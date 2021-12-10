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Google выпустит Google Play Games для запуска Android-приложений на компьютерах и планшетах на Windows Статьи редакции

Приложение выйдет в 2022 году.

Google Play Games позволит игрокам возобновлять игры на настольном компьютере сразу после игры на телефоне, планшете или Chromebook. Приложение будет работать на Windows 10 и выше. Об этом сообщили The Verge представители Google.

Начиная с 2022 года, игроки смогут наслаждаться любимыми играми из Google Play на большем количестве устройств: плавно переключаясь между телефоном, планшетом, Chromebook, а вскоре и ПК с Windows. Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки ещё больше наслаждались своими любимыми играми для Android.

Грег Хартрелл
директор Google по продуктам игр на Android и Google Play

Компания создала Google Play Games самостоятельно — без участия Microsoft, BlueStacks (компания, которая создала одноимённый эмулятор Android-приложений на ПК) или других компаний, рассказал представитель Google Алекс Гарсия-Куммерт.

  • В октябре 2021 года стало известно, что Microsoft создаёт приложение Windows Subsystem for Android для запуска Android-приложений на ПК из разных источников. Microsoft также заключила партнёрское соглашение с Amazon, чтобы пользователи Windows могли самостоятельно устанавливать игры и приложения из Amazon.

#новость #google #android

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2 комментария
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Юрий Туов

Конец мобильному геймингу

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Dimon

Давно пора было, но это убьёт много эмуляторов

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