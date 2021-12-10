Google выпустит Google Play Games для запуска Android-приложений на компьютерах и планшетах на Windows Статьи редакции
Приложение выйдет в 2022 году.
Google Play Games позволит игрокам возобновлять игры на настольном компьютере сразу после игры на телефоне, планшете или Chromebook. Приложение будет работать на Windows 10 и выше. Об этом сообщили The Verge представители Google.
Компания создала Google Play Games самостоятельно — без участия Microsoft, BlueStacks (компания, которая создала одноимённый эмулятор Android-приложений на ПК) или других компаний, рассказал представитель Google Алекс Гарсия-Куммерт.
- В октябре 2021 года стало известно, что Microsoft создаёт приложение Windows Subsystem for Android для запуска Android-приложений на ПК из разных источников. Microsoft также заключила партнёрское соглашение с Amazon, чтобы пользователи Windows могли самостоятельно устанавливать игры и приложения из Amazon.
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Приложение выйдет в 2022 году.
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