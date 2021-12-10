Появление госоператора приведёт к монополизации рынка, а штрафы и комиссия могут увести клиентов в «серую» зону, считают сервисы.

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В «Яндекс.Недвижимости» рассказали, что их не привлекали к обсуждению законопроекта. В компании считают, что повышение прозрачности отрасли — это хорошо, но оно не должно увеличивать траты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

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В «Циане» видят риски в предложения Минстроя. Чтобы система работала просто и чётко, нужна дорогая экспертиза, считает сервис. Если регистрировать договоры аренды будет сложно, пользователи уйдут в «серую» зону. «Предложенное регулирование может не только не обелить рынок аренды, а, наоборот, увеличить теневой сектор», — сообщили изданию в компании.

Предложения министерства грозят рынку недвижимости деградацией, приведут к сокращению налоговых выплат, росту недовольства россиян и общему снижению доверия к институту самозанятых, уверены представители «Авито».

Представители «Яндекса» и «Циана» считают, что оптимальным решением станут дополнительные льготы для самозанятых и продвижение этого варианта налогообложения.

За полгода с октября 2020 года по апрель 2021 число самозанятых арендаторов в Москве увеличилось на 70%, сфера аренды — на девятом месте по популярности у самозанятых по всей России, так зарабатывают 3,6 млн человек, привёл данные «Циан».