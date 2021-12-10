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Nazigul Jusupova

«Яндекс» добавил в поиск распознавание товаров на изображении Статьи редакции

Такая же технология есть в «умной» камере «Яндекса» — она может распознавать предметы и искать их в интернете.

  • Если пользователю приглянулось что-то на изображении в интернете, он может нажать на кнопку «Товары на картинке» и поисковик выдаст магазины, где можно купить аналогичную вещь, объявил «Яндекс».
  • Система работает при помощи технологии компьютерного зрения, которая использует нейросети, обученные на большом количестве примеров. Такая же технология применяется и в «умной» камере «Яндекса», отметили в компании.
  • По данным «Яндекса», в поиске по картинкам более 60 млрд изображений.
  • В сентябре Google анонсировала обновления поиска. В 2022 году компания добавит в мобильное приложение кнопку «Поиск изображений» через технологию Google Lens. По её нажатию приложение проанализирует содержимое картинки на экране и покажет, где купить такие же или похожие товары.
Поиск по картинкам в «Яндексе» «Яндекс»

#новости #яндекс

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Andrey Kulakov

Инстаграм-барыги могут расстроиться) По фотографиям "их" товара можно будет получить прямую ссылку на АлиЭкспресс))

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14
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Mik Petrov

Скорее на Яндекс маркет

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6
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Genio Genio

Подорвёт их, деньги перетекут корпорациям и это плохо, очень.

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–4
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Maksim Perekhodko

Для потребителя, т.е нас с вами это уберет прокладку посредника с +50/70/100% наценки.

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1
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Todd

Скорей всего тем самым посредником будет Яндекс.Маркет

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1
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Тимур Шевцов

сейчас вроде нет такой проблемы, шмотки по картинке просто ищутся. да и все давно понимают откуда эти "шоу-румы".

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0
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KVINTO PRO

"Ничего страшного, хотя какбы нихрена себе"
Кому-то просто придется создавать свой уникальный контент а не брать его с других сайтов. ))

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5
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Александр Владимирович

Что плохого?

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2
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PCT URL

Ничего плохого.

Компания теперь умеет находить, распознавать, продавать.

Осталась сущая ерунда: научиться не обманывать, не жульничать, не опаздывать, не терять и не повреждать в процессе доставки 😉

Яндекс маркет не отдал посылку из постомата…
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2
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KINCH

Уже который раз кроссовки ищу по фото, выдает всякое говно.

П. с. А вот порнушку и порноактрис классно ищет, спасибо Яндекс.

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