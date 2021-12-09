Amazon закроет сервис для анализа интернет-трафика Alexa Статьи редакции
Компания составляла рейтинг сайтов по посещаемости
- Alexa объявила, что прекратила предлагать новые подписки 8 декабря 2021 года, а сайт перестанет работать 1 мая 2022 года. Платные подписчики сервиса смогут экспортировать свои данные и удалить свою учётную запись.
Alexa работает с 1996 года. В 1999 году его купила Amazon. Сервис составлял рейтинг сайтов по посещаемости Alexa Rank.
- На рейтинг часто ссылаются в новостях и на открытых ресурсах, таких как «Википедия». На протяжении многих лет компанию обвиняли в том, что показатели рейтинга можно менять, но тем не менее, Alexa Rank входил в число популярных рейтингов для оценки сайтов, отмечает The Verge.
Алеху жалко.
Ужас! Накидайте в комменты аналоги (рейтинг топ 1000000 сайтов) кто шарит
Similarweb, Semrush
Симилар рейтинг вряд ли бесплатно даст, а вот для аудитории он существенно лучше Алехи.
Предсказуемо, ребята совсем не развивались и остались далеко позади рынка
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