Краудфандинговая платформа Kickstarter анонсировала переход на блокчейн Статьи редакции
Это позволит ей стать децентрализованной.
Платформа для привлечения финансирования Kickstarter в 2022 году перейдёт на децентрализированную платформу. Новая версия будет построена на блокчейне с отрицательным выбросом углерода — Celo, сообщили в компании.
Kickstarter создаст новую организацию Kickstarter PBC, которая будет разрабатывать протокол с открытым исходным кодом. Позже Kickstarter переведут на эту платформу. Также появится «независимая управленческая лаборатория», которая будет публиковать исследования и общаться с сообществом разработчиков на тему управления протоколом.
Как пишет компания в блоге, для пользователей принцип взаимодействия с Kickstarter останется прежним. «Вы не увидите сам блокчейн, но получите пользу от его улучшений», — заявили представители платформы.
блокчейн с отрицательным выбросом углерода
Кто нибудь может объяснить, что это набор слов хоть приблизительно означает?
У самой сети очень низкое потребление энергии — так как там PoS, а не PoW — но кроме того, часть денег с каждой транзакции перечисляют благотворительному фонду на высаживание деревьев.
За год высаживают примерно 126 тыс. сосен:
Кто нибудь может объяснить, что это набор слов хоть приблизительно означает?
Зависит от того, как кому удобно перевести carbon negative blockchain
Ребята, но это ведь обычный веб-сайт с базой данных. Какой блокчейн, какая децентрализация...
В чем проблема?
И что... блоечейн , ai , machine learning это маст хев, а не обычный сайт. Да оно не надо и что? Это типа говорили блокчейн перевернёт мир финансов. И ? На кой черт хранить базу данных транзакции децентрализовпно? А если ты потеряешь данные что ты клиенту скажешь?
Adoption!
Отрицательны рост снижения повышения углеродной нейтральности.
Положительный вброс про отрицательный выброс
Главное быть в тренде
Это уже было в южном парке. Собирается такой топ-менеджмент, CEO говорит "продажи падают, пыщ-пыщ-пыщ!", "запускаем процедуру решения проблем!" <курица падает на ячейку "внедрить блокчлен">
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