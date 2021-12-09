Российский сервис проверки здоровья Checkme привлёк $714 тысяч для выхода на рынок медтуризма и развития приложения Статьи редакции
Оценка стартапа выросла в два раза с апреля 2021 года и составила $5 млн.
- Checkme привлёк деньги от сооснователя сети мебельных магазинов Hoff Михаила Кучмента, сооснователя клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергея Дашкова и других, объявила компания.
Часть инвестиций уже вложена в конструктор ДМС Checkme. Другая пойдёт на развитие на рынке медицинского туризма, разработку рекомендательной системы для отслеживания динамики результатов чекапов (программ обследований), развитие мобильного приложения Checkme и новые продукты. Например, чекапы для детей и людей пожилого возраста.
- К Checkme подключено более пяти тысяч клиник, в которых можно пройти программы проверки здоровья. Их разрабатывают и согласуют с Евразийской ассоциацией терапевтов и израильской клиникой Hadassah Medical.
- Например, есть диетологический чекап за 4500 рублей, он помогает узнать идеальный рацион, чтобы чувствовать себя лучше. Или тесты на аллергию, которые стоят от 2354 рублей.
- С 2019 года чекапами воспользовались более 25 тысяч человек, по данным сервиса. Среди партнеров проекта «Ингосстрах», «Альфа-Банк», «Райффайзен Банк», YouDo, «Кухня на районе», а первыми корпоративными клиентами стали такие компании, как Usedesk, Ticketscould и YouDo.
- В апреле 2021 года Checkme привлёк $380 тысяч от Moscow Seed Fund и бизнес-ангелов. В июле 2020 года — $375 тысяч от сингапурского фонда Altergate и частных инвесторов.
Хватит на два майбаха, поздравляю 👍
Сдачи не надо.
Я сказал бы так - для каждой семьи востребованный и нужный сервис. Ребятам желаю удачи и процветания! Супер!
714К$ чтобы спарсить клиники за пределами Москвы
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