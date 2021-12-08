AliExpress начнёт доставлять заказы через КСЕ, 5post, Boxberry и других Статьи редакции
Маркетплейс объявил о сотрудничестве с PIM Solutions — разработчиком агрегатора логистических сервисов.
- AliExpress подключится к агрегатору логистических сервисов MetaShip, разработанному PIM Solutions, и будет сотрудничать со службами доставки 5post, КСЕ, dpd, Boxberry, IML, Hermes и другими, объявила компания.
- Сотрудничество позволит онлайн-ритейлеру усилить логистику, расширить географию пунктов выдачи и сократить сроки доставки заказов по России.
- Службы КСЕ и 5post уже начали доставлять заказы с собственных складов AliExpress, остальные партнёры начнут работать до конца 2021-го и в начале 2022 года. Компания будет распределять товары по службам доставки исходя из пожеланий покупателей. Заказы будут отгружаться со складов каждый день.
- Новые способы доставки будут доступны для всех продавцов, им не нужно подписывать дополнительные соглашения, а тарифы останутся прежними. В витрине магазина они смогут выбрать удобный способ доставки, в том числе собственную логистику AliExpress.
- По собственным данным, всего у онлайн-ритейлера более 30 тысяч пунктов выдачи заказов в России, в том числе в магазинах X5 Group, отделениях «Связного» и «Почты России».
5post, dpd и iml и без того уже не первый год доставляют (последние два больше двух лет точно)
Что ж посмотрим что из этого выйдет!!!)
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