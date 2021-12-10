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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею Минстроя о создании госсистемы для аренды жилья Статьи редакции

Появление госоператора приведёт к монополизации рынка, а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону, считают сервисы.

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В «Яндекс.Недвижимости» рассказали, что их не привлекали к обсуждению законопроекта. В компании считают, что повышение прозрачности отрасли — это хорошо, но оно не должно увеличивать траты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

В «Циане» видят риски в предложения Минстроя. Чтобы система работала просто и чётко, нужна дорогая экспертиза, считает сервис. Если регистрировать договоры аренды будет сложно, пользователи уйдут в «серую» зону. «Предложенное регулирование может не только не обелить рынок аренды, а, наоборот, увеличить теневой сектор», — сообщили изданию в компании.

Предложения министерства грозят рынку недвижимости деградацией, приведут к сокращению налоговых выплат, росту недовольства россиян и общему снижению доверия к институту самозанятых, уверены представители «Авито».

Представители «Яндекса» и «Циана» считают, что оптимальным решением станут дополнительные льготы для самозанятых и продвижение этого варианта налогообложения.

За полгода с октября 2020 года по апрель 2021 число самозанятых арендаторов в Москве увеличилось на 70%, сфера аренды — на девятом месте по популярности у самозанятых по всей России, так зарабатывают 3,6 млн человек, привёл данные «Циан».

  • Минстрой разработал проект закона о создании специальной госсистемы, куда арендодатели должны вносить информацию о договорах. При оплате через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога.
  • За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы от 500 рублей до 30 тысяч рублей.

#новость #недвижимость #аренда

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9 комментариев
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Влад Борщ

Система будет жить при одном условии - когда у арендатора (нанимателя) будет жёсткий контракт с собственником помещения, который даст ему уверенность в том, что цена не будет повышена (Сочи привет), избавит от самодурства собственника (Внезапные выселения, ноль прав и т.д.) как это сделано в Европе. Однако стоит заметить, что для этого нужно не просто "разработать кривой сайт для побора", а внести серьёзные изменения в существующее законодательство. Когда такое будет - это будет пользоваться спросом у арендаторов, а арендодатель сам придёт на такой спрос, а кто откажется - нахрен пусть идут.

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6
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Грядущий ящик

Ну и, соответственно, чтобы это и в другую сторону работало тоже.

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1
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Антон piter

Ха-ха... Ребятам стало тревожно и неуютно, так как, если минстрой запустит свой маркетплейс с онлайн-оформлением договоров, то кому будут нужны яндекс, авито и циан. Денег жалко, я их понимаю... :)

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2
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Грядущий ящик

Они нарисовались, а для чего? Все верно, что бы их в долю взяли. Ворчат же не потому что там людям плохо, а потому что испугались рыночек потерять. С другой стороны их хорошо бы построить прописав им требования, а то орой даже генплана нет, а описания радуют копипаста с соседнего обьявления или шаблонный текст. Одним словом надо с ними поработать будет...

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0
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Радмир Айташев

С другой стороны есть множество всяких агентств и риэлторов, которые гребут деньги за пару кликов мышкой на авито и пару звонков. Эти нахлебники-прокладки берут больше чем стоит месяц аренды и при этом абсолютно ни за что не отвечают никак, в договорах указывается их услуга как «информационная». Так что за борт их. Централизованная система будет прозрачней. А объявления также можно на циане и авито выкладывать, просто сделку будут оформлять уже через госструктуру, которая скорее всего сможет отсеять мошенников и субарендаторов.

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2
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Шамиль Зигантдинов

Если минстрой сделает все грамотно (что сомнительно), то этим сервисам останутся только риэлторы с липовыми объявлениями, с которыми они не особо хотят разбираться.

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Игорь Протасов

При оплате через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, банку или другому платежному агенту, в качестве налога

Мне кажется, что после этого вопросы о грамотности решения можно снять

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Альберт Базалеев

Я думаю, что тема в финансировании разработки госсистемы. А так-то арендодатель официально может стать самозанятым и платить 6%. Временная регистрация производится через Госуслуги. Если продвинут этот проект с дополнительными этими комиссиями, то 6% перестанут платить.

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Грядущий ящик

Как раз такие системы и должны быть в ведении государства. Текущий рынок аренды не улучшается от конкуренции, а наоборот создает кучу прокладок из бездарей.

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Маша Цепелева
«Яндекс», «Циан» и Avito раскритиковали идею Минстроя о создании госсистемы для аренды жилья Статьи редакции

Появление госоператора приведёт к монополизации рынка, а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону, считают сервисы.

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