Роскомнадзор вновь начал банить сеть Tor через несколько часов после разблокировки — «Роскомсвобода» Статьи редакции
Пользователи также сообщают о проблемах с соединением бесплатного VPN-сервиса Psiphon.
Роскомнадзор вновь начал блокировать сеть Tor. О блокировках также сообщили абоненты провайдера МГТС. Об этом пишет«Роскомсвобода».
Издание отмечает, что некоторые пользователи жалуются на проблемы с соединением у бесплатного VPN-сервиса Psiphon. Например, на это обратили внимание абоненты «Мегафона» в Москве.
В начале декабря 2021 года пользователи начали жаловаться на недоступность Tor. 3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Они провели 15 тестов для ля проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.
Утром 9 декабря ведомство отменило бан сети Tor, а заблокированным на тот момент оставался лишь лишь сайт проекта.
Дописались, комментаторы?
Там похоже с двух телефонов звонят...
С одного орут - блокируй! С другого - не смей!
ФСКН орут "Не смей", ибо бизнес у них ляжет) А РКН блочит) Межвеломственная связь не налажена.
Кое-кто не успел закупиться)
у них просто блокировка сломалась. уже починили
забанено у меня. Проверил
Но, бридж включил и все опять работает
Странно как до Tor они добирались так долго))
Знаете что больше всего удивляет? Отсутствие утечек из этой сральни, учитывая какую работу там выполняют, утечки должны быть каждый день. Надрессировали ультраконченных псов режима, которые ведут террористическую деятельность против своего народа за копейки.
Самое обидное, что эти "псы режима", по большей части, считают, что они делают правильные вещи. Общался с полицейскими, касаемо митингов, блокировок - их все устраивает, они "хранят порядок", а коли не нравится- уезжай)
Какие, что недоутекать, считаете, изволит?
И что?
правильно, надо все заблокировать. в интырнете блять сидят, а в церковь не ходят! для кого строили?
Ещё в ноябре для логистических компаний начинается горячий сезон, который продолжается до марта. 11 ноября — большая распродажа AliExpress, а сразу после неё — Чёрная пятница, плавно перетекающая в подготовку к Новому году, 14 и 23 февраля, и, наконец, к 8 марта. В это время Почта и другие логистические службы по всему миру доставляют особенно…
Давно мечтал подарить бабушке фоторамку для просмотра фотографий детей и внуков, но нужно было как-то поддерживать актуальность фотографий, загружать их на флешку, такое себе занятие.
Какие слова можно «присвоить», а какие нельзя, и почему «Яндекс» должен судиться с Rambler за знак «Яндекс.Афиша», если свидетельства на обе «афиши» фирмам выдал сам Роспатент.
Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов.
В пандемию фармотрасли тоже пришлось пойти в диджитал, но из-за ограничений ей это дается сложнее, чем остальным. Как построить стратегию продвижения фармпродукта в онлайне и поднять продажи, не нарушив закон? В 2020-м мы проверили в бою собственную стратегию продвижения фармы — а теперь рассказываем, как она работает и какие дает результаты.
Как деятельность Авито влияет на сокращение загрязнения окружающей среды? Перепродажа наиболее вредных с точки зрения производства товаров помогла пользователям Авито за 2020 год совместно сэкономить более 1,3 миллиарда кг различных материалов, 267 млн ГДж энергии и 123 млн м3 воды.
Наш мозг потребляет уйму энергии, но мы почему-то часто игнорируем, продолжая нагружать его новыми задачами. Как следствие — возникает умственное переутомление, и мы печально и бессильно глядим в пустоту в конце дня. Разбираемся, почему такое состояние возникает и как с ним бороться.
Торговые онлайн-площадки готовы сотрудничать с бизнесом любого размера.
Сервис помогает понять смысл документов и решить, что с ними нужно делать.