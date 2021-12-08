Вишал Гарг сказал, что поступил слишком резко, но сокращать людей надо было раньше.

{"id":331169} 696 просмотров

1 декабря основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com Вишал Гарг уволил 900 сотрудников, 9% штата, одним видеозвонком. «Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют», — сказал он, в конце речи поблагодарил работников и отключил трансляцию.

Его поступок раскритиковали пользователи Twitter, а в TikTok стали публиковать пародии на выступление Гарга. Видео, которое попало на YouTube, набрало свыше 1 млн просмотров.

Выступление Вишала Гарга

Компания отложила выход на биржу, три топ-менеджера ушли, основатель извинился

После массовых сокращений Вишал Гарг провёл для оставшихся сотрудников другую трансляцию, с записью которой ознакомился Insider. Он заявил, что в прошлом квартале компания потеряла $100 млн.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

«Это была моя ошибка. Мы должны были сделать то, что сделали сегодня, три месяца назад. Это то, что я сказал Масе (глава японской SoftBank Масаёси Сон, инвестор Better.com — vc.ru). Это то, что я говорю прямо сейчас», — заявил Гарг. Он признал, что компания «наняла не тех людей» и потерпела неудачу.

Гарг также представил свою стратегию «Better 2.0» по развитию компании и заявил, что стартап будет меньше прощать ошибки, требовать более строгого соблюдения сроков и внимательного руководства.

8 декабря вице-президент по коммуникациям Патрик Ленихан, глава отдела маркетинга Мелани Хан и глава по связям с общественностью Таня Гиллогли подали заявления об увольнении, рассказали источники Insider и TechCrunch. Руководители отказались от комментариев, сама компания не ответила на запрос.

«Все, кто сейчас уходит, — это люди, которые отдавали все силы компании, в которую верят. Но в конечном счёте их подрывает гендиректор, который не принимает ничьих советов и верит, что всегда прав», — сказал собеседник Insider, знакомый с Гаргом.

Сам Гарг через несколько дней после своей трансляции разослал письмо сотрудникам с извинениями за увольнения. Он признал, что не проявил «должного уважения и признательности» к тем, кого сократили.

Я понимаю, что то, как я сообщил эту новость, усугубило и без того сложную ситуацию. Я глубоко сожалею, готов извлечь уроки из неё и делать больше, чтобы стать тем лидером, которого вы ждёте. Вишал Гарг

Источники Bloomberg также рассказали, что за день до массовых увольнений Better.com отложила выход на биржу, который должен был пройти через слияние со SPAC, специальной компанией-«пустышкой».

Изначально «дочка» SoftBank обязалась вложить $1,5 млрд в акции новой компании после завершения сделки. По новым условиям Better.com получит $750 млн промежуточного финансирования сразу, а ещё $750 млн заменят на конвертируемые облигации.

Вишал Гарг не впервые получает репутацию «плохого парня»

Гарг получил репутацию «не очень хорошего человека», когда в 2020 году Forbes опубликовал материал о нём, отмечает TechCrunch.

Издание писало, что 42-летний предприниматель «блестящий и дерзкий», но его вспышки гнева могли заставить сотрудников уволиться. Этот стиль управления затмевался успехами Better.com.

Однако инвесторы упускают из вида судебные процессы, в которые втянут Гарг, писало издание. Например, от Goldman Sachs, который в том числе инвестировал в стартап. Инвестбанк в течение двух лет обвинял компании, которые контролировал Гарг, в «вопиющем самоуправлении», но после отказался от исков.

Американская инвесткомпания PIMCO в исках утверждает, что эти структуры тянули деньги, которые должны инвесторам, в многомиллиардное портфолио сделок с ипотекой.