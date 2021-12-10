В банке сервис используют для планирования набора сотрудников, трат клиентов и другого.

С помощью ETNA можно анализировать и прогнозировать основанные на данных процессы — от количества осадков предстоящей зимой до потребностей компании в найме новых сотрудников, объявил «Тинькофф».

Например, можно отслеживать факторы, больше всего влияющие на прибыль компании, прогнозировать спрос на отдельные продукты или определять бюджет на следующий год.

ETNA проводит анализ, проверку гипотез и построение прогнозов на основе загруженных пользователем данных, а также информации из открытых источников. В работе сервиса используются алгоритмы машинного обучения и нейросети. При этом вся загруженная информация остается на компьютере пользователя.

Сервис может настроить под себя любой пользователь — у ETNA открытый исходный код. Можно изменить параметры, добавить или убрать функции. Все данные выложены на GitHub. Чтобы протестировать инструмент, можно воспользоваться набором готовых примеров. Пока сервис доступен пользователям со знанием Python, в будущем «Тинькофф» будет развивать ETNA, чтобы им могли пользоваться и другие.

ETNA разработал центр технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» для решения внутренних задач. С помощью него компания планирует набор новых сотрудников, спрос на оборудование в офисе и то, как влияют друг на друга различные бизнес-процессы. Например, сервис помогает просчитать будущие траты клиентов или составлять график пополнения определённого банкомата.