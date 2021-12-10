«Яндекс» добавил в поиск распознавание товаров на изображении Статьи редакции
Такая же технология есть в «умной» камере «Яндекса» — она может распознавать предметы и искать их в интернете.
- Если пользователю приглянулось что-то на изображении в интернете, он может нажать на кнопку «Товары на картинке» и поисковик выдаст магазины, где можно купить аналогичную вещь, объявил «Яндекс».
- Система работает при помощи технологии компьютерного зрения, которая использует нейросети, обученные на большом количестве примеров. Такая же технология применяется и в «умной» камере «Яндекса», отметили в компании.
- По данным «Яндекса», в поиске по картинкам более 60 млрд изображений.
- В сентябре Google анонсировала обновления поиска. В 2022 году компания добавит в мобильное приложение кнопку «Поиск изображений» через технологию Google Lens. По её нажатию приложение проанализирует содержимое картинки на экране и покажет, где купить такие же или похожие товары.
Инстаграм-барыги могут расстроиться) По фотографиям "их" товара можно будет получить прямую ссылку на АлиЭкспресс))
Скорее на Яндекс маркет
Подорвёт их, деньги перетекут корпорациям и это плохо, очень.
Для потребителя, т.е нас с вами это уберет прокладку посредника с +50/70/100% наценки.
Скорей всего тем самым посредником будет Яндекс.Маркет
сейчас вроде нет такой проблемы, шмотки по картинке просто ищутся. да и все давно понимают откуда эти "шоу-румы".
"Ничего страшного, хотя какбы нихрена себе"
Кому-то просто придется создавать свой уникальный контент а не брать его с других сайтов. ))
Что плохого?
Ничего плохого.
Компания теперь умеет находить, распознавать, продавать.
Осталась сущая ерунда: научиться не обманывать, не жульничать, не опаздывать, не терять и не повреждать в процессе доставки 😉
Уже который раз кроссовки ищу по фото, выдает всякое говно.
П. с. А вот порнушку и порноактрис классно ищет, спасибо Яндекс.
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