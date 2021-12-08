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Nazigul Jusupova

Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев запустил в США платформу социальной коммерции Tingz Статьи редакции

В октябре он ушёл из «Кухни на районе» и планировал запустить новый бизнес.

  • Олег Козырев на своей странице в Facebook опубликовал документ, выданный Налоговым управлением США, о присвоении Tingz Group Inc идентификационного номера.
  • На сайте Tingz указано, что это платформа социальной коммерции для креаторов и инфлюенсеров для продажи физических или цифровых товаров своим подписчикам. Пользователи могут получить предварительный доступ к сервису по электронной почте.
  • На момент написания заметки Козырев не ответил на запрос vc.ru. В октябре он уволился из «Кухни на районе» и рассказал редакции, что займётся запуском нового бизнеса, но не уточнил подробности проекта.
  • В 2013 году Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион основали «Рокетбанк», а в 2019 году все они покинули компанию.
  • Долю в 84,72% «Кухни на районе» в октябре 2020 года купило «O2O холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и VK (ранее — Mail.ru Group).
Идентификационный номер Tingz Group Inc Олег Козырев
Еда
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Краткая история сервиса и мнения участников рынка.

«Кухня на районе» не прокомментировала сделку, но отреагировала в Twitter: «Случайно никто не знает, кто на Вавилова 19 заказал всю Кухню? Райдер уже приехал»

#новости #олегкозырев

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9 комментариев
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Ilia

Умеют парни собираться под стартапчик, ходить с...ать в уши инвесторам, а потом продавать свои доли и выходить до того, как все проекты рухнут. Мне бы так

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Evil Pechenka

Что мешает то?

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Николай Лискин

Прочитал сначала
Сооснователь «Куни на районе» Олег Козырев...
🤣🤣🤣

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aero

А вот и золотая идейка для стартаперов

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Лев Коптев

А второй сооснователь должен быть с фамилией Губин

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Лев Коптев

Сервис социальной коммерции "Штучки" - это проституточная такая будет или что?
Сошиал - народ
Коммерс - продажи
Все сходится

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–1
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Мутный корабль

А как же Керил..?

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aero

Вроде симпатичное приложение было, уж не знаю как сервис...

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Джоуи Вин

Очередной онлифанс?

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