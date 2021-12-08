Из компании, где уволили 900 человек одним видеозвонком, ушли три руководителя, а основатель извинился Статьи редакции
Вишал Гарг сказал, что поступил слишком резко, но сокращать людей надо было раньше.
1 декабря основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг уволил 900 сотрудников, 9% штата, одним видеозвонком. «Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — сказал он, в конце речи поблагодарил работников и отключил трансляцию.
Его поступок раскритиковали пользователи Twitter, а в TikTok стали публиковать пародии на выступление Гарга. Видео, которое попало на YouTube, набрало свыше 1 млн просмотров.
Компания отложила выход на биржу, три топ-менеджера ушли, основатель извинился
После массовых сокращений Вишал Гарг провёл для оставшихся сотрудников другую трансляцию, с записью которой ознакомился Insider. Он заявил, что в прошлом квартале компания потеряла $100 млн.
«Это была моя ошибка. Мы должны были сделать то, что сделали сегодня, три месяца назад. Это то, что я сказал Масе (глава японской SoftBank Масаёси Сон, инвестор Better.com — vc.ru). Это то, что я говорю прямо сейчас», — заявил Гарг. Он признал, что компания «наняла не тех людей» и потерпела неудачу.
Гарг также представил свою стратегию «Better 2.0» по развитию компании и заявил, что стартап будет меньше прощать ошибки, требовать более строгого соблюдения сроков и внимательного руководства.
8 декабря вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении, рассказали источники Insider и TechCrunch. Руководители отказались от комментариев, сама компания не ответила на запрос.
«Все, кто сейчас уходит, — это люди, которые отдавали все силы компании, в которую верят. Но в конечном счёте их подрывает гендиректор, который не принимает ничьих советов и верит, что всегда прав», — сказал собеседник Insider, знакомый с Гаргом.
Сам Гарг через несколько дней после своей трансляции разослал письмо сотрудникам с извинениями за увольнения. Он признал, что не проявил «должного уважения и признательности» к тем, кого сократили.
Источники Bloomberg также рассказали, что за день до массовых увольнений Better.com отложила выход на биржу, который должен был пройти через слияние со SPAC, специальной компанией-«пустышкой».
Изначально «дочка» SoftBank обязалась вложить $1,5 млрд в акции новой компании после завершения сделки. По новым условиям Better.com получит $750 млн промежуточного финансирования сразу, а ещё $750 млн заменят на конвертируемые облигации.
Вишал Гарг не впервые получает репутацию «плохого парня»
Гарг получил репутацию «не очень хорошего человека», когда в 2020 году Forbes опубликовал материал о нём, отмечает TechCrunch.
Издание писало, что 42-летний предприниматель «блестящий и дерзкий», но его вспышки гнева могли заставить сотрудников уволиться. Этот стиль управления затмевался успехами Better.com.
Однако инвесторы упускают из вида судебные процессы, в которые втянут Гарг, писало издание. Например, от Goldman Sachs, который в том числе инвестировал в стартап. Инвестбанк в течение двух лет обвинял компании, которые контролировал Гарг, в «вопиющем самоуправлении», но после отказался от исков.
Американская инвесткомпания PIMCO в исках утверждает, что эти структуры тянули деньги, которые должны инвесторам, в многомиллиардное портфолио сделок с ипотекой.
Бывший деловой партнёр Гарга и друг по колледжу Раза Хан утверждает, что он перевёл $3 млн из их совместного бизнеса, компании-разработчика ПО, на личные счета, а затем использовал его же технологии для создания Better.com. Сам Гарг эти обвинения отрицает, хотя и угрожал сжечь Хана заживо во время дачи показаний, пишет Forbes.
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