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Краудфандинговая платформа Kickstarter анонсировала переход на блокчейн Статьи редакции

Это позволит ей стать децентрализованной.

Платформа для привлечения финансирования Kickstarter в 2022 году перейдёт на децентрализированную платформу. Новая версия будет построена на блокчейне с отрицательным выбросом углерода — Celo, сообщили в компании.

Kickstarter создаст новую организацию Kickstarter PBC, которая будет разрабатывать протокол с открытым исходным кодом. Позже Kickstarter переведут на эту платформу. Также появится «независимая управленческая лаборатория», которая будет публиковать исследования и общаться с сообществом разработчиков на тему управления протоколом.

Как пишет компания в блоге, для пользователей принцип взаимодействия с Kickstarter останется прежним. «Вы не увидите сам блокчейн, но получите пользу от его улучшений», — заявили представители платформы.

#новости #краудфандинг

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14 комментариев
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Владимир Писарев

блокчейн с отрицательным выбросом углерода

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Григорий Матасов

Кто нибудь может объяснить, что это набор слов хоть приблизительно означает?

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5
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Denis Bystruev

У самой сети очень низкое потребление энергии — так как там PoS, а не PoW — но кроме того, часть денег с каждой транзакции перечисляют благотворительному фонду на высаживание деревьев.

За год высаживают примерно 126 тыс. сосен:

https://www.wren.co/profile/celo

Celo's Profile | Wren
Celo joined Wren 15 months ago. View the project they're supporting and the impact they've had in…
www.wren.co
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5
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KINCH

Кто нибудь может объяснить, что это набор слов хоть приблизительно означает?

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1
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artёm rudomёtov

Зависит от того, как кому удобно перевести carbon negative blockchain

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Стартапер-пессимист

Ребята, но это ведь обычный веб-сайт с базой данных. Какой блокчейн, какая децентрализация...

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Фагиз Мавлютов

В чем проблема?

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Alex Shapovalov

И что... блоечейн , ai , machine learning это маст хев, а не обычный сайт. Да оно не надо и что? Это типа говорили блокчейн перевернёт мир финансов. И ? На кой черт хранить базу данных транзакции децентрализовпно? А если ты потеряешь данные что ты клиенту скажешь?

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Roman Kamushken

Adoption!

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ЯжПрограммист

Отрицательны рост снижения повышения углеродной нейтральности.

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1
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Ilya Brin

Положительный вброс про отрицательный выброс

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Максим Масютенко
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Gen Tech

Главное быть в тренде

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Рандомный Рандом

Это уже было в южном парке. Собирается такой топ-менеджмент, CEO говорит "продажи падают, пыщ-пыщ-пыщ!", "запускаем процедуру решения проблем!" <курица падает на ячейку "внедрить блокчлен">

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