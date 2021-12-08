Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев запустил в США платформу социальной коммерции Tingz Статьи редакции
В октябре он ушёл из «Кухни на районе» и планировал запустить новый бизнес.
- Олег Козырев на своей странице в Facebook опубликовал документ, выданный Налоговым управлением США, о присвоении Tingz Group Inc идентификационного номера.
- На сайте Tingz указано, что это платформа социальной коммерции для креаторов и инфлюенсеров для продажи физических или цифровых товаров своим подписчикам. Пользователи могут получить предварительный доступ к сервису по электронной почте.
- На момент написания заметки Козырев не ответил на запрос vc.ru. В октябре он уволился из «Кухни на районе» и рассказал редакции, что займётся запуском нового бизнеса, но не уточнил подробности проекта.
- В 2013 году Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион основали «Рокетбанк», а в 2019 году все они покинули компанию.
- Долю в 84,72% «Кухни на районе» в октябре 2020 года купило «O2O холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и VK (ранее — Mail.ru Group).
Умеют парни собираться под стартапчик, ходить с...ать в уши инвесторам, а потом продавать свои доли и выходить до того, как все проекты рухнут. Мне бы так
Что мешает то?
Прочитал сначала
Сооснователь «Куни на районе» Олег Козырев...
🤣🤣🤣
А вот и золотая идейка для стартаперов
А второй сооснователь должен быть с фамилией Губин
Сервис социальной коммерции "Штучки" - это проституточная такая будет или что?
Сошиал - народ
Коммерс - продажи
Все сходится
Вроде симпатичное приложение было, уж не знаю как сервис...
Очередной онлифанс?
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