попов

Видно, что у вас нет жены. Потом будете вспоминать меня и пожалеете, что не поставили тысяча лайков вместо дизлайка.😂

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Denis Bystruev

Просто Zenly сделан лучше, чем миллион других GPS-приложений до этого.

Их COO лично обзвонил 5000 своих пользователей, поговорил с ними и выявил 4 проблемы, почему люди не любят использовать другие location-sharing apps:

— они криповые
— убивают батарею
— там нет моих друзей
— их неинтересно использовать

Zenly начали итерировать и доитерировались до того, что стали расти экспоненциально.

Вот здесь хорошая презентация на 78 слайдов, как Zenly пришли к успеху:

https://www.slideshare.net/MaximeBraud/how-zenly-nailed-it-product-analysis

Единственная проблема — их купил Snapchat и, теперь, скорее всего, это чудо затухнет.

How Zenly Nailed It - Product Methods!
We deliver UX design for the best startups: ⭐mozza.io ⭐ Zenly is the only location sharing app…
www.slideshare.net
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Airat Kafman

Судя по топу приложений в России и мире, все окончательно стали контентмейкерами для ТикТока.

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Andry Gribkov

И все мимо моего кармана!

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Илья Попов

Это же просто, надо указать адрес вашего кармана, но есть одно но - надо знать когда и как.😊👍

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Администратор Аккаунта

А что не в июле написали об этом, загодя? Год-то вроде еще не кончился.

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Sergey Ontime

А на что в тиктоке тратят?

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