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TJ

Роскомнадзор вновь начал банить сеть Tor через несколько часов после разблокировки — «Роскомсвобода» Статьи редакции

Пользователи также сообщают о проблемах с соединением бесплатного VPN-сервиса Psiphon.

Роскомнадзор вновь начал блокировать сеть Tor. О блокировках также сообщили абоненты провайдера МГТС. Об этом пишет«Роскомсвобода».

Издание отмечает, что некоторые пользователи жалуются на проблемы с соединением у бесплатного VPN-сервиса Psiphon. Например, на это обратили внимание абоненты «Мегафона» в Москве.

В начале декабря 2021 года пользователи начали жаловаться на недоступность Tor. 3 декабря ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Они провели 15 тестов для ля проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».

7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.

Утром 9 декабря ведомство отменило бан сети Tor, а заблокированным на тот момент оставался лишь лишь сайт проекта.

#новость #tor

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13 комментариев
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ЯжПрограммист

Дописались, комментаторы?
Там похоже с двух телефонов звонят...
С одного орут - блокируй! С другого - не смей!

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Шизоидная обезьяна
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Влад Борщ

ФСКН орут "Не смей", ибо бизнес у них ляжет) А РКН блочит) Межвеломственная связь не налажена.

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Edievsky

Кое-кто не успел закупиться)

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Anton Z.

у них просто блокировка сломалась. уже починили

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Vangelis

забанено у меня. Проверил
Но, бридж включил и все опять работает

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Дмитрий
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Юрий Туов

Странно как до Tor они добирались так долго))

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NNM ASSN

Знаете что больше всего удивляет? Отсутствие утечек из этой сральни, учитывая какую работу там выполняют, утечки должны быть каждый день. Надрессировали ультраконченных псов режима, которые ведут террористическую деятельность против своего народа за копейки.

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Влад Борщ

Самое обидное, что эти "псы режима", по большей части, считают, что они делают правильные вещи. Общался с полицейскими, касаемо митингов, блокировок - их все устраивает, они "хранят порядок", а коли не нравится- уезжай)

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Роман Сиваков

Какие, что недоутекать, считаете, изволит?

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Ivan Kulmyaev

И что?

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Voin Mraka

правильно, надо все заблокировать. в интырнете блять сидят, а в церковь не ходят! для кого строили?

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