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Nazigul Jusupova

Amazon закроет сервис для анализа интернет-трафика Alexa Статьи редакции

Компания составляла рейтинг сайтов по посещаемости

  • Alexa объявила, что прекратила предлагать новые подписки 8 декабря 2021 года, а сайт перестанет работать 1 мая 2022 года. Платные подписчики сервиса смогут экспортировать свои данные и удалить свою учётную запись.

  • Alexa работает с 1996 года. В 1999 году его купила Amazon. Сервис составлял рейтинг сайтов по посещаемости Alexa Rank.

  • На рейтинг часто ссылаются в новостях и на открытых ресурсах, таких как «Википедия». На протяжении многих лет компанию обвиняли в том, что показатели рейтинга можно менять, но тем не менее, Alexa Rank входил в число популярных рейтингов для оценки сайтов, отмечает The Verge.

#новости #alexa

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5 комментариев
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Михаил

Алеху жалко.

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Ужас! Накидайте в комменты аналоги (рейтинг топ 1000000 сайтов) кто шарит

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Алексей К

Similarweb, Semrush

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Михаил

Симилар рейтинг вряд ли бесплатно даст, а вот для аудитории он существенно лучше Алехи.

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Алексей К

Предсказуемо, ребята совсем не развивались и остались далеко позади рынка

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